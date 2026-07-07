越共中央总书记、国家主席苏林接受各国新任驻越大使递交国书

越共中央总书记、国家主席苏林7月6日在主席府分别接受了前来履新的葡萄牙、伊朗、蒙古国、美国、缅甸等国新任驻越特命全权大使递交的国书。

越共中央总书记、国家主席苏林7月6日在主席府分别接受了前来履新的葡萄牙、伊朗、蒙古国、美国、缅甸等国新任驻越特命全权大使递交的国书。



* 会见葡萄牙大使时，苏林总书记、国家主席强调越南重视发展与欧盟重要合作伙伴——葡萄牙的关系，并高度评价过去一段时间双边关系取得的积极进展。双方经济贸易合作积极增长，民间交流与地方合作日益紧密。



苏林建议双方有效利用《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA），力争将双边贸易额提升至10亿美元；同时建议葡萄牙推动其余欧盟成员国尽早批准《越南与欧盟投资保护协定》（EVIPA），支持欧盟委员会（EC）尽早解除对越南渔业的IUU“黄牌”警告，并扩大在海洋经济、航海、数字技术、制药和能源等领域的合作。



苏林同时建议加强文化、体育、民间交流及地方合作；建议为旅居葡萄牙的越南人社群稳定生活、为当地作出贡献并发挥两国友谊桥梁作用创造便利条件。



葡萄牙大使若阿金·阿尔贝托·德·索萨·莫雷拉·德·莱莫斯（Joaquim Alberto De Sousa Moreira De Lemos）表示，对能够成为葡萄牙首任常驻越南大使感到荣幸；高度评价越南的发展成就和日益提升的地位；并强调将努力推动经济、贸易、投资、高新技术、交通运输、可再生能源等领域的合作，同时开拓新的合作机遇。



越共中央总书记、国家主席苏林接受伊朗新任驻越大使递交国书。图自越通社

* 会见伊朗大使时，越共中央总书记、国家主席苏林对美国与伊朗刚刚达成和平备忘录表示欢迎，并希望双方能尽早达成一项长期、可持续的协议，以彻底结束冲突，为伊朗人民带来持久和平；同时强调，越南愿在自身能力范围内为实现这一目标作出贡献。



苏林强调，越南始终重视与伊朗的友好及多等领域合作关系，希望在未来一段时间内，大使阁下与越南各职能机构紧密配合，重点推进四项内容，包括增强政治互信、优先经济合作、以科学技术创造突破，以及加强文化、教育培训和旅游领域的合作。



伊朗大使阿克巴尔·加塞米·阿里·阿巴迪（Akbar Ghasemi Ali Abadi）表示，伊朗政府高度重视与越南的关系；并提出了核心任务，旨在推进伊朗与越南在政治、外交、经济、国防等所有领域的合作关系。



越共中央总书记、国家主席苏林会见蒙古国大使。图自越通社

* 会见蒙古国大使时，越共中央总书记、国家主席苏林相信，凭着热忱、情谊和丰富的经验，蒙古国大使将为在未来一段时间内推动越蒙全面伙伴关系走深走实并取得更实质性发展作出重要贡献。



苏林强调，越南党和国家始终重视发展与蒙古国的关系，并愿同蒙方一道，推动“全面伙伴关系”日益向实质、高效、长远方向发展，符合两国高层领导的共同方向，满足两国人民在新发展阶段的愿望和利益。



胡兰（Hulan）大使对能够继承两国良好的合作成果感到高兴，并强调将竭尽全力发挥友好桥梁作用，推动“越蒙全面伙伴关系”日益向实质和高效发展，为两国人民带来切实利益。



苏林总书记、国家主席会见美国新任驻越大使。图自越通社

* 会见美国新任驻越大使时，苏林总书记、国家主席代表越南党和国家领导人，对詹妮弗·维克斯（Jennifer Wicks）女士被任命为美国驻越南大使表示祝贺。



值此美国国庆250周年之际，越共中央总书记、国家主席苏林向唐纳德·特朗普总统及美国人民致以最美好的祝贺；同时强调，越南始终将美国视为具有最高战略重要性的伙伴之一，希望同美方在相互尊重彼此独立、主权、领土完整和政治体制，平等互利的基础上，继续有效落实致力于和平、合作与可持续发展的全面战略伙伴关系框架，服务于两国人民的切实利益，促进和平、稳定、合作与发展。



美国大使强调，美国重视与越南的关系，支持一个强劲、独立、自强与繁荣的越南；并承诺将与越南各部委、行业、地方及合作伙伴紧密配合，有效落实高层协议，推进双方共同关心领域的合作。



詹妮弗·维克斯大使强调，美国重视对越关系，并希望在新发展阶段继续与越南同行；美国大使同时重申，美国将继续支持并与越南配合做好战后遗留后果克服工作，包括橙剂污染清除、地雷和未爆弹药清除、残疾人帮扶以及在战争中失踪烈士遗骸的搜寻与身份确认等项目。



苏林总书记、国家主席会见缅甸大使。图自越通社

* 会见缅甸大使时，苏林总书记、国家主席强调，越南重视与缅甸传统友谊与全面伙伴关系。作为东南亚邻国和东盟成员国，越南始终希望缅甸保持和平、稳定与发展。



缅甸大使强调，缅甸重视与越南的良好传统关系，希望推进两国在各领域的全面合作，其中包括农业、电信、电动汽车、旅游等潜力巨大的领域。缅甸大使强调，将努力做出积极贡献，推动越缅双边友好合作关系向着实质、高效的方向发展。（完）