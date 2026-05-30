越共中央总书记、国家主席苏林：越南愿同各国一道建设更加安全、自强与繁荣的亚太地区

据越通社特派记者报道，在对新加坡进行国事访问期间，当地时间5月29日晚，越共中央总书记、国家主席苏林出席第23届香格里拉对话会，并以“在充满动荡的世界中主动塑造和平、稳定与发展格局”为主题发表主旨演讲。

本届对话会于5月29日至31日在新加坡举行，吸引来自44个国家安全与国防机构的550多名代表参加。香格里拉对话会由国际战略研究所倡议，自2002年首次在新加坡举办，已成为对地区及国际安全具有重要意义的年度论坛。



必须让规则与对话真正成为降低风险的有效工具



苏林在演讲中指出，当今世界正面临诸多风险与不确定性。尽管各国都在谈论和平、稳定与合作，但战略环境中的猜忌、割裂和缺乏控制的竞争却在加剧。因此，我们需要凝聚共识并付诸实施一个最低限度且必不可少的共同愿景，以保障21世纪人类的和平、信任与发展。同时，须提高早期防范危机能力；因为事实表明，许多重大危机往往始于未能化解的误解、未能正确解码的信号以及未能及时启动的防范机制。

苏林认为，审视当今世界，我认为当前的动荡反映了正在同时发生并相互交织、相互影响的三大根源性危机，即：国际秩序危机、发展模式危机和战略互信危机。

基于这一视角，苏林提出几点导向，以期共同构建一个和平、稳定、发展、自强且具备防患于未然，从源头化解风险能力的亚太地区。

苏林表示，必须让规则和对话成为切实减缓风险的有效手段。香格里拉对话会是各国相互倾听、阐明意图、寻找共同点和管控分歧的场所，但对话不应停留在阐述立场上。对话必须有助于及早识别风险、共享信息、在紧张时维持沟通渠道并防止分歧演变为危机。基于规则的秩序不属于任何单一国家集团，而是大、中、小型国家在《联合国宪章》和国际法基础上和平共处的共同基石，其核心是尊重主权、领土完整、不使用或威胁使用武力、以和平方式解决争端以及国家间一律平等。规则只有在得到一贯执行并转化为诸如早期预警、紧急联络、事故处理、自我克制和可验证合作等具体机制时，才具有生命力。

这对于海洋和大洋尤为重要。海洋和大洋是资源，是共同连接的空间，是全球贸易、能源、粮食和供应链的命脉。如果这些连接线沦为炫耀武力、强迫或对抗的场所，没有任何国家能从中受益。

对于东海问题，越南的立场是一贯、明确且讲原则的。越南主张在《联合国宪章》和国际法、特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）的基础上，以和平方式解决一切争端和分歧。越南尊重其他国家的合法、正当权益；同时，坚定不移、坚持不懈地根据国际法捍卫自身的独立、主权、合法的主权权利和管辖权。

苏林表示，需要构建一个开放、包容且以东盟为中心的地区架构。东盟的中心作用不是自然而然产生的，也无法自动维持。东盟只有通过团结、战略自主以及构建共同议程的能力，才能保持这一地位。包容必须与高效挂钩，对话必须催生行动，共识必须有助于地区对共同问题做出及时反应。越南支持并愿与2026年东盟轮值主席国菲律宾密切配合，同各成员国一道巩固和平与安全，扩大繁荣走廊，促进互联互通及包容性和可持续发展，并坚持将东盟人民置于中心位置。

苏林认为，必须将人类安全与社会韧性能力置于可持续安全的中心。当今的不稳定性不仅源于军事冲突，还源于发展进程中的断裂。因此，巩固国防是正当的需求，但可持续的安全不能仅依靠军事力量，更不能建立在军备竞赛或以增加他国家发展不安全感为代价的基础之上。我们所需要的是一个能够高度抵御冲击的发展基础、开放且多元的供应链、畅通的基础设施互联互通，以及在金融、技术和人力资源方面的合作；同时，推动在灾害救援、医疗卫生、水资源、粮食及能源安全、网络安全、关键基础设施保护和搜救等领域的务实合作。一旦合作能够保障人民的安全与生计，提升人民群众的生活水平，战略互信就将得到巩固和加深。

