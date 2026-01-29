越中人工智能与绿色科技合作论坛在胡志明市举行

2026年越中人工智能与绿色技术合作论坛于2026年1月28日下午在胡志明市新华珍珠（Sunwah Pearl）举行,旨在进一步推动越南与中国在人工智能（AI）、数字化转型、智能制造及绿色技术领域的双边合作。
2026年越中人工智能与绿色技术合作论坛于2026年1月28日下午在胡志明市新华珍珠（Sunwah Pearl）举行,旨在进一步推动越南与中国在人工智能（AI）、数字化转型、智能制造及绿色技术领域的双边合作。此次活动同时也标志着“新华·中国企业出海合作中心（越南）”正式成立。
该论坛由粤港澳大湾区企业家联盟（GBA Alliance）与新华集团（Sunwah Group）联合主办，并得到了胡志明市第四次工业革命中心（HCM C4IR）及香港驻新加坡经济贸易办事处（HKETO）的大力支持。
粤港澳大湾区企业家联盟主席、新华集团主席蔡冠深博士在致辞中强调，加强越中两国在人工智能、数字化转型及绿色技术领域的务实合作至关重要，这些领域是新阶段实现可持续增长的关键动力。他认为，得益于日益改善的营商环境、年轻的劳动力资源以及在创新和绿色发展方面明确的发展方向，越南正成为国际科技企业和投资者的战略目的地。
随后，中国驻胡志明市总领事唐立先生在论坛上发表致辞。他强调了中越两国日益深化的合作关系，特别是在高新技术、人工智能、智能制造及绿色转型等领域的合作。他高度评价了企业界以及如本次论坛般的合作平台在促进投资、贸易与创新对接方面所发挥的作用，并对两国企业在未来取得务实合作成果寄予厚望。
该中心主任黎秋罗女士在介绍中心的职能与愿景时表示，中心将侧重于投资咨询、伙伴对接及项目落地支持，并将在高新技术、智能制造、金融银行、电子商务和绿色经济等优先领域，为企业提供全方位的伴随式服务。
胡志明市发展研究院副院长范平安先生就“向可持续发展转型：规划、政策与合作机遇”这一主题进行分享。该报告集中分析了推动绿色转型的国内外背景，以及越南实现 2050年净零排放承诺的规划；重点解读了绿色增长、碳市场等核心政策，并强调了胡志明市在试点新机制和新政策方面的先锋作用，从而为企业在可持续发展进程中开辟了众多的合作与投资机遇。
论坛在参会代表、企业与投资者之间的交流对接环节中圆满落幕，为未来开展具体合作开辟了众多机遇。通过本次论坛以及“新华·中国企业出海合作中心（越南）”的正式成立，主办方期望能助力推动高素质投资资金流，加强技术合作与创新，同时为越南的可持续发展目标及区域经济繁荣做出积极贡献。
