越共中央政治局关于在新时期建设与发展首都河内的决议

越共中央总书记苏林近日签发了中央政治局关于“在新时期建设与发展首都河内”的第02-NQ/TW号决议，明确指出到2035年、2045年以及2065年首都发展的具体目标、核心任务及解决措施。



河内未来的发展观点



关于河内未来的发展观点，该决议强调了对首都地位、作用和特殊重要性的统一认识，强调建设首都是全党、全民、全军以及各地政治体系的责任，而首都党委、政府和人民则承担着直接责任。



决议提出建设一个“文脉—文明—现代—幸福”的首都；坚持以人为中心，人民是发展的主体、目标和动力；以开放的发展空间，对河内进行长期、稳定的100年总体规划（百年愿景）；确立特殊、优越的体制机制，强化分级分权管理；建设清正廉洁、坚强稳固的首都党委和政治体系。



明确各阶段发展目标



决议明确了首都河内到2035年、2045年、首都解放100周年以及至2065年的具体目标。具体的是，到2035年，将河内建设成为绿色、智慧的现代化城市，文化繁荣兴盛且深度融入国际，是安全、友善和具有吸引力的目的地；成为亚太领先的教育、医疗中心以及国家乃至区域金融贸易和创新中心。

到2045年，河内成为亚太重要创新中心，拥有现代化的基础设施和城市治理能力，人民生活质量处于较高水平，社会文明、安全、宜居、幸福。



面向首都解放100周年及2065年愿景，河内将成为具有高发展水平且可持续的全球城市；跻身世界生活质量及幸福指数最高的首都之列。

决议制定了首都各阶段具体经济指标，包括：2026-2030年地区生产总值（GRDP）年均增长11%以上，2030年超过1130亿美元，人均收入至少1.2万美元；2031-2035年年均增长11%以上，2035年GRDP规模约2000亿美元，人均收入至少1.88万美元；2036-2045年年均增长11%，2045年规模约6400亿美元，人均收入至少4.2万美元，进入地区高收入国家行列；2046-2065年年均增长5%以上，2065年规模约1.92万亿美元，人均至少9.5万美元，跻身世界高收入国家行列。

九项重点任务和主要措施



决议提出了九项重点任务和主要措施，包括：以长期、稳定的愿景规划首都发展；推动区域联动融合，增强互联互通水平；构建突破性体制机制促进首都发展；全面发展首都文化和人民；确立首都新增长模式；加强首都特色优势产业发展。



与此同时，有效调动、开发和利用资源；巩固国防安全，保障社会治安秩序；提升对外工作效率和国际化水平；提高首都党委的领导能力、执政能力和战斗力。



中央政治局要求河内各级党委、党组织和政治体系认真、有效落实决议。其中，关注凝聚社会共识，发挥党组织的领导作用，动员各地政治体系和各界人民的积极参与，使决议尽早落到实处、走入生活。（完）