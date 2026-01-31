范明政总理：考虑对北南轴线高速铁路项目全部三个融资模式

会议上，指导委员会梳理了既定工作进度，特别是需要化解的困难、障碍和“瓶颈”；总结经验教训，并部署下一阶段的任务与方案，旨在推动各项目进度。



指导委员会梳理了老街-河内-海防标准轨铁路项目第一和第二子项目的实施进度；越中边境铁路接轨协议谈判；北南轴线高速铁路项目可行性研究报告编制及勘察进度；河内、胡志明市城市铁路及边城-芹椰、河内-北宁、安子-下龙、谅山-河内等线路的开展情况以及铁路工业综合体的建设工作。



范明政总理在会议上发表总结发言中要求，各部委、地方及指导委员会各成员应秉持越共十四大的行动精神，按照自身职能、任务和权限，主动开展各项工作；发扬自力自强精神，不等待、不依赖；继续深刻贯彻“六个明确”精神（明确责任人、明确任务、明确时间、明确责任、明确产出成果、明确权限）；做到件件有落实，事事有回音；说到做到，只谈推进，不谈退缩。



范明政总理强调，党和国家没有比为人民谋幸福、谋温饱和维护国家独立主权、领土完整更大的目标。越南政府总理要求根据已确定的铁路项目路线，抓紧组织征地拆迁工作，确保民众的正当合法利益和公平。安置区居民的生活水平必须优于旧居，同时严防消极腐败。各地方根据国会和政府的决议，配合财政部安排征地拆迁资金。



关于铁路项目及铁路工业综合体的投资主体以及越南铁路总公司的改组工作，范明政总理指出，政府的主张是交给各地方和越南铁路总公司实施。因此，各相关部委、机构必须呈报政府和政府总理颁布决定。各部委、行业需梳理法律规定的各项标准、规范、定额及流程，若有缺失则予以补充，本着尊重实践、源于实践、以实践为衡量标准的精神开展工作。同时，各方需梳理各项工作实施过程中的权限，坚持分事分权、分岗设权、分级授权,防止权力缺位、越位、错位。



关于老街-河内-海防铁路项目，范明政总理要求集中加快第一子项目的施工进度；抓紧完成可行性研究报告；依法选择设计咨询承包商以确保时间进度；必要时推动贷款谈判；加快贷款协议及越中跨界铁路桥建设协议的谈判进程。



关于河内-谅山和海防-芒街铁路线，范明政总理鼓励各地方作为投资业主，参照老街-河内-海防铁路开展相关步骤。



针对北南轴线高速铁路项目，范明政总理强调这是“紧急工程”，旨在实现经济两位数增长目标和发展需求，因此需要抓紧时间采用现行法规展开落实。其中，相关各方需抓紧完成预可行性研究和可行性研究报告；同步开展征地拆迁等任务；继续研究并考虑国家投资、私人投资和公私合作（PPP）三种模式，本着确保国家、企业和人民利益和谐的精神开展。



关于城市铁路项目，范明政总理指出目前基本没有重大障碍，并要求科学技术部与各地方协调配合，尽快发布国家城市铁路技术标准。此外，各部委、地方需研究发展未来的地铁线路。



范明政总理明确了铁路项目实施中的“五化”精神，包括：数字化、绿色化、效益最优化、管理智能化、国家-人民-企业利益和谐化。项目实施需秉持“三有二无”精神，国家有益、人民受益、企业获利，以及无贪污消极、无资产及民力财力的流失浪费。



本着“四个不”的精神（不浪费一天、不延迟一周、不遗失一月之机、不处于一年内的被动状态），范明政总理相信，未来一段时间指导委员会的工作及各铁路项目将更加迅速高效开展，确保所有既定目标任务顺利完成。