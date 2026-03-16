越中交流
越共中央总书记苏林会见中国外交、国防和公安三位部长
值此越中外交、国防、公安“3+3”战略对话机制首次部长级会议召开之际，3月16日下午，越共中央总书记苏林在河内会见了中国外交部长王毅、国防部长董军和公安部长王小洪。
会见中，苏林高度评价并欢迎三位中国部长首次共同访问越南并参与越中首次"3+3"战略对话。他强调，该机制对于巩固政治互信、加强战略对接、推动越中关系稳定发展具有重要意义，同时也体现了两国在维护地区和世界和平、稳定与发展的责任。
苏林在分享越共十四大成果以及关于加强国防安全、推动对外交往和国际融入的战略观点时重申，在世界局势复杂背景下，越南坚持独立、自主、多边化、多样化的外交路线；奉行"四不"国防政策；尊重国际法和联合国宪章，以和平方式解决争端。
苏林强调，发展与中国的关系是越南外交路线的首要优先和战略选择。两党两国已确立全面框架和指导观点，从而为越中关系不断朝着正确方向发展奠定了坚实的政治基础。各项高层共识、承诺和合作协议得到双方各级各部门的认真贯彻和有效落实，其中两国外交、国防和公安部门作出了重要贡献。
中国外交、国防和公安三位部长对苏林的重要指导意见表示赞同，同时通报首次"3+3"战略对话会议的重要成果；重申中国始终把越南视为周边外交的优先方向，也是中国总体外交路线的重要方向，愿支持越南实现新发展目标。
三位部长强调，将与越南相应机构密切配合，紧跟高层共识，加强党建和国家治理的理论与实践交流；深化国防、安全、执法、打击犯罪合作及联合演习；提升各领域务实合作水平，特别是经贸、投资、科技、人工智能；通过推动旅游、教育培训合作及民间交流，巩固两国关系的民意基础；根据两国关系新高度、两国高层共识和国际法，更好地管控和解决分歧。（完）