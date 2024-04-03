在坚江省河仙市的鄚玖陵遗迹区四季香火缭绕，香客络绎不绝。这里供奉着三个多世纪前为西南地区垦荒有功的河仙总镇鄚玖。

据史料记载，鄚玖（1655年-1735年）是华裔人，因时势变迁，他带着家人离开本国来到越南南方立业。1680年，他到河仙，看出这里经济发展大有机遇，于是在此驻足，逐步奠基立业，吸引远近居民来定居。当时阮朝正在向南扩张领土，1708年，鄚玖主动将这片土地献给阮朝，被阮主阮福周任命为河仙总镇，维持父传子继习俗。7代鄚氏家族将河仙这片荒漠变成了繁华的商港之一。

鄚玖去世后，长子鄚天赐从1735年到1739年四年内在平山脚下建造陵墓区，安葬父亲和亲人。

从高处俯瞰的鄚 玖陵。

至今，鄚 玖陵属于平山历史文化遗迹区，1989年被列为国家级风景名胜区。

鄚玖陵遗迹区分为鄚 家庙和陵墓两部分， 既有历史价值又有卓越的艺术价值。

鄚 家庙采取三格间建筑风格。主殿供奉鄚玖，右侧供奉文武官、左侧供奉鄚家夫人。主殿悬挂着横批对联彰显鄚 家开拓疆土的功劳。这里还保存着阮朝赐予的许多敇封。

陵墓区位于平山峰顶，从鄚 家庙沿着石阶穿过森林而上。鄚 玖陵置于最高点，按照古代风水信仰建造，呈半月形，依山朝海，两侧有两尊大石守护神像。全区共有墓葬60多座，分为四片：鄚 家男性墓、夫人墓、官僚墓及其他亲属墓。