西宁省为158具在柬牺牲越南志愿军和专家烈士遗骸举行追悼及安葬仪式

5月13日，西宁省委、政府、武装力量及人民在永兴-新兴烈士陵园为2025-2026年旱季（第25阶段）第二期搜寻与归集158具在柬埔寨牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸举行追悼及安葬仪式。



在庄严肃穆的气氛中，代表们上香献花，并默哀一分钟，缅怀为民族解放、保卫祖国及履行高尚国际义务而英勇牺牲的英雄烈士的巨大功劳。



西宁省人民委员会副主席范晋和表达了对英雄烈士崇高牺牲的无限追思、崇敬和感恩。他指出，40多年前，响应柬埔寨救国民族团结阵线的呼声，在党和国家的领导下，越南志愿军干部、战士及专家启程履行国际义务，与柬埔寨人民并肩作战，帮助柬埔寨摆脱种族灭绝制度，实现国家重生与重建。烈士们是革命英雄主义、崇高国际精神以及越柬两国始终如一、密切相连的团结情谊的光辉象征。

在柬牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸的搜寻、归集和回迁是一项具有特殊神圣意义的政治任务，深刻体现了越南民族“饮水思源”和“知恩图报”的优良传统。在国家515号指导委员会的密切指导和第七军区各力量、越柬两国政府和人民的紧密配合下，多年来烈士遗骸搜寻归集工作取得了重要成果。



在2025-2026年旱季（第25阶段）第二期行动中，搜寻力量共归集158具烈士遗骸，使第25阶段搜寻的遗骸总数达到322具。截至目前，西宁省已配合搜寻、归集并回迁了8994具烈士遗骸，其中282具已确认身份和籍贯。（完）