越共中央总书记、国家主席苏林：人道工作须从被动救济转向主动预防，切实提升社区抗灾韧性

越南红十字会第十二次全国代表大会7月28日上午在河内开幕。越共中央总书记、国家主席苏林出席并发表指导性讲话，强调人道工作必须实现战略性转变——从被动救济转向主动预防，从灾后救助转向早期预警和及早行动，从单纯给予转向扶持生计、恢复能力、创造发展机遇。大会推举苏林担任越南红十字会2026—2031任期名誉主席。

越南红十字会第十二次全国代表大会7月28日上午在河内开幕。越共中央总书记、国家主席苏林出席并发表指导性讲话，强调人道工作必须实现战略性转变——从被动救济转向主动预防，从灾后救助转向早期预警和及早行动，从单纯给予转向扶持生计、恢复能力、创造发展机遇。大会推举苏林担任越南红十字会2026—2031任期名誉主席。

苏林强调，越南党、国家和人民期待继续获得国际红十字与红新月运动、各国际组织及发展伙伴的合作与支持，携手提升人道工作能力，增进友谊与团结，共同致力于和平与可持续发展。

苏林在讲话中指出，国家正迈入新发展阶段，但发展的最深层次标尺始终是人——弱势群体是否得到保护，遭遇风险者是否得到扶持，每个公民是否有机会向上发展。一个强大的越南必须同时是一个仁爱的越南；一个现代的社会必须懂得分享；一个发展的国家必须尊重和保障每个人的尊严与安全。因此，人道工作不能仅停留于灾害、疫情和危难发生时的救济，而应成为国家发展战略、社会保障体系和风险治理的重要组成部分。

苏林强调，为全面落实越南红十字会第十二次全国代表大会决议，第十二届中央执行委员会及各级红十字会须着力完善相关体制机制和法律体系，切实提升涉及弱势群体各项法律法规的执行效能；同时加大教育培训力度，支持弱势群体发展生计、创造可持续就业，积极推动其融入社会。

苏林明确指出，人道工作须从应急救助转向主动预防，强化灾害风险防范和应急准备，持续提升社区整体抗灾韧性。他要求越南红十字会更深度参与以社区为基础的风险治理，加快建设早期预警系统、基层应急响应力量、急救网络及安全社区模式。各乡、坊及特别行政区要逐步组建经过专业培训、具备应急预案和快速响应能力的志愿者队伍，及时为弱势群体提供帮扶，尤其要重点关注儿童、老年人、残疾人、重症患者以及偏远山区、边境和海岛地区居民等最易受损人群。

林指出，要大力推进人道治理创新，高效动员和统筹全社会资源。他强调，越南红十字会必须将公开透明、廉洁诚信和责任追究置于核心位置，确保每一笔捐赠都能规范接收、科学管理和精准使用。捐赠者有权知悉善款及物资的流向、受益对象及实际成效，受助者亦有权就援助的适切性、公平性和及时性提出反馈意见。

苏林要求各级红十字会建立科学的成效评估体系，加强检查、审计和社会监督，及时发布可核查信息；对存在问题须迅速整改，认真回应群众合理诉求；不断创新资源动员机制，推动形成长期可持续的社会参与模式，拓展与企业、金融机构、医疗机构、高校、科研院所、社会组织及海外越南人社群的合作。

苏林强调，要加快建设统一的人道数据库，与国家数据库和社会保障体系有效对接，运用大数据、人工智能、地图技术和数字平台，提升需求识别、资源统筹、预警监测、志愿者管理和效果评估能力，进一步增强人道工作的精准度和时效性。

苏林同时要求将越南红十字会建设成为组织健全、专业高效、现代化的公益组织，充分发挥干部、会员和志愿者力量，持续拓展国际合作。各级红十字会要按精简、务实、高效原则完善组织体系，克服行政化、形式主义和脱离基层的倾向，打造一支贴近群众、善于发现需求、统筹资源和应对突发事件的干部队伍；构建覆盖面广、专业能力强的志愿者网络，逐步组建急救、医疗护理、救援、心理援助、后勤保障、科技应用、传播沟通和灾害管理等专业志愿服务团队。

苏林要求卫生部门、医疗机构和广大医务工作者继续与红十字会密切合作，弘扬体现仁爱、奉献、勇气与奉献精神的“弗洛伦斯·南丁格尔精神”，积极发现、培养、推介和表彰在患者救治、疫情防控、防灾减灾和公共卫生领域作出突出贡献的先进典型。他指出，越南不仅要持续提升接受国际人道援助的能力，还要逐步增强向遭受灾害和人道危机国家提供支持的能力，使红十字会的国际人道合作成为深具影响力的民间外交渠道，充分展现越南和平、仁爱、忠诚与负责任的国家形象。

苏林要求各级党委加强领导，为红十字会发挥骨干、桥梁和协调作用创造有利条件，尊重其自主、自愿和专业特性，避免人道工作行政化。同时，整个政治体系要持续完善机制，加强协调配合、信息共享和资源统筹，为红十字会更深入参与防灾减灾、公共卫生、急救、无偿献血、社会救助和国际人道合作提供有力保障。

苏林还要求卫生、教育、共青团、媒体和社会组织加强协作，在推动献血、组织捐献、急救培训、疾病防控和困难患者救助的同时，积极培育青年一代的博爱精神、志愿服务意识、必要技能和社会责任感。

苏林呼吁企业界、社会组织、爱心人士、海外侨胞和国际友人继续以资金、知识、技术和责任支持红十字会工作。他表示，每一份及时、精准和透明使用的捐助，都可能挽救一条生命、守护一个家庭、恢复一份生计、点燃新的希望。

苏林强调，越南民族历来坚守爱国、团结、仁爱和“爱人如己”、“好叶护烂叶”的优良传统，这是越南人民战胜战争、自然灾害、疫情和历史考验的重要精神力量。胡志明主席生前始终高度重视人道事业，要求将仁爱之心化为关怀贫困群众、弱势群体和困难群众的实际行动。这一精神应继续成为越南红十字会一切工作的行动指南。真正的博爱必须付诸行动，一个充满人文关怀的社会，不仅需要更多乐于奉献的人，更需要具备公信力和专业能力的组织，将帮助及时、精准地送到最需要的人手中。

苏林相信，越南红十字会将继续深化改革，圆满完成崇高的人道使命，成为人民信赖和爱心汇聚的象征，让每一位身处困境的人都感受到自己并不孤单，让每一位心怀善意的人都能在值得信赖的平台上奉献爱心，共同为建设富强、繁荣、文明、幸福的越南贡献力量。

代表全国超过560万名红十字会干部、会员、志愿者及红十字青少年的500名正式代表出席本次大会。（完）