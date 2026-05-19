越中推动绿色工业合作 携手走向可持续发展

5月18日，越南驻华大使馆与中国国家发展和改革委员会（NDRC）国际合作中心在北京联合举办“越中绿色工业合作交流会”。此项盛会旨在加强政策沟通、分享实践经验，并推动两国各机关、组织及企业在绿色工业领域的务实合作。



越南驻华大使范清平在致开幕辞时强调，越南党和国家一贯将绿色与可持续发展视为贯穿始终的战略导向。越共十四大已将环境政策提升至与经济、社会同等重要的战略高度，为2026-2030年阶段开辟了全新的政策空间；同时，将绿色发展视为重塑增长模型、提升增长质量及国家竞争力的“杠杆”。越南高度评价中国在可再生能源、环境治理和碳市场建设方面取得的卓越成就。范清平大使表示，双方在深化绿色工业领域务实合作方面蕴含着巨大潜力，有望实现互利共赢。双方在绿色工业领域的务实互利合作潜力巨大。

越南驻华大使范清平发表讲话。图自越通社



中方代表、 国家发展改革委国际合作中心主任吴红亮表示，在国家发展改革委与越南自然资源与环境部2023年12月签署的《关于绿色发展合作的谅解备忘录》框架下，中方对深化未来合作提出三点建议：一是加强规则衔接，推动绿色标准共建；二是深化绿色制造、清洁能源和循环经济务实合作；三是健全长效的技术与人才支撑机制。今年是中国实施“十五五”规划的开局之年，中方将坚定不移地把生态安全、绿色低碳和可持续发展放在优先位置。国家发改委愿继续发挥桥梁纽带作用，与越方并肩前行，共同推动中越绿色工业合作迈上新台阶。



在交流环节中，来自越南FPT集团、越南工商银行（Vietinbank），以及中国天津子牙经济技术开发区、中国城乡控股集团、江苏博涛智能热工机械股份有限公司和上海康恒环境股份有限公司等两国的代表，围绕绿色工业对接、循环经济园区模式、水污染治理、绿色金融、固体废物处理及垃圾发电等领域分享了宝贵的实践经验。与会代表还就共同关心的议题展开了讨论。



与会代表评价，本次“越中绿色工业合作交流会”开辟了极具潜力的合作空间，标志着一个充满意义的新起点。这是双方继续巩固传统友谊、加强战略对接、发挥互补优势的重要平台。以此为契机，双方将保持沟通渠道畅通，提速高质量项目落地，共享绿色技术，加强绿色金融合作，为在新时期持续深化越中全面战略合作伙伴关系、推动构建具有战略意义的越中命运共同体走深走实做出重要贡献。（完）