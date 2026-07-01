越共中央内政部部长黎明智会见中国驻越大使何炜

越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长黎明智30日在河内会见了中国驻越南特命全权大使何炜。



在友好、坦诚的气氛中，双方对越中关系的积极发展势头表示高兴，特别是越共中央总书记、国家主席苏林于2026年4月对中国进行的国事访问取得圆满成功，在两国各自迈入新发展阶段之初，为两党两国关系的发展树立了重要里程碑并提供了战略引领。



越中党际合作机制日益完善，并充分发挥了战略引领作用，有力推动了双边关系的发展。基础设施对接、铁路交通连接以及经贸投资合作得到强劲推进；民间交流和地方合作日益活跃；在多边机制中的协调配合持续增强。



会见现场。图自越通社



黎明智高度评价何炜大使及中国驻越南大使馆过去一段时间为推动两党两国关系所作出的积极贡献，同时建议双方继续进一步巩固两党两国的战略互信，配合落实好两党两国最高领导人达成的重要共识以及双边外交活动计划；有效拓展全方位合作机制，加强理论交流，分享治国理政和经济社会发展经验；推动各部委、行业和地方积极开展合作等。



何炜大使对黎明智提出的意见表示赞同，并强调将继续为两党两国关系的发展事业作出不懈努力，充分发挥好重要的桥梁纽带作用，推动两党两国各参谋机关之间的合作、交流与经验分享，为推动双方关系按照两党两国高层领导达成的战略引领方向发展作出贡献，开启越中关系全新发展阶段。（完）