越共中央内政部长黎明智访问中国重庆市

据越通社驻华记者报道，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长、中央反腐败反浪费反消极指导委员会常务副主任黎明智从7月16日至18日对中国重庆市进行工作访问期间，参观了红岩革命历史博物馆。



位于中国重庆市的红岩革命历史博物馆是陈列着许多关于毛泽东主席、周恩来总理和胡志明主席等中国和越南前辈革命家在中国革命活动时期的珍贵资料和文物之地。



位于红岩革命历史博物馆馆区的红岩革命纪念馆二楼，隔着毛泽东主席和周恩来总理旧时的起居室和工作间，是胡志明主席大约在1939年至1940年期间曾经居住和进行革命活动的房间。房间里还保存着许多简单的物品，如一张单人床、一套桌椅、书架和一些其他物品。房间外面挂着一个相框，上面挂着胡伯伯和他老人家经常使用的一台打字机的照片。

据中方记载，胡志明主席在重庆从事革命活动时化名胡光，曾住在位于红岩村的八路军重庆办事处。当时，许多中共同志只认识一个化名胡光的同志，并不知道他老人家是越南革命领袖。

遗址空间还保留着许多与胡志明主席在重庆生活和进行革命活动相关的印记。在八路军办事处工作区附近有一棵古树，胡志明主席常在紧张工作之余在此散步、休息。由于活动保密，联系工作主要由周恩来同志直接负责，因此当时很少有人清楚他老人家的身份。

如今，红岩革命历史博物馆是吸引众多游客，特别是两国青年参加“追寻胡志明主席足迹红色之旅”项目的热门目的地。许多交流活动、青年对话、关于红岩精神和越中友好关系的讲座已在此举办，帮助两国年轻一代更深入地了解两国民族友谊的“红色基因”。

*据越通社驻华记者报道，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部长、中央反腐败反浪费反消极指导委员会常务副主任黎明智从7月16日至18日对中国重庆市进行工作访问。

访问期间，黎明智与中共中央政治局委员、重庆市委书记袁家军举行了工作会谈。



黎明智与中共中央政治局委员、重庆市委书记袁家军举行了工作会谈。图自越通社

会上，黎明智对重庆市彭水县7月17日发生了严重的山体崩塌事故表示了最深切的慰问和同情。 黎明智强调，越南与重庆之间的友好传统，并重申，越南党、国家重视并支持重庆与越南之间的全面和务实合作。

黎明智建议，双方继续贯彻落实好高层共识，进一步推动各级代表团互访与交流，就双方在党建工作、城市规划与管理、重点产业发展等共同关心的领域进行经验交流；推动铁路互联互通，有效开发从越南连接重庆并通往欧洲各国的国际联运铁路线，为充分利用两国正在建设的连接铁路线做好准备；鼓励重庆投资者扩大在越南的投资规模和进行新的投资，特别是在高科技、绿色经济、制造业、汽车、材料等领域；建议重庆继续关心并为越南企业进军重庆市场、实现从越南进口商品多元化创造便利条件；加强高素质人才培养合作；在“2026-2027越中旅游合作年”框架内落实好重庆与越南之间的旅游合作项目；加强重庆与越南各地方之间的友好交流，为两国关系营造积极的社会基础。

袁家军对黎明智和越南共产党代表团一行访问重庆表示欢迎，并介绍了重庆在党建、经济社会发展等方面成果。

袁家军强调，重庆与越南之间由胡志明主席和中国老一辈领导人亲手缔造的悠久友好传统，高度评价重庆与越南和各地方之间的合作成果。他重申，重庆重视与越南的合作，将紧扣高层共识，继续推动与越南各地方的友好交流和互利合作，愿意加强在交通互联互通、贸易、投资、旅游、高素质人才培养等领域的务实合作，共同有效开发“红色地址”，继承和发扬好越中友好传统。袁家军同时表示，将继续为越南驻重庆总领事馆高效运作、发挥好双方合作桥梁纽带作用创造一切便利条件。



黎明智一行参观重庆市规划展览馆。图自越通社

随后，黎明智和越南共产党代表团还走访了越南驻重庆总领事馆，会见当地越南人社群，并对该市一些模范工程进行了考察。（完）