蓝色海洋，强盛经济：越南可持续发展愿景

海洋经济的强劲发展为越南带来了诸多机遇，同时也对海洋环境保护带来了日益严峻的挑战。从近海水产养殖区、著名旅游海湾到生物多样性保护区、塑料垃圾、陆源污染以及缺乏可持续性的开发活动等痕迹每天依然可见。在此背景下，海洋环境保护已不再是口号，而成为保障生计、生物多样性以及海洋经济未来的关键条件。

长沙岛军民始终团结一致，共同捍卫祖国神圣的海洋岛屿和大陆架主权。图自越通社

越南拥有3260多公里海岸线和数千个岛屿及群岛。海洋不仅是生存空间，也是国家重要的增长动力。海港、航运、旅游、水产养殖以及可再生能源等产业对经济的贡献日益提升。然而，伴随着增长而来的是不断加重的环境压力，包括沿海城市化、海上交通、矿产资源开发、高密度海水养殖以及通过河流系统入海的陆源废弃物。

CMIT港口符合“绿色港口”的多项标准。图自越通社 目前，庆和省渔民正进入大眼黄鳍金枪鱼捕捞季。令人欣喜的是，所有停靠港口的渔船捕捞产量都较高。图自越通社 岘港市占婆岛迷人的白色沙滩吸引众多游客。图自越通社 乘坐游轮的游客来到下龙湾。图自越通社

越南海洋与岛屿局局长阮国瓒。图自VnEconomy

越南海洋与岛屿局局长阮国瓒警告称，若不从源头控制废弃物，许多沿海地区的环境质量将下降，珊瑚礁、海草床、红树林等重要生态系统将持续受损，并直接威胁沿海居民的生计。更令人担忧的是，这些损害往往悄然发生，却带来长期且难以恢复的后果。

事实上，海洋环境不仅受到工业热点或大型城市的影响。传统养殖区域同样面临日益加剧的垃圾压力。在被视为高科技龙虾和海水鱼养殖潜在区域的庆和省云峰湾，损坏的泡沫浮标、塑料袋、饲料包装及生活垃圾在集中养殖区产生，对环境造成显著压力。庆和省水产与海洋岛屿分局局长黎廷谦强调，清洁环境是海水养殖可持续发展的基础，要实现长期发展，必须首先保护好环境。

广宁省正在积极展开“无塑料垃圾的下龙湾”计划。图自越通社

这一理念不仅适用于庆和省，也适合越南蓝色海洋经济发展战略。在多个地方，这一思路正逐步转化为具体行动。广宁省是典型案例。作为旅游、航运和海水养殖发展较快的地区，广宁省早已认识到，若不保护下龙湾及其海洋生态系统，其最大竞争优势将被削弱。全面以HDPE浮材替代泡沫浮标、清理非法养殖设施以及实施“无塑料垃圾下龙湾”计划体现了广宁省更为坚决的环境治理方式。

最新监测结果显示，下龙湾水质保持良好并呈改善趋势，珊瑚礁生态系统已出现恢复迹象。这清晰表明，在严格管理、正确投入以及社区参与下，海洋环境是可以恢复的。

草洲岛海洋保护区面积约4300公顷，共有954种海洋生物，260多种鱼类和137种珊瑚；其中包括越南发育最好的珊瑚礁之一。图自越通社

在广治省，保护草洲岛的故事则开启了另一个路径：海洋保护不仅是维持现状，而是要主动修复生态系统。草洲岛已记录的海洋生物954种，珊瑚礁生态系统相对完整，其被视为生物多样性的“宝库”。草洲岛海洋岛屿保护区管理委员会正实施珊瑚培育、红树林种植、水产资源恢复等措施，并在海洋环境监测活动中应用人工智能和遥感技术。这种方法体现了一种新思维：海洋保护不仅是限制开发，更要恢复生态系统，为当地社区创造可持续生计。

越南水产协会常务副主席阮朱回副教授。图自越通社 “ 海洋是一个多用途的三维空间，应从单一行业管理模式转向综合、跨部门管理。 越南水产协会常务副主席阮朱回副教授

越南水产协会常务副主席阮朱回副教授认为，海洋是一个多用途的三维空间，应从单一行业管理模式转向综合、跨部门管理。他指出，管理工具应以海洋生态系统为基础，即不仅管理单一物种或单项活动，而是须管理生态系统的生存环境及相关影响因素。这一方法正被诸多国家应用于现代海洋治理活动。

小海龟返回庆和省永海乡主山国家公园区内的大海。图自越通社

在越南修订《海洋岛屿资源环境法》的背景下，这一观点尤为重要。若仍沿用传统管理方式，将难以实现既发展蓝色海洋经济又保护生物多样性的目标。越南设定到2030年将海洋及沿海保护区面积占全国海域自然面积的约6%，但阮朱回认为，关键不仅在于扩大保护面积，还是在于生态系统恢复能力及其对周边海域的溢出效应。

乂安城市环境与工程股份公司的工人们正在清理海滩。图自越通社

岘港市胡志明共青团团员和青年在阮必成街（岘港市）沿线海滩开展海滩清洁活动。图自越通社

图中：广治省边防部队胡志明共青团团员清理海滩环境。图自越通社

图中：胡志明共青团团员在前江省新城海滩参加垃圾清理活动。图自越通社

海洋环境保护同样离不开社区参与。在沿海地区、渔港、码头设置“让海洋常蓝——给我塑料垃圾”的鱼形垃圾桶等富有意义的小举措正在改变居民和游客的行为习惯。广宁省的“文明渔村”模式正致力于建设团结互助、负责任捕捞并将海洋保护融入渔村文化的社区。

保护海洋应从日常行动做起：不向海洋倾倒垃圾、每次出海后清理废弃物、在海水养殖中使用环保型材料，在海洋旅游中减少一次性塑料制品的使用。然而，为将这些微小行动转化为深远变革，需要制定更为配套的政策体系，包括严格控制沿海污染源、实施生产者责任延伸制度（EPR）、推动循环经济发展并在加强污染监测中运用现代技术。

守护蓝色海洋不仅是保护自然环境，更是守护数百万沿海居民的生计、旅游业和渔业的发展以及建设海洋强国的愿景。（完）