范明政总理撰文：经济外交发生强劲转变，助力国家强盛发展

越南画报谨向读者介绍越共中央政治局委员、政府总理范明政发表的书名文章《经济外交发生强劲转变，助力国家强盛发展》（全文）。

在全国上下欢欣迎接越南共产党第十四次全国代表大会的气氛中，在党和政府以及各级、各部门领导下，各地方正积极准备以坚决、同步、高效的方式落实大会决议在各领域的方向、任务和解决方案。其中经济外交工作具有特别重要的意义，发挥着"引领开路"作用，有助于吸引各方资源，创造机遇，开拓新的发展空间，推动越南在新时代实现快速、可持续发展。



2025年是具有重大历史意义的时刻，标志着越南民族赢得独立80周年、越南人民获得自由80周年，以及祖国统一50周年。在党和敬爱的胡志明主席领导下，越南民族创造了历史奇迹。从一个在世界地图上默默无闻的国家，今日越南已拥有日益壮大的基业、潜力、国际地位和声望。迈入新发展纪元，凭借坚韧不拔的胆略、卓越智慧、仁爱之心和奋发向上的渴望，全体越南民族正努力"高扬风帆"，稳操舵桨，推动越南航船驶向广阔海洋。



纵贯时代长河，在国家向前发展的每一个阶段，越南外交都作出了重大且意义深远的贡献。从建国初期保卫新生独立、争取领土完整与国家统一，到打破围堵禁运、推动全面深入国际融合的征程，越南外交事业始终彰显其鲜明印记，发挥着重要作用，助力"化危为机"、"转难为易"、"扭转局面"、"转换态势"，为国家发展开创了最优越的外交局面。

上个世纪七十年代中期，在祖国统一、和平恢复后，凭借战略远见、敏锐思维以及对国际形势和国内条件的准确把握，越南党便已较早确定：服务战后国家恢复的经济外交是必要的，是需要集中开展的新方向。自此，经济外交在国家的许多战略发展和融合里程碑中都留下了深刻印记。



其中尤为突出的是：研究世界发展模式与趋势，为党和国家制定经济发展和革新路线政策提供参谋（八十年代）；打破围堵禁运局面，与主要金融机构关系正常化，逐步融入国际社会，吸引外商投资及伙伴援助（九十年代）；为国际经济一体化进程铺平道路，取得众多具有特殊重要性和战略意义的里程碑，改变了国家面貌（自1995年至今）。这些都是具有战略意义的里程碑，开启了巨大的发展机遇，联结并肯定了越南在地区和世界经济中的重要作用与贡献。



党和国家关于经济外交工作的思维与认识不断革新与完善，旨在紧跟时代的快速变化，满足国家发展的新要求。其中，经济外交始终被确定为对外活动中的重点、经常性任务，是越南外交的基础与核心，是国家快速、可持续发展的重要动力。



自本任期开始至今的五年来，世界局势动荡不定，不利因素较前一阶段增多；困难、挑战与机遇、有利条件相互交织，但困难与挑战更为突出。

然而，在全党、全民和全军的坚定决心、巨大努力和果断行动下，越南已在各个领域取得了诸多值得自豪的、具有历史意义的重要发展成就。经济应对外部冲击的韧性日益增强；2025年GDP增速达8.02%，跻身地区和世界高增长国家行列，特别是宏观经济保持稳定，通胀得到控制，经济各主要指标运行在合理区间。



2025年经济规模约达5140亿美元，人均GDP估计达到5026美元，使越南进入中等偏高收入国家行列。传统增长动力均得到有效发挥；越南属于吸引外国直接投资领先的发展中国家前15位和贸易规模领先的全球前20个国家之列。



新增长动力取得多项重要进展，其中数字经济和ICT产业增速快于GDP；越南全球创新指数排名在同等收入国家组别中位居前列；在人工智能、高速铁路、半导体、核能等若干关键技术领域以及高素质人力资源开发方面，已初步取得具有战略性、突破性的重要进展。



