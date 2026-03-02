落实第57号决议：完善高层次科学家队伍发展机制

发展高素质科技人力资源被确定为越南在新阶段掌握并发展战略性技术的核心任务。在实施关于发展科学技术、创新与数字化转型的第57-NQ/TW号决议一年后，如何完善高层次科学家队伍建设机制已成为亟待解决的关键课题。



中央科技发展、创新与数字化转型指导委员会指出，在取得积极进展的同时，当前最大的瓶颈之一在于战略性技术领域高质量人力资源的严重短缺。



缺乏高素质人才



经过近40年革新开放，越南科学家队伍在数量和质量上均取得显著进步，部分基础科学领域已形成接近国际水平的研究团队。然而，面对以知识和技术为基础的增长模式转型要求，现有科研力量仍未能完全匹配发展需求。



越南科学技术翰林院副院长、教授兼院士黎长江表示，2025年统计数据显示，越南每百万人中约有1300名研究人员，这一数字明显低于韩国（9400名/百万人）和新加坡（7000名/百万人）。教授、副教授占学生总数的比例也低于地区及全球许多国家。



若按具体研究分支计算，高层次科学家数量更为有限。这不仅影响深度研究能力，也直接制约人才培养和后备力量建设，部分基础科学专业甚至面临人才断层和发展中断的风险。



加强与国际接轨的人才培养

2020—2025年期间，越南科学院系统内的培训工作取得积极进展。河内科技大学被视为国际化培养的典型模式，所有课程均以英语授课，设有多个国际双学位项目，并开设半导体、航天技术、航空等战略技术相关专业。



与此同时，科学院科技学院推进科研与教学紧密结合模式，开设数十个博士和硕士专业，逐步提升国际标准科研发表质量。各专业研究所继续发挥桥梁作用，加强国际合作，吸引海外专家与留学生。



然而，科学院副院长陈俊英教授指出，科技领域招生规模仍与实际需求存在明显差距。在数字化转型和第四次工业革命背景下，人工智能、新材料、新能源、半导体芯片等领域的人才需求迅速增长，但国内技术吸收能力和产业生态体系尚未同步发展。



此外，科研成果形成的资产管理与开发机制——包括知识产权、设备与基础设施利用等方面——仍存在障碍，影响科研人员长期投入的动力。



亟需同步且突破性的解决方案



有关知识分子队伍发展的不足已在多项党内文件中被明确指出，包括关于新阶段建设和发挥知识分子队伍作用的第45-NQ/TW号决议。如机制政策、科研环境及资源投入等问题未能及时解决，将继续削弱科技领域对优秀人才的吸引力。



基于实践经验，科学院领导层提出三项重点解决方案：



第一，将战略性技术人才培养与国家重点计划紧密结合。配置充足资源并实施明确的 “订单式”培养机制，确保人才培养与国家战略需求精准对接。



第二，推动国家、科学家与企业之间形成实质性合作 。确保企业从需求确定、联合资助到成果商业化全过程深度参与，构建产学研协同创新的有效模式。



第三，完善自主机制，保障科研组织和个人的合法权益。特别是在公共资产管理利用、知识产权价值评估等方面，建立更加灵活、高效的制度框架，为科研人员创造安心研究、勇于创新的良好环境。



在当前阶段，发展科技人力资源是掌握战略性技术的关键所在。因此，采取有力、坚决且系统性的解决方案，是增强这一核心资源、切实保障从科研机构、企业到国家层面可持续发展的先决条件。(完)