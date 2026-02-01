西北地区寂静的历史见证者——帕维古石径

隐匿在雄伟的牛姑三（Nhìu Cồ San）山腰间的帕维古石径（又称莱州帕维石径），如同西北地区一位寂静的历史见证者。历经一个多世纪，这条曾肩负商贸动脉使命的道路如今“苏醒”，成为了热爱大自然和探索的人们眼中充满魅力的徒步路线。

隐匿在雄伟的牛姑三（Nhìu Cồ San）山腰间的帕维古石径（又称莱州帕维石径），如同西北地区一位寂静的历史见证者。历经一个多世纪，这条曾肩负商贸动脉使命的道路如今“苏醒”，成为了热爱大自然和探索的人们眼中充满魅力的徒步路线。

密林中的历史印记

帕维古石径始建于1920年，法国殖民时期。这条路由总督奥古斯特·让-马里·帕维（Auguste Jean-Marie Pavie）勘察并主持修建，旨在服务于运输粮食、农产品和加强对西北边疆地区的管理。帕维这一名称也由此而来。

建成之初，帕维古石径被视为连接莱州与老街的交通动脉。帕维古石径路面完全由石头铺就，宽约三米，足以供行人及驮马便利通行。至今，约17公里的古径仍基本保持着原貌。

百年来，当地民众一直默默使用这条石径通行。然而，直到大约2017年，随着媒介和探索爱好者在网络上分享其影像，帕维古石径才真正广为人知，并逐渐被开发为一种体验式旅游产品。

充满挑战与魅力的徒步旅程

徒步帕维古石径通常始于清晨。游客可以雇佣当地民众协助背行李、准备食物并担任向导，以确保整个行程的安全。

据许多徒步者的经验，前五公里相对好走。地势较为平坦，坡度不大，且靠近居民区，因此仍有牛群和当地民众经常往来。久而久之，这些石板变得光滑。

海拔越高，人迹越稀。古老的石板路愈加清晰地显现，覆满了青翠的苔藓。那份古朴之美，既充满诱惑又暗藏挑战，因为石面湿滑，要求行者必须穿着抓地力良好的登山鞋。作为回报，沿途的风光足以让任何人为之倾倒。古老的森林展现出雄伟的姿态，一片片碧绿的草果田连绵不绝。

从古老道路到新的旅游潜力

越是接近牛姑三山，天气变得越发宜人。一片片草果园、劳作的当地村民显得亲近自然。对当地乡亲而言，这条古石径仍是熟悉的通道，因为只需几个小时就能到达邻省，而开车绕山可能需要长达十几个小时。

旅程的终点是牛姑三村。抵达之前，徒步者会经过一个与过往心酸故事联系在一起的地方——“冻死坪”。过去，从老街省芒昏（Mường Hum）来的人和马匹必须穿越森林，翻越雪线才能抵达这条石径。许多人因寒冷和饥饿倒下，给这片土地留下了一个令人难忘的名字。

如今，帕维古石径如同一根纽带，连接着两个高山村寨，同时也为莱州-老街开启了体验式旅游发展的新方向。这条百年道路的“苏醒”，不仅为游客带来难忘的旅程，更有助于创造生计、增加收入、改善当地民众的生活——这是西北林海之中一次充满意义的复苏。（完）