文化、社会等领域日益发展；环境保护得到重视；社会保障得以落实；人民的物质与精神生活水平持续提高。国防安全潜力得到巩固和增强；国家独立、主权和领土完整得以维护；社会安全秩序得到保障。

尤为突出的是，在世界形势充满困难的背景下，越南对外交往与融入国际进程成为了亮点，其中经济外交取得诸多令人瞩目的成果。科技外交得到大力推进，为科技发展、创新、数字化转型以及建设独立自主、深度融入、务实高效的经济体做出了突破性贡献。越南在世界经济、全球政治和人类文明中的声望与地位日益提升。

截至目前，越南已签署并参与17项自由贸易协定（FTA）；与包括包括联合国所有成员国在内的194个国家建立外交关系；已与包括17个二十国集团成员国在内的42个国家建立全面伙伴关系及以上水平的框架，并与联合国安理会全部5个常任理事国建立了全面战略伙伴关系。



越南承担了多项重要的多边职责，例如成功连任2026-2028年任期联合国人权理事会成员，主办东盟未来论坛、第四届绿色增长与全球目标伙伴2030年峰会（P4G）、《联合国打击网络犯罪公约》开放签署仪式等活动。



为取得上述成就，外交部门特别是经济外交工作作出了极其重要、务实且有效的贡献。



首先，外交工作为维护国家发展环境的稳定与有利局面、拓展发展空间做出了贡献，深化了经济合作，加强了与合作伙伴特别是邻国、大国和传统友好国家的利益对接。



其次，吸引外部资源为国家发展服务，开拓和多元化市场，吸引投资，促进知识与技术转移，发挥海外越南人社群的力量。特别是，以坚决、神速的方式推进“疫苗外交”，为防控新冠肺炎疫情作出了直接且重要的贡献，为经济社会复苏与发展创造了有利条件。



其三，在促进国际经济一体化与互联互通中发挥先锋作用，特别是大力提升越南在多边经济合作机制中的参与度和贡献度，主动参与构建新的国际规则和标准；同时，有效利用自由贸易协定网络，使越南成为区域连接枢纽。与此同时，经济外交伴随并支持地方和企业开展对外经济与国际经济融合；带来了重要而切实的利益与成果。



迈入新发展阶段，在世界形势预计继续复杂难测、总体来看困难挑战多于机遇条件的背景下，经济外交面临着实现自身深刻转变的迫切要求，以同步响应国家实现两个百年战略目标的坚定决心。



越共十四大文件草案已强调"大力推进全面外交服务发展，重点是经济外交和科技外交"。其中，革新经济外交工作已不再是选项，而是实践发展的客观要求，是紧迫任务，是战略选择，也是助力实现民族繁荣昌盛发展愿景的首要优先事项之一。



为此，未来时期的经济外交肩负着三大重任：第一，为祖国迈入富强、文明、繁荣的发展纪元创造战略空间。第二，发挥重要动力作用，助力吸引资源、疏通瓶颈、破解重大难题，为国家增长与发展实现突破，特别是促进科学技术、改革创新、数字化转型和绿色转型。第三，建设独立自主的经济体，同时积极主动融入国际。



秉持"资源源于思维和视野，动力源于改革创新，力量源于人民和企业”方针"，未来时期的经济外交与科技外交需要贯彻"三项重要教训"，同时大力革新思维；更新目标、内涵、对象和实施方式，紧扣"五个更方针"。



其中，“三项重要教训”分别是：第一，必须坚持民族独立和社会主义道路；坚定奉行独立自主、多边化、多样化、积极主动融入国际的外交路线，做国际社会可信赖的朋友、伙伴和负责任的一员。第二，既坚定又委婉，在维护国家、民族利益的同时，执行方式极其灵活以实现目标。第三，深入准确把握形势；及时、灵活、恰当、有效地提供政策应对参谋意见。



