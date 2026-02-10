越中边境省份青年携手共创绿色未来

2月9日，以“汇聚青年力量 共创绿色未来”为主题的越中青年对话会在中国广西壮族自治区桂林市举行，吸引越南广宁省、高平省以及中国广西壮族自治区的众多青年和青年企业家参加。

越通社驻中国记者报道，此次对话会不仅是两国青年见面、巩固友谊的契机，也是双方就共创绿色、可持续未来的共同目标进行讨论的平台。



在对话会上，越中两国青年代表认为，气候变化和环境退化要求各国必须加强基于知识和技术的治理能力。然而，中国在发展可再生能源和智慧城市管理方面经验丰富，越南则拥有年轻人力资源和快速适应新技术的优势。这些是未来两国青年扩大实质性合作的重要基础。

广西师范大学马克思主义学院副教授孟小非在对话会上表示，保护环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力。这是广西的发展机遇，通过科技创新并将其应用于生态农业、绿色金融、低碳排放和可持续设计等领域，实现经济社会发展与生态环境保护和谐发展。

广宁省税务局团委书记黄国越认为，实现绿色发展不可能依赖零散化、碎片化的措施，而必须依靠一套统一的思想体系，在从政策制定到执行的全过程中协同推进，并以绿色理念、绿色治理和绿色行动为三大支柱，系统展开。

黄国越强调，环境保护不仅是一种道义责任，更是一项面向未来的战略选择，青年不应等待任务分配，而应主动参与政策疏导和治理方式的创新。如果绿色转型与数字转型在青年智慧和责任的引领下协同推进，它将成为新的增长动力，为环境保护和平发展以及深化越中友谊做出积极的贡献。

越南高平省农业领域杰出创业青年罗文勇表示，近些年来，高平青年积极与广西青年开展交流合作，在边境地区联合开展环保宣传与实践行动，共同守护河流、森林与跨境生态系统，这些自然资源既是共同的生态财富，也是连接两国青年的重要纽带。

罗文勇建议，今后，高平与广西的青年应进一步交流与协作，共同推进绿色和可持续发展。其中，加强在环境保护、绿色经济与生态旅游方面的交流互鉴与与经验分享，在边境地区联合开展青年保护行动，共享青年绿色创业与数字化赋能可持续发展的模式与创新实践，加大对青年一带在环境保护与气候变化应对方面的宣传教育力度，强化共同责任意识。（完）