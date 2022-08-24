“轮椅是残疾人的双腿，让他们可以离开床铺，到屋外观看广阔天空”，释德明大德说。

1982年出生的鸟婉芳从小尊奉佛法，在胡志明市第十二郡安圆寺院“学佛修身”，法号：释德明大德。

亲眼目睹残疾人身患疾病，受尽痛苦，失去工作能力，买不起轮椅，促使这位僧人收购废旧轮椅修复后，免费赠给需要的人。

2015年，有一次探访医院，知道不少病人接受康复治疗时得从医院借用轮椅才能转移，出院回家后，没有轮椅只能躺在床上待着，他心生怜悯，萌发了将轮椅送给困境残疾人的想法。

“回到寺院，我开始购买轮椅送人，后来需求量增多，买不起新的，我就买旧的回来修复。每台花20-30万越盾，有些是教徒捐赠的”，他说。

从此，他开始了解轮椅的结构，购买零配件进行修理。“有的旧轮椅仅有骨架可用，其他部分因为病人坐在椅上洗澡而生锈，这就是轮椅最容易损坏的原因。我到第五郡寻买轮子、轮胎、木板和帆布等，缺啥补啥。轮椅是残疾人的双腿，所以我要做得结结实实，给使用者安全感”，他说。

至今，释德明大德已向全国各地残疾人赠送3000多台轮椅。

开始修理之前，他要了解每个使用者的情况，有的手残，有的腿残，有的全瘫，他得因人制宜，修成“专用椅”。

“看到残疾人坐在我送的轮椅上转移，我感到很高兴，捐赠轮椅就是给他们提供融入社会的机会的工具，帮助他们实现仰望天空的梦想”，释德明大德分享。

除了免费赠送轮椅外，他还为残疾人资助医疗费用，在寺院帮忙照顾病人，直到患者康复为止。

对释德明大德而言，快乐不是来自他帮助了多少人，而是看到他帮助的残疾人依靠他赠送的“专用”轮椅来转移和谋生，过上好日子。

