越中人工智能与绿色科技合作论坛在胡志明市举行

2026年越中人工智能与绿色技术合作论坛于2026年1月28日下午在胡志明市新华珍珠（Sunwah Pearl）举行,旨在进一步推动越南与中国在人工智能（AI）、数字化转型、智能制造及绿色技术领域的双边合作。此次活动同时也标志着“新华·中国企业出海合作中心（越南）”正式成立。

该论坛由粤港澳大湾区企业家联盟（GBA Alliance）与新华集团（Sunwah Group）联合主办，并得到了胡志明市第四次工业革命中心（HCM C4IR）及香港驻新加坡经济贸易办事处（HKETO）的大力支持。

活动全景。新华集团供图

此次活动吸引了150多位嘉宾出席，包括各机构领导、外交代表、国际组织、商协会、专家、投资者，以及活跃在科技、金融、制造和贸易领域的越中两国企业代表。出席活动的贵宾包括：中国驻胡志明市总领事唐立先生、香港驻新加坡经济贸易办事处候任处长熊佩玲女士，胡志明市第四次工业革命中心主任黎长维先生、胡志明市投资与贸易促进中心副主任高氏飞云女士、胡志明市发展研究院副院长范平安先生、以及粤港澳大湾区企业家联盟主席、新华集团主席蔡冠深博士。

粤港澳大湾区企业家联盟主席、新华集团主席蔡冠深博士在致辞中强调，加强越中两国在人工智能、数字化转型及绿色技术领域的务实合作至关重要，这些领域是新阶段实现可持续增长的关键动力。他认为，得益于日益改善的营商环境、年轻的劳动力资源以及在创新和绿色发展方面明确的发展方向，越南正成为国际科技企业和投资者的战略目的地。

粤港澳大湾区企业家联盟主席、新华集团主席 蔡冠深博士。新华集团供图

蔡冠深博士肯定了新华集团将致力于继续发挥桥梁作用，不仅通过贸易与投资促进活动，还将通过技术、教育、金融及创业等领域的长期合作平台，将越南与中国香港及中国内地的企业、资源和创新生态系统紧密连接起来。

随后，中国驻胡志明市总领事唐立先生在论坛上发表致辞。他强调了中越两国日益深化的合作关系，特别是在高新技术、人工智能、智能制造及绿色转型等领域的合作。他高度评价了企业界以及如本次论坛般的合作平台在促进投资、贸易与创新对接方面所发挥的作用，并对两国企业在未来取得务实合作成果寄予厚望。

中国驻胡志明市总领事 唐立先生。新华集团供图

香港驻新加坡经济贸易办事处候任处长熊佩玲女士表示，香港愿发挥门户和平台作用，连接越南企业与中国市场及粤港澳大湾区。她强调了香港在金融、贸易、创新及专业服务领域的优势，并鼓励双方企业通过各项区域连接机制与倡议加强合作。

香港驻新加坡经济贸易办事处候任处长 熊佩玲女士。新华集团供图

胡志明市第四次工业革命中心主任黎长维先生在论坛致辞中强调，在数字化转型和可持续发展的背景下，加强双边合作具有战略意义。他肯定了胡志明市作为区域创新中心的重要地位，同时表达了对“新华·中国企业出海合作中心（越南）”的深切期待，希望该中心能够成为有力桥梁，推动人工智能、绿色技术、智能制造及数字经济等领域的务实合作项目落地。

胡志明市第四次工业革命中心主任 黎长维先生。新华集团供图

当天，新华·中国企业出海合作中心（越南）启动仪式举行。该中心旨在支持中国企业高效、合规且可持续地进入越南市场，同时为两国间的投资、贸易、创新与合作构建对接平台。

新华·中国企业出海合作中心（越南）启动仪式。新华集团供图



该中心主任黎秋罗女士在介绍中心的职能与愿景时表示，中心将侧重于投资咨询、伙伴对接及项目落地支持，并将在高新技术、智能制造、金融银行、电子商务和绿色经济等优先领域，为企业提供全方位的伴随式服务。

新华·中国企业出海合作中心（河内） 黎秋罗女士，介绍中心使命。新华集团供图

在揭牌仪式框架下，“新华·中国企业出海合作中心”（河内与胡志明市中心）与多家具备实力的越中企业签署了 13 份合作谅解备忘录（MoU）。这些协议旨在推动在越南的投资合作与项目落地，涵盖医疗、科技、金融银行及电子商务等多个重点领域。与此同时，新华创新与香港 Brinc 投资基金宣布成立合资企业。该合资企业致力于构建全球创业生态系统，为越南的创新创意项目提供强有力的支持。

企业代表与河内及胡志明市两中心代表签署合作备忘录。新华集团供图



新华创新（Sunwah Innovations）与香港 Brinc 投资基金的创新合资企业也在会上正式发布。新华集团供图

论坛随后进入了一系列深度专题研讨环节，提供了许多务实的视角、经验分享及政策建议，有助于进一步明确在数字化转型和绿色转型浪潮背景下，越中两国企业间所蕴含的合作机遇。

胡志明市发展研究院副院长范平安先生就“向可持续发展转型：规划、政策与合作机遇”这一主题进行分享。该报告集中分析了推动绿色转型的国内外背景，以及越南实现 2050年净零排放承诺的规划；重点解读了绿色增长、碳市场等核心政策，并强调了胡志明市在试点新机制和新政策方面的先锋作用，从而为企业在可持续发展进程中开辟了众多的合作与投资机遇。

胡志明市发展研究院副院长 范平安先生。新华集团供图

浙江创邻科技有限公司创始人兼CEO张晨先生就“面向未来的智能制造：人工智能驱动传统制造迈向工业4.0”这一主题进行了分享。他的演讲重点阐述了人工智能在生产制造中的应用趋势，涵盖了从自动化、数据分析、价值链优化到智能工厂建设等多个方面，旨在助力传统制造企业在数字化转型和工业4.0背景下提高生产力、产品质量及核心竞争力。

浙江创邻科技有限公司创始人兼CEO 张晨先生。新华集团供图

TikTok Shop 越南大快消华商业务负责人陈海文先生，以及中国银行（香港）胡志明市分行副行长吴琳先生共同强调了越南市场的巨大潜力。两位嘉宾还着重分析了本土化趋势、如何有效利用数字化平台及合作伙伴生态系统，并指出了越南在合规性、财务管理、风险管控及可持续发展方面日益提高的要求。他们认为，中国企业若想在越南取得成功，必须制定长远战略，灵活适应当地市场及不断变化的经济政策环境。

论坛在参会代表、企业与投资者之间的交流对接环节中圆满落幕，为未来开展具体合作开辟了众多机遇。通过本次论坛以及“新华·中国企业出海合作中心（越南）”的正式成立，主办方期望能助力推动高素质投资资金流，加强技术合作与创新，同时为越南的可持续发展目标及区域经济繁荣做出积极贡献。