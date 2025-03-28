越中主流媒体努力传播社会主义思想

近日，由中国中央广播电视总台制作的电视节目《平“语”近人——习近平喜欢的典故》第三季越南语版刚推出，以探索文化与思想将结合的新型电视节目形态，传播中国特色社会主义建设中的治国理政思想。

越南驻华大使范清平评价该节目十分有意义，他表示建设中国特色社会主义始终强调要将马克思主义基本原理与中国具体实际相结合，与中华优秀传统文化相结合，两国媒体特别是主流媒体在将党和国家的主张、政策传达给人民上发挥着重要作用，也是增强越中两国人民了解的重要力量。

越南驻华大使范清平

据中国中央广播电视总台介绍，节目选取习近平总书记重要讲话、文章和谈话中所引用的中国古籍和经典名句，聚焦人民至上、改革创新、共同富裕、生态环保、文化传承、文明多样性等主题，呈现了习近平总书记的政治理念、人文情怀以及历史观和世界观，用多语种节目展示中国式现代化的文化根基。

据了解，节目分别聚焦信仰、忠诚、担当、爱国、诚信、创新、绿色、共享、奋斗、梦想等话题，通过习近平总书记原声短片、经典释义、思想解读、互动访谈、经典诵读等环节，构建起古今相通、情景交融的思想启迪和情感传递的平台，讲解习近平总书记引用典故的出处背景、历史故事和现实意义。

《平“语”近人——习近平喜欢的典故》节目已被编译成英俄日越葡西等多语言版本发布。