旅游
莱州省旅游业发展与其潜力仍不匹配
莱州省位于西北地区，与中国云南省接壤，被喻为一块尚未得到应有打磨的“璞玉”。作为越南“四大山口”之一的乌龟湖（Ô Quy Hồ）山口，长期以来一直是背包客的打卡胜地。而当地苗族、傣族、哈尼族等村寨，至今仍完好地保留着在其他地方罕见的传统习俗、服饰、民居建筑和民间音乐。
莱州省文化体育与旅游厅厅长陈孟雄说：“莱州省拥有巨大的旅游潜力，但目前的成效仍不匹配。虽然游客人数逐年稳步增长，但留宿时间短、旅游收入依然偏低。这是我们非常焦虑和思考的问题，其症结不在于缺乏目的地，而在于开发、投资和管理的方式。在询问任何一位曾到访莱州的游客，我们都会得到许多相同的答案，那就是通往各旅游景点的交通仍不便利，特别是对于不使用私家车出行的游客。”
来自河内的摄影师阮明军分享了他于2026年初到访莱州时的感受：“在这里拍下的每一张照片都从未让我失望，因为自然风光实在太美了。但地理距离实在太远，我必须坐好几个小时的长途汽车。想要去偏远的村寨或景点，还得租车或者请亲戚接送。希望未来一段时间，该省的基础设施能继续获得同步投资，让游客出行更加便利。”
辛溪湖乡（Sin Suối Hồ）是莱州省最常被提及的社区旅游景点之一。近年来，该地方接待游客数量数千人次，当地民众通过旅游业获得较为稳定的收入。然而，辛溪湖领导旺阿正依然深感忧虑：“游客来访、体验，乡亲们都非常高兴。旅游接待工作虽然已做得很好，但在组织体验活动、烹饪特色美食、导游讲解等方面仍存在一定的局限性。”
在左棱乡（xã Tả Lèng）的西头寨村（bản Sì Thâu Chải），村长卢阿仪（Lù A Nghi）也同样说：村里拥有优美的空间、景致以及瑶族独有的文化，但乡亲们还缺乏导游的专业知识和技能。我们希望省、乡的专业机构能够举办一些注重实效、“手把手”式的培训项目，方便村民们在发展社区旅游时更加自信、更有作为。
在数字时代，一个旅游目的地的形象塑造不仅是通过宣传册或旅游博览会，而主要是通过社交网络、短视频和在线评价。旅游博主吴青霞表示：“我曾去过莱州，并完全被那里的美景和人文所征服。但在出发前，网上的相关信息很少，尤其是介绍莱州和各旅游景点的视频及博客文章。因此，莱州需要加强宣传与促销力度，推出更多视频和文章，以便让游客获取最实用的信息。”