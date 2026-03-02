越共中央总书记：以新思维、新做法继续坚定不移与“内寇”作斗争

3月2日，越共中央总书记苏林在越共中央驻地同中央内政部及相关部门举行工作会议，对《第十届中央委员会第三次全体会议关于加强党对防范贪污、浪费工作的领导与指导决议执行20周年总结，提请中央委员会审议，并颁布关于新阶段防范和打击贪污、浪费及不正之风工作的决议》方案提出指导性意见。

苏林总书记在工作会议上发表总结讲话时，高度评价中央内政部已付出巨大努力，紧锣密鼓地与相关机构密切配合，以严谨、认真、规范的态度完成了方案的研究与制定。该方案内容丰富，提出的观点和解决方案具有突破性与全面性，不仅紧贴实践，更满足新阶段防范和打击贪污、浪费及消极工作的任务要求。



苏林总书记强调，防范和打击贪污、浪费及不正之风工作是整党建党和政治体系建设工作中一项特别重要、经常性且长期的任务。坚定不移地遏制并击退贪污、浪费与不正之风现象，是我党和国家贯穿始终的主张与路线。在第十四届中央委员会第二次全体会议上颁布关于新阶段加强党对防范和打击贪污、浪费及不正之风工作领导的决议，充分证明我党高度关注在未来阶段以新思维、新做法继续坚定不移地与“内寇”作斗争的“宣言”。



越共中央总书记苏林在越共中央驻地同中央内政部及相关部门举行工作会议。图自越通社

苏林总书记强调，既要坚定不移地反对贪污、浪费及不正之风现象；坚持严明、人文、令人信服的处理原则，不设禁区、没有例外；有效管控容易诱发贪污、浪费与不正之风风险的关键、要害及新兴领域；同时又要与经济社会发展任务并肩同行，服务于未来几年经济实现两位数增长的目标。



苏林要求营造透明环境，确保安全的法律走廊，让民众与企业安心投资、生产与经营；鼓励干部党员为了共同利益大胆创新、敢想敢干；确保国家利益与企业及民众的合法正当利益和谐统一，注重排忧解难，旨在疏通各类资源以服务于发展；为建设党内及政治体系的文化，以及完善新时期的越南文化做出贡献。（完）