越共中央总书记、国家主席苏林访华之行为推动越中关系迈入更高发展阶段注入新动力

在越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人对中国进行国事访问前夕，越共中央委员、外交部党委副书记、常务副部长阮明羽接受了媒体记者的采访。

提及此访意义时，阮明羽指出，应中国共产党中央委员会总书记、中华人民共和国主席习近平和夫人的邀请，越南共产党中央委员会总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人及越南高级代表团将于2026年4月14日至17日对中国进行国事访问。



这是苏林以党和国家最高领导人身份进行的首次国事访问，时值习近平对越南进行国事访问（2025.4.15）一周年之际，也是在不到两年的时间内，两党两国最高领导人第三次互访。

苏林此次访华具有三方面的重要意义：

首先，此访标志着双边关系进入新的起点，越南在越共十四大取得圆满成功后进入新发展阶段，中国则启动实施国民经济和社会发展第十五个五年规划（2026—2030年）。双方尽早安排访问，体现了两国对持续稳定健康向前发展的高度重视和坚定决心。

第二，此访是深化战略对接合作，确立为两党两国关系新高度的重要契机。两党两国最高领导人将共同确定经贸、投资与旅游、供应链、生产链、教育培训、科学技术等领域合作的新方向与新突破，携手实现各自国家的发展目标与发展愿景。

第三，此访有助于增强政治互信，促进民间交流与地方合作，推动两国关系稳定可持续发展，为地区和世界和平、稳定、合作做出贡献。

提及越中关系的显著发展成就时，阮明羽指出，近期双方关系朝着“六个更”（政治互信更高、安全合作更实、务实合作更深、民意基础更牢、多边协调配合更紧、分歧管控解决更好）方向呈现出全方位发展态势。

第一，政治互信得到巩固和加强，继续发挥战略引领作用，带动各个领域双边关系向前发展。两党两国高层领导以灵活形式保持经常性交往和接触。其中值得一提的是，越共中央总书记、国家主席苏林于2024年8月对中国进行国事访问，以及习近平于2025年4月对越南进行国事访问，这两次访问在不到一年的时间内相继举行。高层和各级代表团交流与互访持续活跃。各沟通与合作机制日益全面、丰富，体现出双方在深化双边政治合作方面的高度政治互信和积极主动精神。

第二，外交、国防安全领域合作取得了丰硕成果。值得一提的是，双方最近在越中双边合作指导委员会第十七次会议框架内成功举办了越中外交、国防、公安战略对话机制首次部长级会议。在此期间，双方相关部门也开展了一系列活动，如两国外长战略对话、第十次边境国防友好交流活动，越中公安部第九次合作打击犯罪部长级会议等。

第三，经贸、投资领域务实合作强劲发展并成为两国关系的一大亮点。越南已连续10年保持中国在东盟的最大贸易伙伴地位，并连续两年（2024、2025年）成为中国在全球的第四大贸易伙伴。中国也多年保持越南最大贸易伙伴地位。其中，2025年双边贸易额达2564亿美元，同比增长24.8%。贸易结构持续优化，越来越多越南农产品和水产品在中国市场的份额不断扩大。投资合作从规模扩张向质量引领转型，目前中国对越投资金额位居第二（注册资本达59.6亿美元，仅次于新加坡），同比增长33.4%。战略互联互通，特别是交通基础设施与物流合作取得积极进展。双方推动标准轨铁路互联互通，升级经济走廊线路，同时试点部署“智慧口岸”模式，有助于提升通关效率，降低物流成本，并加强区域供应链联动等。

第四，民间交流以及教育、文化、旅游和地方合作日益活跃。2025年，越南接待中国游客达528万人次，同比增长41.3%，成为越南第一大客源来源地。在教育方面，在华越南留学生数量创历史新高，达近2.4万人（较2019年翻了一番）。两国民间友好组织及社会团体积极开展交流与会晤活动。两国地方之间的合作与交流也十分活跃，有力巩固双方社会基础，增进相互理解，深化两国地方人民，尤其是青年一代之间的友好情谊等。

第五，双方在多边合作机制中保持密切协作配合，就支持以联合国为核心、以国际法为基础的多边主义达成共识，支持彼此的重要倡议，支持对方在多边论坛上发挥积极作用等。

第六，陆地边界总体保持稳定。双方围绕海上问题的交流、谈判与合作机制持续正常运作，并一致强调妥善管控和处理分歧的重要性，从而为维护地区的和平、稳定与发展环境做出贡献。

近年来取得的成果不仅有助于进一步深化两党、两国关系，也对地区的稳定与发展发挥了重要作用。这些成果为推动双边关系朝着稳定、健康、可持续发展的方向前进奠定了坚实基础。越共中央总书记、国家主席苏林对中国进行国事访问为推动两国关系迈入更高水平的发展阶段注入新动力和新发展空间。（完）