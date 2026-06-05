菲律宾马尼拉心中的越南美食

越南料理的灵魂在于食材的新鲜与调味的精准。阮廷和认为，菲律宾人非常喜欢越南的河粉、面包和脍卷。越南传统食物做法简单且营养丰富，因此深受菲律宾医生及上流社会的青睐。

菲律宾虽然是潜力巨大的餐饮市场，但对于想要在此立业的外国人而言，挑战是不少的。然而，凭借商业敏感度和不畏艰难的精神，海外越南人在一些极其特殊的空间里找到了机会。

步入马尼拉大都会医院（Metropolitan Hospital），食客们均为一处充满活力的越南美食空间感到惊喜。这不仅是一个商业故事，而且是一段令海外越南人倍感自豪的创业历程。



菲律宾越南餐饮连锁店店主阮廷和在接受越通社驻东南亚记者采访时表示，在菲律宾生活的10年间，他遭遇了诸多困难，比如新冠肺炎疫情曾导致诸多店铺被迫歇业。在此背景下，他决定调整经营目的，瞄准了菲律宾食客群体，正因如此，他的连锁店才能一路坚守并存活至今。

食客在菲律宾首都马尼拉品尝越南美食。图/越通社 发

以前我一边上学，一边做线上餐饮，自己做饭并亲自送给客户。后来，我才有机会在医院里开了‘金河粉’餐厅。我一直希望能向菲律宾人民推广越南的美食和风味以及越南人勤劳、勤奋、友好的形象。 马尼拉“金河粉”餐厅店主余金凤

越南料理的灵魂在于食材的新鲜与调味的精准。阮廷和认为，菲律宾人非常喜欢越南的河粉、面包和脍卷。越南传统食物做法简单且营养丰富，因此深受菲律宾医生及上流社会的青睐。



他们的冒险和奉献精神最终赢得了合作伙伴的信任与食客的喜爱。



我觉得‘金河粉’店的东西好吃。我个人很喜欢越南菜，既健康又可口，我认为这对病人、探视家属以及高中的教职员工也大有裨益，让他们在饮食上有了更丰富的选择。 大都会医院首席执行官杰森·年（Jason Nien）

餐厅内的当地食客也分享了切身感受，称赞该店的食物非常美味，带有浓郁的越南特色风味，且价格十分合理。