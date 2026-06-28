营山——东南地区颇具吸引力的生态旅游目的地

凭借独特的自然景观、历史价值和信仰文化资源，营山正逐步成为胡志明市周边最具特色的生态旅游目的地之一，为丰富越南东南部地区旅游版图作出贡献。

位于胡志明市以东的营山并不以华丽景观或宏大的旅游工程取胜，而是以原始自然之美吸引众多游客前来，穿越森林的清凉小径、林间潺潺溪流以及难得的宁静与放松体验，使其别具魅力。

距离胡志明市中心约80公里的营山长期以来一直是热爱自然、喜欢探索并寻求周末短途旅行人群的理想目的地。营山海拔超过500米，山体上覆盖着茂密的森林，山坡四周分布着天然溪流。

营山不仅是颇具吸引力的生态旅游地，还承载着丰富的革命历史印记。据多方资料记载，“营山”之名源于阮主时期的一位将领——安成侯（Yên Thành Hầu）从富安率军进入巴地地区开拓时，曾在山上设立营寨，以作为军事指挥中心。

不同于头顿著名海滩的热闹喧嚣，营山带来宁静与原始之美。来自胡志明市吉莱坊的游客范琼英表示，她对营山最深刻的印象是能够完全融入自然，仿佛在繁忙生活之后重新获得能量。

营山最具代表性的景点之一是罗盘峰，这里被视为俯瞰昔日巴地头顿地区全景的“黄金坐标”，也是深受年轻游客喜爱的打卡地点。

此外，仙溪和石溪则带来更加轻松惬意的体验。许多游客在登山后选择在溪边休息，浸泡在清凉的水中，或静坐聆听流水声，享受宁静空间。

营山不仅以自然景观吸引着游客，还是著名的信仰文化旅游目的地，山林深处隐匿着多座寺庙，如梅洞寺、西方寺和佛光寺等。

近年来，随着体验式旅游和生态旅游的不断发展，营山正逐步成为吸引省内外游客的热门目的地。

凭借毗邻大城市的区位优势、原始自然景观以及独特的历史文化价值，营山被认为具备发展绿色旅游、徒步（trekking）旅游和生态度假的巨大潜力。

然而，为有效挖掘这些潜力，旅游发展必须与森林环境保护并重，既维护自然景观，又确保游客参与徒步和露营等活动时的安全。

凭借独特的自然景观、历史价值和信仰文化资源，营山正逐步成为胡志明市周边最具特色的生态旅游目的地之一，为丰富越南东南部地区旅游版图作出贡献。（完）