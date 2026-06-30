莱州省旅游业发展与其潜力仍不匹配

拥有雄伟壮丽的自然景观、20个民族丰富的文化底蕴以及西北门户的地理位置的莱州省长期以来被视为北部山区极具旅游发展潜力的土地。然而，该省的“无烟产业”发展仍未与其潜力匹配，特别是存在游客留宿少、消费水平低、旅游产品单调等瓶颈。攻坚克难、破解这些“瓶颈”，是莱州省旅游业实现“腾飞”的先决条件。

莱州省位于西北地区，与中国云南省接壤，被喻为一块尚未得到应有打磨的“璞玉”。作为越南“四大山口”之一的乌龟湖（Ô Quy Hồ）山口，长期以来一直是背包客的打卡胜地。而当地苗族、傣族、哈尼族等村寨，至今仍完好地保留着在其他地方罕见的传统习俗、服饰、民居建筑和民间音乐。



莱州省文化体育与旅游厅厅长陈孟雄说：“莱州省拥有巨大的旅游潜力，但目前的成效仍不匹配。虽然游客人数逐年稳步增长，但留宿时间短、旅游收入依然偏低。这是我们非常焦虑和思考的问题，其症结不在于缺乏目的地，而在于开发、投资和管理的方式。在询问任何一位曾到访莱州的游客，我们都会得到许多相同的答案，那就是通往各旅游景点的交通仍不便利，特别是对于不使用私家车出行的游客。”



来自河内的摄影师阮明军分享了他于2026年初到访莱州时的感受：“在这里拍下的每一张照片都从未让我失望，因为自然风光实在太美了。但地理距离实在太远，我必须坐好几个小时的长途汽车。想要去偏远的村寨或景点，还得租车或者请亲戚接送。希望未来一段时间，该省的基础设施能继续获得同步投资，让游客出行更加便利。”

辛溪湖乡（Sin Suối Hồ）是莱州省最常被提及的社区旅游景点之一。近年来，该地方接待游客数量数千人次，当地民众通过旅游业获得较为稳定的收入。然而，辛溪湖领导旺阿正依然深感忧虑：“游客来访、体验，乡亲们都非常高兴。旅游接待工作虽然已做得很好，但在组织体验活动、烹饪特色美食、导游讲解等方面仍存在一定的局限性。”



在左棱乡（xã Tả Lèng）的西头寨村（bản Sì Thâu Chải），村长卢阿仪（Lù A Nghi）也同样说：村里拥有优美的空间、景致以及瑶族独有的文化，但乡亲们还缺乏导游的专业知识和技能。我们希望省、乡的专业机构能够举办一些注重实效、“手把手”式的培训项目，方便村民们在发展社区旅游时更加自信、更有作为。

在数字时代，一个旅游目的地的形象塑造不仅是通过宣传册或旅游博览会，而主要是通过社交网络、短视频和在线评价。旅游博主吴青霞表示：“我曾去过莱州，并完全被那里的美景和人文所征服。但在出发前，网上的相关信息很少，尤其是介绍莱州和各旅游景点的视频及博客文章。因此，莱州需要加强宣传与促销力度，推出更多视频和文章，以便让游客获取最实用的信息。”