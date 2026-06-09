越共中央总书记、国家主席苏林会见出席2026年东盟未来论坛各国代表团团长时的讲话（全文）

6月9日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在主席府会见了来越出席2026年东盟未来论坛的各国代表团团长、专家学者以及国际组织代表并发表重要讲话。越南通讯社谨向读者介绍越共中央总书记、国家主席苏林讲话全文。

越南通讯社谨向读者介绍越共中央总书记、国家主席苏林在会见出席2026年东盟未来论坛各国代表团团长时的讲话全文。

苏林在会见中发表讲话。图自越通社

换言之，我认为下一阶段的衡量标准不仅仅是东盟增加多少文件、机制或行动计划，更重要的是东盟的各项承诺在多大程度上落到实处、给地区带来什么变化、为人民、企业和各成员国经济体带来什么利益。



在当今竞争日益激烈的背景下，行动迟缓可能意味着错失机遇。因此，东盟需要更加强烈地发挥主动精神：以战略上的主动及早识别发展趋势、明确优先方向；适应上的主动更好把握新兴机遇、有效应对不断涌现的挑战；创新上的主动积极参与塑造地区规则体系和合作框架。



三、东盟未来论坛有助于为东盟各项合作进程提供补充



从本次论坛的交流来看，我认为东盟未来论坛可以继续发挥其作为一个就地区长期问题进行开放、坦诚、务实交流的空间的作用。作为一个补充性的交流渠道，论坛的价值在于为东盟的各项合作进程贡献更多的视角、政策素材和思路启发。按照这一方向，东盟未来论坛可以更多地关注以下几个方面：



第一，论坛上的交流有助于尽早识别对本地区未来产生直接影响的新兴问题和长期趋势。当今的许多问题并非孤立出现，而是相互交织：技术转型与就业和治理相关联；绿色转型与能源、粮食和生计相关联；信息空间与社会信任和治理能力相关联。看得越早，东盟就能准备得越好。



第二，论坛可以有助于更好地连接政策制定者、学者、研究机构和企业。当前地区问题日益复杂，具有跨领域性质，超越了传统方法的范畴。因此，东盟的各项进程也需要从不同渠道获得更多的视角、经验和倡议，以补充到政策的制定和实施过程中。



第三，论坛可以更多地着眼于提出具体、具有高度应用性的想法。在东盟未来论坛上进行的交流，如果经过很好的提炼，可以为东盟的相应进程补充视角、启发合作方向或提供参考性建议。其中包括推动切实可行的解决方案，如预防冲突、人工智能发展、能源、青年合作以及湄公河次区域等领域。



本着这一精神，我们期望继续得到各成员国、各伙伴、学者、研究机构和企业界的关注、支持和积极参与。各位的参与、分享和陪伴，将使东盟未来论坛日益成为一个有益、实用的交流渠道，为东盟各项进程提供补充，同时滋养对话、合作与共同行动的精神，致力于本地区的共同未来。



四、越南的贡献



自1995年加入东盟以来，越南始终将东盟视为越南多样化、多边化对外政策的中心内核。积极、负责任地参与东盟共同体建设，为越南维护和平、独立的环境，推动深广经济融合以促进国家发展和提升国际地位作出了重要贡献。越南始终希望并努力与东盟各国携手建设一个团结、有韧性、可持续发展并维护其在地区安全架构中中心地位的共同体。



就自身而言，世界的重大变化也要求越南在发展思维、增长模式和治理能力方面进行更大力度的革新。东盟面临的问题也正是越南面临的问题：如何在维护和平稳定、确保宏观经济运行在合理区间以促进快速可持续发展的同时，实现突破性提升竞争力。与此同时，需要战略性的解决方案来缩小发展差距、主动适应和增强抵御来自内外冲击的能力。



当前总体精神是行动更坚决、部署更快速，以实际效果为衡量标准。方向正确固然重要，但在当前背景下，方向正确但行动迟缓也可能错失时机。因此，越南正集中力量破解瓶颈、疏通资源、推动战略基础设施和数字基础设施建设、发展高素质人力资源，并为人民、企业和地方创造更有利的环境。



对越南而言，发展不仅是经济目标，更是巩固社会稳定、提高人民生活水平的基础。这也与新时期对东盟提出的要求相契合。



在促进经济社会发展的同时，越南还按照更加务实有效的方向开展对外活动，既紧密结合国家战略目标，又为本地区的和平、合作与可持续发展作出更负责任的贡献。



我们坚持一贯奉行独立、自主、自强、和平、友好、合作与发展，国际关系多样化、多边化，愿做国际社会负责任的一员的对外路线。越南重视与周边国家、东盟、重要伙伴和传统朋友的关系；推动各项合作框架朝着更深入、稳定、可靠和可持续的方向发展；主动、负责任地参与处理地区和国际共同事务。



东盟始终是越南对外政策中的战略优先方向。我们承诺将尽最大努力，与东盟大家庭各成员一道，维护团结，切实发挥东盟中心地位，高举法治、对话与合作旗帜。



本着这一精神，越南希望在未来阶段为东盟以及东盟与各伙伴之间的务实合作方向作出更好的贡献，特别是推动战略对接、绿色转型、数字化转型、人力资源开发和提升应对共同挑战的能力。这些都是与各国发展、人民生活以及地区整体韧性直接相关的领域。



我们深知，为东盟做贡献首先必须从做好自身的工作开始，同时在共同事务中更加主动、更加负责任。本着这一精神，越南希望自己的革新与发展进程将展现一个更具活力、更加积极、更有效参与、更切实贡献的越南，与东盟各国共同建设一个更加团结、更加强大、与人民联系更加紧密的共同体。



经过近六十年的发展，东盟已经奠定了坚实的合作基础和广泛的联系网络。我们的使命是将这些宝贵的基础转化为更强大、更有效的行动能力。



我相信，本着团结、创新和行动的精神，东盟将继续成为一个充满活力、富有韧性、值得信赖的地区乃至世界发展空间，为各国人民带来实实在在的利益。



衷心感谢！”（完）