越共中央宣教与民运部部长郑文决：宣教与民运工作必须做到“走在前、开新路”

越南共产党第十三届中央委员会任期是宣教和民运工作极为特殊的一个时期，不仅工作任务十分繁重，而且国内外形势变化迅速，许多问题具有高度敏感性和前所未有的特点。宣教与民运工作既要牢牢保持思想稳定，在党内形成高度统一、在社会上形成广泛共识。

越南共产党第十三次全国代表大会任期内，宣教与民运工作取得了多项具有战略意义的重要成果，为在全党形成高度统一、在全社会凝聚广泛共识，汇聚全民力量，贯彻落实党和国家重大决策作出了重要贡献。 越共中央委员、中央宣教与民运部部长郑文决近日就本届任期宣教与民运工作的突出成效以及新形势下的任务要求接受了媒体记者的采访。他强调，宣教与民运工作必须做到“走在前、开新路”。

在党中央集中统一领导下，宣教和民运工作充分发挥了“走在前、开新路”的作用，主动参谋、及时引导重大而复杂的问题，积极解释说明、耐心说服群众，化解社会上的疑虑和担忧，为在关键时刻维护政治社会稳定作出了重要贡献。



本任期内，宣教与民运工作的一大亮点是2025年合并设立宣教与民运机构。这不仅是组织机构的调整，更是思想理念和工作方式的重大转变，把“让群众听得懂”与“让群众信得过、跟着干”有机统一起来。

通过开展一系列重大政治学习活动和广泛宣传纪念国家重大事件，特别是组织人民群众就党的十四大文件草案建言献策，宣教和民运工作充分发扬民主，持续巩固“民心阵线”。仅在一个月征求意见期间（2025年10月15日至11月15日），就收到近1400万条意见，约500万名党员干部和人民群众参与，其中许多意见内容深刻、情真意切，生动体现了人民群众对党的高度信任。

谈及创新思维和工作方式，郑文决强调，在当前形势下，创新不再是一种选择，而是必然要求。党的战略决策覆盖面越来越广，对人民利益影响日益直接而深刻；与此同时，信息环境和社会舆论变化迅速、呈现多元化特征。如果不能在思想认识上形成高度统一、在社会上形成广泛共识，即使正确的主张也难以真正落到实处。



因此，宣教与民运工作必须在方式方法上实现根本性转变，着力阐明各项方针政策的政治依据、实践基础和长远利益，引导党员干部和人民群众正确理解、真诚信服、自觉落实。重点是提高对社会舆论的掌握、分析和预测能力，牢牢把握意识形态领域的主动权，不被复杂问题打个措手不及。

关于数字化转型，郑文决指出，这是当前形势下的客观要求，具有十分重要的现实意义。数字化转型不仅是技术应用，更是思想领导方式、决议学习贯彻方式以及党同人民群众联系方式的全面创新。按照总书记苏林的指示，中央宣教与民运部正逐步建设并运行全行业数字生态体系，旨在提高工作效率，有效防范和遏制虚假信息，持续巩固人民群众对党的信任。



同时，数字化转型也为拓展“倾听民意”的渠道创造了有利条件，通过对社会舆论的信息收集和分析，为宣教与民运工作及时向党委提出符合实际、顺应民心的政策建议提供重要依据，从而不断提升党的领导力和治理效能。