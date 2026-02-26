落实越共中央政治局关于发展越南文化决议的行动计划发布



首要任务是更新思维，统一关于文化在国家可持续发展中的基础作用、内生力量的认识和行动。



文化发展的各项要求要贯穿于中央和地方经济社会发展战略、规划及项目的制定过程中。



与此同时，政府注重革新宣传工作，加强在现代传媒系统上的宣传，优先数字传播；推广越南人民的美好价值观和行为准则；建设清朗的信息环境，发挥文艺工作者和知识分子队伍在传播文化价值中的作用。



另一个重要支柱是构建突破性的文化发展体制。政府要求颁布国会决议，其中包含关于在文化设施领域开展公私合作的新机制，设立文化、艺术基金；为培训、数字化转型、创意订购提供优先的财政机制，以及人才重用优惠制度。

附图 图自越通社

行动计划还提出了制定国家文化指数体系和统计指数体系，以评估文化产业对经济增长做出的贡献的任务；调整《越南文化发展战略》；部署《基层信息领域发展战略》；同时制定动员资源将海外艺术作品、遗产和国宝从国外运送回国的提案。

在完善体制的同时，政府确定建设人文和文化环境是中心任务，重点是同步部署国家、家庭价值体系及越南人民行为准则；将家庭、学校和社会在道德、艺术教育中紧密联系起来；提高公务文化和商业道德标准；保障弱势群体平等享有文化的权利。

促进文化产业和文化市场的发展，将国家文化产品打造为品牌，并将其与文化旅游发展相结合。

调动和有效利用资源，发展基础设施，提升文化人力资源素质，以满足新时代的需求。

主动融入国际文化舞台，弘扬越南文化价值观，吸收世界文化精髓，为提升国家软实力做出贡献。（完）