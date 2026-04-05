莲沼港——拓展岘港海洋经济发展空间的重要门户

岘港湾正在迎来一场深刻的转型，逐步形成海港、物流、自由贸易、国际金融等多领域发展中心。当莲沼打开通往大海“门户”时，中部地区将形成一套连贯的海港体系，共同拓展广阔的发展空间。

莲沼——通往大海的新门户

根据规划，莲沼港规模约450公顷（包括陆地和水域），投资总额超过45万亿越盾；年货物吞吐量可达5000万吨，被定位为中部沿海地区的国际门户港。到2030年，该港区将建成2至4个泊位，其中两个泊位可满足年货物吞吐量750~1190万吨需求，另外两个泊位满足国际集装箱中转需求；到2050年，港区将建成22个泊位，包括8个集装箱泊位、8个液体及气体货物泊位，以及6个综合泊位。

莲沼港的公共基础设施投资主张于2021年获得政府总理批准，可在初期阶段接纳总吨位达10万吨的综合货船和散货船，以及6000~8000标准箱（TEU）的集装箱船。待所有阶段建设完成后，该港区将拥有22个泊位，其中8个集装箱泊位可接纳最大1.8万标准箱的船舶，年货物吞吐量可达5000万吨。

凭借这一规模，莲沼港被寄予厚望成为中部地区物流生态系统的核心，与物流中心、自由贸易区及多式联运网络相结合，助力拓展海洋经济发展空间，促进国际贸易往来，并逐步确立岘港作为中部—西原地区物流中心的地位。

海洋经济发展的新空间

岘港市人民委员会主席范德印表示，该市正多措并举推动经济增长，其中优先加快关键基础设施项目建设进度，吸引投资资金流入高附加值领域，其中莲沼港被确定为关键项目，旨在拓展海洋经济发展空间，发挥地区物流中心的作用。

年初几个月，岘港市多项经济指标呈现积极增长态势。具体的是，工业生产指数增长超过13%，进出口总额约达15亿美元，增长超过21%，财政收入超过12万亿越盾，同比增长近24%。

越南政府总理范明政日前赴岘港市开展调研督导时强调，岘港市须 “充分挖掘独特潜力、突出机遇和竞争优势”，以在新阶段实现突破性发展，力争2026年地区生产总值（GRDP）增长11%以上。其中，重点关注莲沼港建设和完善国际金融中心政策。

当莲沼港投入运营后，将与区域内的仙沙港（岘港）、朱莱-奇河港（岘港）、真云港（顺化）、榕桔港（广义）、归仁港（嘉莱）等港口共同形成一条纵贯中部沿海的港口群，不仅将提升中部-西原地区的货物通关能力，还直接连接东西经济走廊，开辟连接越南与老挝、泰国及区域内各经济体的全新海运-物流通道。

岘港市委书记黎玉光指出，岘港正迎来新的发展机遇，多项特殊机制和政策已落地实施，一系列大型基础设施项目也在加速推进。今后，该市将集中采取有力措施，充分发挥地理位置、基础设施和人力资源优势，形成新的增长动力，其中海洋经济和物流发挥关键作用。（完）