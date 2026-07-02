越共中央总书记、国家主席苏林出席西贡-嘉定市被命名为胡志明市50周年纪念典礼

7月2日上午，胡志明市市委、人民议会、人民委员会、越南祖国阵线胡志明市委员会在胡志明市隆重举行西贡-嘉定市被命名为胡志明市50周年（1976年7月2日 - 2026年7月2日）纪念典礼。

越共中央总书记、国家主席苏林出席纪念典礼并发表重要讲话。

多位现任领导和原领导同志一同出席。

纪念典礼开幕之前，各位代表欣赏了题为“胡志明市——永远闪耀着您的名字”的特别文艺演出。

越共中央政治局委员、胡志明市市委书记陈流光在典礼上宣读纪念致辞时明确指出，50年前的1976年7月2日，在第六届国会第一次会议开幕式上，国会正式通过决议，将西贡-嘉定市命名为胡志明市。这不仅是一个具有历史意义的决定，还体现了党、国家和人民对敬爱的胡志明主席的深厚感情与无限感恩之情；同时也寄托了在城市与国家共同发展的征程上的信任、期望与责任。

重温半个世纪的光辉历程，胡志明市始终不懈努力，从实践中不断探索符合实际的创新做法，与全国一道完善体制机制和出台政策行动，以推动共同发展。在困难与挑战并存的时期，已成为胡志明市人民特有的优良品格得到了进一步肯定与弘扬。

前路或许仍有荆棘，但渴望越宏伟，意志就必须越坚定；任务越大，就必须以十倍的决心、百倍的行动在实践中加以落实。胡志明市党部、政府和人民愿团结一心，发扬光荣传统，坚决把胡志明市建设得日益文明、现代、情义；继续发挥好火车头作用，为建设和牢牢保护越南社会主义共和国的事业作出应有贡献。



越南总书记、国家主席苏林及党和国家历届领导人在胡志明主席雕像广场敬献鲜花，缅怀胡志明主席。越通社记者 统一 摄



苏林在纪念典礼上发表讲话时强调，这是一个具有特别深刻的政治、历史和文化意义的事件；是全党、全民、全军虔诚缅怀伟大的胡志明主席浩瀚功勋的契机；同时向各位革命前辈、英雄烈士、越南英雄母亲，以及为国家独立自由、为南方解放和国家统一事业、为这座以胡伯伯名字命名的城市的成长与发展而奉献和牺牲的同胞、同志、人民武装力量战士、退伍军人和各革命力量表达感恩之情。



越南总书记、国家主席苏林向胡志明市党部、政府和人民赠送胡志明主席雕像。越通社记者 统一 摄



苏林明确指出，在推进行政区划调整后，城市的发展空间得到了拓展，规模更大、潜力更大，治理要求也更高。新的胡志明市汇聚了十分重要的优势：不仅是城市、金融、商业和服务的中心，也是工业、科技与创新空间，更是海港、物流、海洋经济、旅游和能源的门户；同时拥有规模庞大、有知识、有责任、有情义的人力资源。我们必须将胡志明市建设成为一个具有区域和国际竞争力的战略性、多中心、多极化的超级大都市。



为了实现这一愿景，新思维、新体制、新基础设施、新治理、新干部队伍以及新的组织实施方式就是决定性因素。“看准了”就要“抓紧干”，突破前行中的障碍，属于哪个层级的权限就由哪个层级负责。绝不能让正确的政策无法落到实处，绝不能让集体责任模糊了个人责任，更不能让巨大的潜力被陈旧的做法所束缚。



越南总书记、国家主席苏林与党和国家领导同志一同出席西贡-嘉定正式荣命名为胡志明市50周年隆重纪念大会。越通社记者 统一 摄



在后续阶段，苏林要求胡志明市党部、政府和人民继续建设廉洁、强大、团结、纪律、廉正、行动和为人民服务的党部和政治体制。将特殊体制和机制转化为具体、可量化的发展优势、竞争力以及实际成果。



在空间布局上，要朝着多中心、现代、绿色、智能的方向规划发展空间，并与东南部地区、湄公河三角洲、西原地区、全国及国际紧密相连。基础设施建设须先走一步，但要突出重点、明确要害，确保投资效益；优先发展公共交通、城市铁路、环路、高速公路、海港、物流、数字基础设施、能源、医疗、教育、文化、住房、防涝以及绿色空间。



苏林指出，要大力创新增长模式，将科学技术、创新驱动、数字转型、绿色经济、循环经济和数据经济作为主要动力。胡志明市需要大力发展国际金融中心、高新技术工业、物流、海洋经济、旅游、医疗、教育和文化工业；为大型民营企业壮大、初创企业发展以及年轻人开展创新与奉献营造良好环境。



苏林总书记要求切实照顾好人民的生活，并将其视为发展的最高目标和最切实的衡量标准。将胡志明市建设成为充满活力、富有特色、彰显责任的国际融合中心；同时牢牢捍卫国防安全、社会秩序安全、经济安全、网络安全、数据安全、城市安全以及人身安全。城市越开放、越融合，就越要保持政治稳定、严守纪律以及和平、安全、友好的环境。



50年来，胡志明市谱写了金字招牌的光辉灿烂史诗。苏林坚信，在未来的50年里，胡志明市必将续写更大、更美、更相称、更灿烂的发展新篇章。胡志明市必将强势崛起，成为文明、现代、富有人情的大都市，让“胡志明”这一名字凭借发展成就、文化、人民、愿景以及对祖国的责任而更加熠熠生辉。