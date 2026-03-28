范明政总理：企业须在实现两位数增长目标中发挥先锋作用

3月27日上午，在题为“企业助力实现两位数增长暨政府总理致谢企业”的会议上发表总结讲话时，越南政府总理范明政强调，企业界始终与党、国家和人民同行，特别是在防灾减灾和疫情防控工作中；在未来阶段，企业界将成为实现两位数增长目标的先锋力量。

3月27日上午，在题为“企业助力实现两位数增长暨政府总理致谢企业”的会议上发表总结讲话时，越南政府总理范明政强调，企业界始终与党、国家和人民同行，特别是在防灾减灾和疫情防控工作中；在未来阶段，企业界将成为实现两位数增长目标的先锋力量。



企业对国内生产总值贡献率约达60%，为超过1600万名劳动者创造就业机会



据报告，截至2025年底，全国共有约100万家企业正在运营，较2020年增长超过25%。企业部门对国内生产总值（GDP）贡献率约60%，创造超过1600万个就业机会。



国有企业在多个关键行业和领域继续发挥“领头羊”作用，保障能源安全、粮食安全及宏观经济稳定。作为经济最重要动力的私营经济部门取得了长足进步，弘扬创业精神，并逐步形成了具有地区和国际影响力的品牌集团。外资企业继续作为经济的重要组成部分，当前越南已进入全球吸引外资最多的15个国家之列。



与会代表明确指出，除了取得的重要成果外，国民经济和企业部门仍存在诸多不足、困难与挑战，特别是体制和法律方面的障碍；部分企业和投资项目的历史遗留法律问题尚未得到彻底解决。



为助力企业发展并为经济社会发展做出贡献，特别是推动两位数增长目标的落实，各位代表建议继续完善体制，大力改革投资营商环境，切实削减经营条件，将行政审批从“事前审核”强力转向“事后监管”；保障经营自由权及各企业部门平等获取资源的权利；完善新经济模式的法律框架；允许采用“沙盒”机制（Sandbox）及专项机制，以满足数字经济发展要求，重点聚焦金融科技、人工智能、战略技术及新技术等领域。



越南政府总理范明政发表讲话。图自越通社

在会议上发表总结讲话中，范明政总理分析称，尽管形势面临诸多困难与挑战，但“两个百年”战略目标仍保持不变，必须努力、坚持不懈地追求。因此，从2026年及后续年份开始，必须实现两位数增长目标，企业须不断成熟与发展，为这一进程做出积极贡献。



范明政强调了四项核心原则，即实现切实、高质量且可持续的增长；稳定宏观经济、控制通胀、促进经济增长并保障各大目标指标在合理区间；利用一切资源促进发展；让人民享有发展成果。范明政总理还重点分析了以下方针：“国家负责创建任务，企业发挥先锋作用，公私同行，国家发展，人民幸福”。



发挥并强调企业在实现两位数增长目标中的作用



范明政总理表示，实施两位数增长目标必须在中央的高度集中指导下，通过各部委、行业、地方及整个政治体系的紧密配合，实现一以贯之、同步且坚定不移地推进。



范明政总理指出，要求必须构建并发展新的增长动力，如半导体、人工智能、电子、能源、配套工业、制造业及数据经济等；强力革新国有企业的运营机制，使该部门在民营部门不愿做或难以做的领域真正发挥“开路”和引领作用，并赋予足够的灵活性，使其按市场原则运行。



范明政希望通过“培养领军者”机制，打造出一批规模大、有能力、有市场、有技术、具备产业链带动能力的民营企业群体，而非采取“一刀切”的平均扶持模式；同时，必须发展紧随大型企业之后的中小企业集群。



范明政总理要求有选择性地吸引外资（FDI），将其与技术转移、配套工业发展及国内企业升级紧密结合；确保增长资金能够“准时、准点、准对象”投放。政府将引导财政政策、货币政策及各项资金扶持工具，直接服务于增长动力。在提供资金扶持的同时，须建立有效的资金使用监管机制，确保资金流向生产、产能扩张及技术创新领域，防止资金流向资产投机而导致资源配置扭曲。



范明政总理本着对党、国家和人民高度负责任的精神，呼吁企业界继续发扬传统、团结创新、努力克服一切挑战，与政府齐心协力，成功实现两位数增长目标。每一家企业都要将会议上的意见转化为具体行动，将挑战化为机遇，助力国家迈入快速、可持续及繁荣发展的新纪元。



政府及政府总理承诺始终与企业同行，坚持以企业为中心提供服务；打造通畅、透明、稳定且可预测的投资营商环境；本着法律至上和国家与人民利益至上的精神，倾听、分享并及时处理企业的困难与障碍。（完）