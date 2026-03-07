范明政总理：掌握技术 加快铁路行业发展

3月3日上午，越南政府总理、国家重大铁路项目指导委员会（简称指导委员会）主任范明政主持召开指委会第七次会议。

3月3日上午，越南政府总理、国家重大铁路项目指导委员会（简称指导委员会）主任范明政主持召开指委会第七次会议。范明政在会议上要求各有关部门和地区从部署之初就评估和优化各条铁路的投资效益，从承包施工向自主建设转变，自立自强推动铁路行业发展。



以百年视野规划铁路行业发展



目前，指导委员会集中实施的重点项目，包括：老街-河内-海防线；北南高速铁路；河内和胡志明市的城市铁路线；嘉平-下龙、海防-芒街、谅山-河内等线路；以及铁路行业综合体建设计划等。



会议上，与会代表核查了政府总理在第六次会议上交办的22项任务的落实情况。至今，8项任务已完成，12项任务正在按期开展，2项任务因需征求多个相关机关意见而逾期。



各部委正在制定铁路行业发展提案，开展为管理和运营老街-河内-海防线以及北南高速铁路两条线路的人力培训计划。



对于老街-河内-海防铁路项目，在开展征地拆迁工作的同时，各部委、机关正推动中国启动相关协定的谈判及项目相关工作；制定国防用地处理方案、与铁路线交叉的工程处理方案；制定车站区域供排水方案；恢复沿线技术基础设施；就料场、弃土场达成协议；制定市区内二级及以上车站、桥梁的建筑方案等。



对于河内和胡志明市的城市铁路项目，要继续加快推进各项目进度，确保质量与工期，集中落实政府总理交办的任务。



会议结束时，范明政要求贯彻越共中央总书记苏林的指示，发挥自立、自强和战略自主精神；主动进行技术转让，从承包施工转向掌握技术、管理和生产材料，推动铁路行业发展。



范明政要求抓紧完善全国范围内统一、互联互通的铁路系统；最大限度调动社会资源；按照新发展空间、以百年视野继续完善铁路规划；促进资金来源多元化，包括国家资金、私人资本、外国贷款以及民众在征地拆迁中的贡献；从准备阶段就优化投资效益。



范明政要求各机关、项目管理委员会、咨询单位、承包商依法行事，确保进度和质量；透明、有效地选择投资者和承包商；坚决预防和打击腐败、消极和浪费现象。



排除困难，坚决推进铁路项目



范明政要求各部委、地方以紧迫、高效的精神集中推进铁路项目，以实际成效为衡量标准，确保完成既定目标。



河内吉灵—河东城市铁路线。图自越通社

对于北南高速铁路项目，范明政责成建设部尽早移交线路走向方案，以便地方开展核查、安置补偿和征地拆迁工作；于2026年3月完成可行性研究报告编制的咨询招标文件，并于2026年第二季度选定咨询单位；研究选择合适技术，确保国家利益；在2026年3月15日前向政府提交落实第265/2025/QH15号决议的决议草案。



对于老街-河内-海防项目，范明政强调其在越中合作及区域互联互通中的特殊重要意义。责成建设部于2026年3月完成第2子项目初步可行性研究报告；协同外交部推动关于建设跨境铁路桥的协定谈判；于2026年4月完成勘察、技术设计编制承包商的选定工作，并向地方移交征地拆迁放线档案。



财政部牵头推动贷款协定的谈判；国防部在2026年3月15日前就国防用地处理问题出具正式意见。



关于河内-谅山和海防-芒街各线路的规划工作，政府总理要求建设部于2026年3月主动与中方进行协调沟通，就签署技术援助协定的时间达成一致；指导咨询单位于2026年3月抓紧完善初步报告，作为后续步骤开展的基础，确保在2026年内完成规划；继续与广宁省、海防市人民委员会密切配合，按规定指导和排除手续方面的障碍，以开展海防-下龙-芒街项目，并交由各地方作为投资方。



对于河内和胡志明市的城市铁路项目，范明政要求制定、颁布统一的规范标准；加快推进在建线路的征地拆迁和施工，确保进度、质量和安全。两市抓紧完善2026-2030年阶段开工项目的各项手续。



同奈省协同配合，按照紧急状态下投资机制，开展连接胡志明市与隆城国际机场的铁路线路。（完）