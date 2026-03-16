越共中央总书记苏林会见中国外交、国防和公安三位部长

值此越中外交、国防、公安“3+3”战略对话机制首次部长级会议召开之际，3月16日下午，越共中央总书记苏林在河内会见了中国外交部长王毅、国防部长董军和公安部长王小洪。

值此越中外交、国防、公安“3+3”战略对话机制首次部长级会议召开之际，3月16日下午，越共中央总书记苏林在河内会见了中国外交部长王毅、国防部长董军和公安部长王小洪。



会见中，苏林高度评价并欢迎三位中国部长首次共同访问越南并参与越中首次"3+3"战略对话。他强调，该机制对于巩固政治互信、加强战略对接、推动越中关系稳定发展具有重要意义，同时也体现了两国在维护地区和世界和平、稳定与发展的责任。

苏林在分享越共十四大成果以及关于加强国防安全、推动对外交往和国际融入的战略观点时重申，在世界局势复杂背景下，越南坚持独立、自主、多边化、多样化的外交路线；奉行"四不"国防政策；尊重国际法和联合国宪章，以和平方式解决争端。



苏林强调，发展与中国的关系是越南外交路线的首要优先和战略选择。两党两国已确立全面框架和指导观点，从而为越中关系不断朝着正确方向发展奠定了坚实的政治基础。各项高层共识、承诺和合作协议得到双方各级各部门的认真贯彻和有效落实，其中两国外交、国防和公安部门作出了重要贡献。



越共中央总书记苏林与中国国防部长董军。图自越通社



关于今后的方向，苏林强调，双方需要继续提升战略纽带水平，推动合作取得更多具体成果，为两国人民带来切实利益。他同时表示愿同中共中央总书记、国家主席习近平保持密切沟通，指导各级各部门推动双边关系持续向前发展。



苏林建议两国外交、国防和公安机关协调落实好高层共识，使"3+3"战略对话成为典型合作机制。两国外交部需协调组织好各层级交流，推动两国务实合作，其中重视铁路合作，为经贸发展和民间交流创造便利条件。国防部继续发挥现有交流合作机制作用；公安部加强执法合作、打击犯罪和维护政治安全。



苏林同时建议双方根据高层共识管控和处理好海上分歧，坚持在恪守国际法和1982年《联合国海洋法公约》基础上，以和平方式解决分歧，为巩固互信、维护地区和平稳定作出贡献。



越共中央总书记苏林与中国公安部长王小洪。图自越通社



中国外交、国防和公安三位部长对苏林的重要指导意见表示赞同，同时通报首次"3+3"战略对话会议的重要成果；重申中国始终把越南视为周边外交的优先方向，也是中国总体外交路线的重要方向，愿支持越南实现新发展目标。



三位部长强调，将与越南相应机构密切配合，紧跟高层共识，加强党建和国家治理的理论与实践交流；深化国防、安全、执法、打击犯罪合作及联合演习；提升各领域务实合作水平，特别是经贸、投资、科技、人工智能；通过推动旅游、教育培训合作及民间交流，巩固两国关系的民意基础；根据两国关系新高度、两国高层共识和国际法，更好地管控和解决分歧。（完）