贯彻第57号决议精神：开拓航天空间

在当前背景下，自主、主动研制卫星是帮助越南节约成本、减少对外国技术和服务依赖的重要内容之一。

根据越共中央政治局2024年12月22日颁布的关于国家科学、技术、创新发展和数字转型的第57-NQ/TW号决议，明确提出了“制定研究、应用科学技术于海洋空间、地下空间及航天空间开发与发展的战略”这一任务。该决议同时强调，要逐步实现技术自主，尤其是战略性技术自主。

当前，作为高新技术的结晶，航天技术正跨入商业化、融入与创新的新纪元。过去十年间，不仅是政府机构，私人集团及初创企业也积极参与航天科技，使该领域在全球社会生活中日益增强。

航天科学、技术与数据在世界各国实现可持续发展目标的过程中，也作出了诸多直接或间接的贡献。

在越南，实现地球观测卫星发展的自主化（这是航天技术服务于可持续发展目标的突出领域之一），将为越南在国际舞台上赢得一定的地位。

越南科学技术翰林院下属越南航天中心总干事范英俊副教授、博士在接受政府电子报采访时认为，当越南具备自主研制卫星的能力时，我们不仅能根据实际需求主动开发卫星，还能确保这些卫星在特殊环境下可靠运行。

自主、主动研制卫星是帮助越南节约成本、减少对外国技术和服务依赖的核心内容。这不仅提升了技术自主能力，还推动了国内航天工业的发展，创造就业机会并鼓励企业参与科技开发。

特别是在国家安全方面，自主研制卫星发挥着至关键的作用。具备这一能力有助于越南主动、持续、精准地监测边境、领土、海域及领空，减少对世界政治动荡或冲突的依赖。

因此，我们可以及早发现侵犯行为，保障国家安全并捍卫领土主权。航天技术的自主化还有助于增强应对突发状况的能力，支持非传统安全活动、搜救工作，为维持国家稳定与可持续发展作出贡献。

通过这些项目，越南科学技术翰林院已培养出一支高质人才队伍，并投资建设了可用于设计、研制及测试重量达180公斤级小卫星的基础设施与装备。

目前，越南科学技术翰林院正呈请总理批准一项关于“基于小卫星系统增强国家地球观测能力”的方案，旨在最大限度发挥已投资基础设施的效益，为推动企业参与创造前提，从而逐渐形成卫星技术发展的生态系统，为越南掌握卫星技术的过程作出重要贡献。

据越南航天中心总干事解释，开发地球观测卫星星座完全符合战略目标，因为它能提供高质量数据，服务于环境监测、气候变化评估、灾害管理及资源制图。

卫星星座将支持农业规划、基础设施建设及生物多样性保护，助力基于实际数据的决策。卫星图像数据将成为“国家数据”，供各部委、行业及地方用于不同领域。

同时，这也是提升国内研究能力，特别是卫星技术、数据分析和航天科学领域的动力，从而建设一支高质量劳动力队伍。

此外，开发越南自己的卫星星座不仅能减少对外国数据源的依赖，还能增强越南在航天环境技术领域的区域地位，进而支持经济发展目标、国家安全及迈向2045年的智慧城市建设愿景。

预计该方案将在2025-2030年阶段实施，愿景至2040年，具体目标包括：研制并发射1颗超高分辨率雷达卫星；设计、研制并租机发射2颗高分辨率光学卫星；在和乐高科技园区建设600公斤级以下卫星的组装、集成与测试中心；升级位于和乐高科技园区的卫星控制与运行系统；进行技术转让、人才培养以及小卫星地球观测技术及应用领域的发展等。

如果该方案获批并有效实施，将有助于增强越南在逐步自主研制、运行及开发地球观测小卫星方面的能力，服务于经济社会发展，防止在卫星技术上落后于发达国家，确保在任何情况下都能保障国家安全。