亚太地区是一个开放的区域



越共中央总书记、国家主席苏林在第23届香格里拉对话会上发表主旨演讲，并回答与会代表提问。图自越通社

苏林表示，需要建构针对新技术与国防工业的责任规范。在国防与安全领域，至关重要的问题不在于技术有多强大，而在于人类能在多大程度上控制该技术。因此，我们需要推动关于人工智能在国防与安全领域应用中的对话，确保人类在涉及严重后果的决策中承担最终责任；同时，应规范网络空间行为准则，保护海底光缆、关键数据基础设施，并提高对影响战略稳定的技术的透明度。国防工业需要服务于正当防卫与地区稳定，不应成为军备竞赛的驱动力。

苏林指出，需要巩固社会基础与韧性能力；保护信息空间并提升认知水平。在新时代保护和平，同样需要捍卫事实真相、巩固社会信任、提升战略传播能力、开展数字公民教育、推动科技平台履行责任，并加强在打击虚假信息方面的国际合作。一个能够明辨是非、在变局中保持共识，且不被恐惧、仇恨或操纵所左右的社会，将成为可持续安全的重要基石。

苏林认为，需要提升地区内的预防性外交、和解与斡旋能力。亚太地区需要将预防性外交视为一种战略能力，而不是危机发生后的权宜之计。同时，需要更多不同的磋商渠道、灵活的调解机制、应对突发事件的小组、半官方论坛，以及在军队、安全、执法力量、学者、企业和社会组织之间建立信任的倡议。其目标是在各方被卷入导致冲突风险的升级漩涡之前，创造出“外交出路”。

苏林表示，对于地区内外具有重大影响力的伙伴，越南希望传递一个富有诚意的信息：即亚太地区是一个开放的空间，任何拥有正当利益的国家都能为和平、稳定与发展做出贡献。本地区欢迎透明、负责任、尊重国际法、支持东盟中心地位并助力缓解紧张局势的参与。本地区所期待的，并不是任何大国的“存在”或“缺席”，而是一份负责任的承诺。竞争是必然的，但竞争必须被约束在法律、透明和自我克制的范畴之内。

苏林表示，当今世界的三大危机，并非我们必须被迫接受的必然结果。至关重要的是要直面危机，但不让危机掩盖了行动的机遇。在一个充满变数的世界中，挑战不仅来自外部的不稳定，还来自我们自身在风险治理方面的准备不足。至关重要的是要从被动应对转化为主动构建；从重申原则转化为机制运转；从危机发生后的危机管理转化为危机爆发前的风险防范。



苏林强调，亚太地区今天的选择，并非竞争与否——因为竞争是国际关系的现实。今天亚太地区的选择并不在于竞争与不竞争之间，因为竞争是国际关系中的一个现实。更重要的选择是在失控竞争与负责任共处之间；在分裂与对话之间；在猜忌、胁迫与基于法律和互信的秩序之间。越南相信，我们地区有足够的智慧和共同利益来选择和平、合作与繁荣的道路。

越共中央总书记、国家主席苏林在第23届香格里拉对话会上发表主旨演讲，并回答与会代表提问。图自越通社

苏林还表示，越南通过自身的历史充分理解和平的价值，也通过自身革新与一体化的历程深刻理解发展的价值。从这一亲身经历中，越南深刻认识到，我们的国家利益与本地区的和平、稳定与繁荣密不可分。为地区和平做出贡献，也就是保护越南的长远利益。扩大合作、防范风险并连接正当利益，是越南履行其对国际社会责任的方式。

苏林重申，和平、稳定与发展是所有国家和民族的最大公约数。但只有当其转化为具体行动、在出现分歧时保持克制、在差异扩大时开展对话、在挑战跨越国界时进行合作，并建立在现实中能够运转的风险防范机制时，才真正具有意义。

越南愿同地区内外各国一道巩固规则、增进互信、推动对话、加强合作、降低风险，共同建设一个更加安全、更具韧性和更加繁荣的亚太地区。

借此机会，苏林还回答了与会代表提出的若干问题，内容涉及越南近期强有力的革新举措、越南外交政策及其为维护地区和世界和平稳定与发展所作贡献、越南应对中东冲突引发能源危机的措施，以及对人工智能技术利益、挑战及其对越南影响的看法等。（完）