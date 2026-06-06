越中环境污染治理技术合作潜力巨大

广东省广州市环境保护局负责人郑则文在接受越通社驻中国记者采访时表示，越中两国可进一步推进在废气、废水、噪声、固体废物及危险废物等污染治理技术方面的合作，以减少对生态系统的负面影响，加强生物多样性保护，促进人与自然和谐共处。

郑则文认为，越南也坚持以人民为中心的发展目标。因此，广州乃至整个中国所积累的经验可以提供有益的参考。其中，将环境保护理念融入经济发展全过程、强化法律和政策保障、以及在具体实践中注重污染源头预防，都被视为非常关键的成功经验。