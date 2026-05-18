莱州省贡族同胞生活的崭新色彩

栋栋吊脚楼鳞次栉比，宽阔的水泥路平坦整洁——莱州省芒莫乡的唐牙村如今已经“旧貌换新颜”。贡族同胞在这片莱州各民族聚居的土地上，一边发展经济，一边保护着自己的文化价值。

唐牙村的新面貌

又一个新春到来，位于芒莫乡深山密林中的唐牙村，四周是郁郁葱葱的肉桂、澳洲坚果、杉木林等，与多年前相比，村民们热闹、繁忙的景象取代了过去的贫困与艰难。

唐牙村最突出的是涌现出许多成效显著的家庭经济模式，年收入达1.5至3亿越盾。从贫困家庭起步，卢文森家凭借4公顷肉桂、0.7公顷澳洲坚果以及7块水田用于养牛、养鱼，每年收入高达1.5亿越盾。

党支部书记李文斩分享道：“贫困曾四面楚歌，我们必须改变思维和做法来发展经济。在国家的支持下，我大胆种植肉桂、澳洲坚果，养鱼、养牲畜等。成功后，乡亲们也逐渐跟着做，从而逐步消除了贫困。”

唐牙村目前发展了超过150公顷肉桂、近40公顷杉木、超过19公顷澳洲坚果、18公顷麻栋、129公顷粮食作物。此外，乡亲们还注重养殖牲畜、家禽、养鱼等，实现家庭经济多样化。

从一个曾是全乡最困难的村寨，如今的唐牙村已成为芒莫乡发展最快的村寨之一。交通道路得到拓宽，村际道路实现水泥化，社区文化屋宽敞整洁；100%的农户用上了电网电；人均年收入超过3000万越盾；贫困户比例降至10%以下。

在新生活节奏中守护文化之魂

伴随着经济的改变，文化生活也日益起色。当贫困逐渐远去，唐牙村的贡族人更加意识到保护民族本色的重要性。传统节日得以恢复并定期举办。贡族特有的语言、风俗、饮食在日常生活中得以保持，并传授给年轻一代。值得注意的是，曾经存在多年的落后陋习如今已被清除。自2020年至今，村内已不存在早婚、近亲结婚现象。

唐牙村举行传统节庆活动。图自越通社

唐牙村村民李文泰分享说，民众的生活水平日益提高，这为保护和恢复贡族同胞的文化价值与传统本色创造了有利条件。

莱州的贡族是越南人口极少的民族之一，人口不足一万人。其中，唐牙村共有108户、538口人。通过多项特殊计划和政策，国家投入、支持贡族同胞日益稳定生活，消除饥饿、减少贫困，发展经济与文化。

芒莫乡党委常务副书记严氏秀英表示，唐牙村党支部是一个坚强、团结的党支部，共有42名党员，其中有许多充满活力的年轻党员。党支部发挥了领导核心作用，将党的主张路线和国家的法律政策融入生活，在人民群众中形成了共识。

坐落于芒莫乡深山密林中的唐牙村，如今焕发出新的生机。贡族同胞正逐步跟上现代生活的步伐。一幅崭新的画卷正在展现——那是一幅充满信心、渴望，以及一个共同体日益迈向可持续发展未来的画卷。（完）