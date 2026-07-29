越共中央总书记、国家主席苏林：深刻把握中央各项战略决策与重大转型部署，统一思想、统一行动

7月29日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内出席全国研究、学习、贯彻落实越共十四届三中全会决议会议时强调，全党和整个政治体系必须统一思想，深刻把握党中央各项战略决策的指导思想、创新内容及其内在联系，做到“正确理解、统一行动”。

7月29日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内出席全国研究、学习、贯彻落实越共十四届三中全会决议会议时强调，全党和整个政治体系必须统一思想，深刻把握党中央各项战略决策的指导思想、创新内容及其内在联系，做到“正确理解、统一行动”，加快将党中央各项决策具体化为符合实际的行动计划，确保工作成效最终体现在实际变化和人民群众满意度上。



决议必须伴随行动计划



苏林在会议上发表指导性讲话时强调，十四届三中全会就党建、政治体系完善及国家发展与安全保护等重大议题达成高度共识，作出了一系列重大决策。这是落实越共十四大决议的重要具体化步骤，既衔接2026年各项任务，又面向整个任期乃至2030年、2045年目标。各项决策共同指向提升党的领导和执政能力，提高国家治理、发展和保护水平，推动政治体系运行更加高效，畅通各类资源，改善人民生活，推动国家持续发展。



苏林要求全党和整个政治体系统一思想认识，深刻把握党中央各项战略决策和重大转型部署的指导思想、新内容及其有机联系，做到“正确理解、统一行动”。



越共中央总书记、国家主席苏林在会上发表讲话。图自越通社

制度化工作必须及时、同步推进，将党的主张转化为清晰可行的规定。凡属本级权限内的事项，必须主动解决；超出权限的，须立即报告并同时提出处理方案；不得仅将文件上报等待，不得因法律空白或指导不统一而延误工作，不得给民众和企业增加额外程序和成本。



关于两级地方政府体制，中央不提出重新调整乡级行政区划，因为整个系统基本运行平稳有效。确有必要进行调整的省份和城市，应依据党的主张、国家法律、规划、治理实际和人民群众的正当意愿，报有权机关决定。调整方案必须科学、审慎、可行、凝聚共识，服务于地方经济社会发展目标，更好地服务人民；坚决摒弃“干部减负、群众增负”的思想。



决议实施进度须嵌入各项任务中统筹设计。2026年后六个月，要确保机构运转顺畅，破解紧迫性瓶颈制约，努力以最高标准完成经济社会发展目标。在十四届任期内，要基本完成各项决策的制度化建设，完善分级分权体系，为新发展模式奠定基础。面向2030年和2045年目标，要不断提升国家自主能力、竞争力、适应能力和韧性。



工作成效须以实际变化检验



苏林指出，要提升组织实施能力，确保各项执行条件充分具备，保障政治体系运行顺畅、互动高效。

中央集中抓战略、抓制度、抓共用平台、抓重大资源和抓监督检查。省级负责将方针政策具体化、组织发展空间、调配资源、为乡级顺畅运行创造条件。乡级是公共治理的第一线，直接处理民众和企业的各类需求和工作；必须具备治理发展的能力；必须通过工作组织实施实现自我成长。



中央向地方分权，省级将乡级能够承担的任务予以分级。乡级必须努力承担被赋予的任务，不得将自身职责范围内的事项上推。当乡级缺乏执行条件时，省级必须主动排解；若事项超出省级权限，则报告中央审议。每项任务须有一个牵头单位负主责，有明确的协调机制和共用数据资源，且成果必须可量化、可衡量。



分级分权必须与人力、财政、数据、科技和权力监督同步推进。数据必须准确、完整、干净、鲜活、统一，按权限实现共享；改变民众需重复提供国家系统已有信息的状况。信息系统须服务于调控指挥、预警、监督和责任追究；不得增设多余程序、软件和形式主义报告。



苏林要求建设一支具备足够政治品格、能力素质和威望、堪当重任的干部队伍；发挥以身作则的责任担当和“一把手”的决定性作用。



各级党委和地方必须按能力和专业安排干部，尤其是乡级和直接执行决策的岗位；按岗位需求进行培训；及时调整、罢免能力不足、推诿塞责的干部；重用和保护清正廉洁、敢于创新、愿为共同利益担当责任的干部；必须厘清敢于改革的干部与利用试点政策、特殊机制或干部保护政策谋取私利、合法化违规行为、包庇纵容违法行为的界限。



“一把手”必须直接指挥重大事项、难点任务和长期积压的瓶颈问题；检查进度、听取基层、企业和民众意见；依权限作出决定并承担责任到底；不得仅分派任务后等待汇报，不得揽功诿过。领导干部必须深入实践，了解所辖地域和领域，及时识别并解决问题。



每名干部、党员必须严格遵守党的规定和国家法律；经常自省自纠，以具体成果率先垂范。

