1月26日，越共中央总书记苏林同中共中央总书记、国家主席习近平通电话。

苏林对越南共产党第十四次全国代表大会圆满成功后同习近平通电话感到高兴。习近平表示相信，在以苏林为首的越共中央的坚强领导下，越南将完成越共十四大决议，胜利实现建党建国两个“百年奋斗目标”。



苏林强调，本次大会完成了重大历史使命，深刻总结了越南革新政策实施40年来的革命实践，提出了不仅是未来五年的重大目标任务，更确立了民族在新纪元的战略方向，坚定不移建设一个和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福的国家，稳步迈向社会主义。坚持民族独立和社会主义目标；坚持以人民为中心、为发展的主体、目标和动力；确立新的增长模式；一贯奉行独立、自主、自强、和平、友好、合作、发展与多边化、多样化的对外路线。



苏林强调，越南坚持"一个中国"政策，高度评价中国作为负责任大国对地区和世界和平与发展所发挥的作用。



苏林表示，越南历来高度重视并将发展与中国关系置于头等优先位置。越南党、国家愿同中国党、国家一道，在党的领导下，将两个社会主义邻国紧密联系在一起，在实现两党、两国确立的发展愿景和目标的道路上相互支持、携手前行。



苏林建议双方共同将政治互信提升到新高度，以引领各领域合作全面开展，通过灵活形式加强两国高层交往常态化；发挥外交、国防、公安等关键领域的支柱作用；推动各领域务实合作取得突破性转变。

苏林建议习近平关心指导扩大进口越南商品，特别是农水产品；双方将铁路合作置于最优先地位，加强结合技术转让和人力资源培训的高质量投资合作；推动科技合作成为新亮点。希望双方加强培育两国人民之间的友好情谊，增进相互了解和信任，促进旅游合作。



习近平表示，中方愿同越南党和国家一道，按照"六个更"方向，深化中越全面战略合作伙伴关系，构建具有战略意义的中越命运共同体，并将其提升到新高度。习近平赞同苏林对国际形势的看法及推动两党两国关系的举措，并强调中方愿同越方加强高层往来，交流借鉴党建和治国理政经验；办好双边合作指导委员会机制以及外交、国防、公安等领域的合作；中方愿进口越南优质农产品，并继续鼓励中国企业在越南投资兴业。



基于两国铁路合作的积极进展，习近平表示，中方愿加强在越中铁路合作联合委员会机制内的交流，推动两国铁路合作取得实质进展。



为巩固越中良好的民意基础，习近平希望双方做好青年交流、地方合作；同时强调，中方愿支持越方建设越南共产党历史展览馆。



双方一致同意在多边事务中保持密切沟通与协调，更好地管控分歧。



值此2026年农历丙午春节即将来临之际，两位总书记向两党、两国和两国人民致以新年祝福，祝愿各自国家的社会主义建设事业取得更大成就。（完）