让越南奥黛文化走向全球

在伦敦时装周框架内，2026年伦敦越南奥黛时尚周（Ao Dai Fashion Week London 2026）预计将于2026年9月19日至21日举行。届时，越南奥黛将首次由越南设计师携其系列作品，登上真正意义上的国际时尚舞台进行展示。

秉持“遗产的展台，风格的未来”（A Runway of Heritage, A Future of Style）这一讯息，2026年伦敦越南奥黛时尚周旨在将越南文化象征—奥黛推向伦敦时装周的国际舞台。与此同时，该活动致力于构建一个连接越南与世界的文化、社区、贸易及创新的生态系统。

据组委会介绍，2026年伦敦越南奥黛时尚周将设计成一系列连贯活动，使文化、创意、社区与贸易在一个体验循环中紧密相连。此次活动的重点是奥黛时装秀，将在国际舞台上展示越南顶尖设计师的系列作品。

此外，组委会还将在伦敦各大知名且富有历史价值的地标建筑举行奥黛巡游活动，旨在将越南奥黛尊奉为一种活态遗产，同时充分肯定越南传统奥黛在世界时尚潮流中的地位。

该项目贯穿始终的信息是：越南奥黛以其独特的身份走向世界——既柔美又富有内力；既传统又不断创新；富有遗产底蕴并随时准备好进行全球对话。组委会的目的是将“奥黛时尚周”打造成为全球品牌，接下来的目的地是巴黎和米兰。（完）