“五个更方针”是：第一，思维更具战略性和敏锐性，以及时识别新趋势，主动把握机遇，助力提升经济适应能力。



第二，在制定目标和解决方案时更突出重点，基于紧扣国家各阶段发展目标。



第三，在与各合作伙伴关系的总体层面以及各合作领域，特别是科技、创新和数字化转型领域，实现更广更深的拓展。



第四，在组织实施上更加坚决和创新，确保按照"六个明确"精神清晰分工，取得实质成效。



第五，在参与和贡献于符合越南的要求、能力和条件的国际合作机制、国际经济论坛以及具有战略重要性的国际与地区问题上，尤其是在全球经济治理方面，更加积极、更加负责任。



而最为重要的是，对外工作，特别是经济外交领域，必须最高程度地发扬"忠诚、奉献"、"自信、创新"、"胆略、灵活"、"谈判、说服"、"效率优先"和"祖国至上"的精神；秉持远见卓识、深谋远虑、注重时机、智慧与当机立断的方针，继续作为先锋和核心力量，从外部带来新的机遇、新的动力和新的资源，为国家快速可持续发展服务，提升越南在国际舞台上的声望与地位。

迈入新发展阶段，对外工作特别是经济外交工作需集中贯彻落实、同步、坚决、高效地落实党的十四大决议以及党中央、国会、政府的各项决议，特别是政治局关于新形势下融入国际的第59号决议。



其中，注重大力推进经济、贸易、投资、科技、数字化转型、绿色转型、能源转型、教育培训、医疗、文化、劳务、旅游、环境保护、应对气候变化等领域的合作。

经济外交工作具有特别重要的意义，发挥着‘引领开路’作用，有助于吸引各方资源，创造机遇，开拓新的发展空间，推动越南在新时代实现快速、可持续发展。

大力推进能源、高速铁路、半导体等国民经济命脉领域的技术转让（到2027年底，完成半导体芯片制造厂建设）。



同步实施多元化市场、多元化产品、多元化供应链的措施；集中开发和利用潜力市场；大力推动越南品牌产品对外推广和促进；抓紧与中东、中亚、非洲、拉丁美洲等国家和区域谈判并签署自由贸易协定。



优先支持各地方、企业特别是中小企业在经济一体化和国际合作中发挥作用；积极支持企业扩大投资和经营，走向国际市场，更深入参与全球价值链；大力吸引大型科技集团的投资和海外越南专家队伍。



同时，外交部门应同各级、各部门、各地方紧密配合，向主管机构建言献策，提出机制、政策、方案，以在对外关系中实现发展突破，特别是大力推动经济外交和科技外交活动，进而力争实现2026年及今后阶段两位数增长的目标。



在这一总体图景中，我们需要正确认识、坚决行动、不懈努力，在数字时代实现科技发展、革新创新的突破，强力推动绿色转型。这正是越南实现追赶、并行并超越，快速可持续发展，成功实现两个百年战略目标，力争到2045年成为高收入发达国家的关键动力和"金钥匙"。



在这一进程中，我们将继续努力全面深化革新事业，始终注重创造、陪伴，集中解决各领域的困难和障碍，大力推进行政改革，破除体制、基础设施、人力资源方面的一切瓶颈，使科学技术、革新创新、数字化转型和绿色转型真正成为新的动力和资源，鼓舞全民族在新纪元稳步前进。



国家80年建设与发展取得的成就，为民族新征程奠定了重要基础，开启了良好开端。在党的领导下，凭借全民族的团结一心、协力同行，遵循并紧密落实苏林总书记所指示的"营造和维护和平稳定的环境，率先开展合作与对接，开拓和吸引发展资源，不断提升国家地位"的方针，我们坚信，未来时期的对外工作特别是经济外交领域，将进一步发扬优良传统和已取得的重要成果；秉持"以地方、企业和人民为服务中心；以国家、民族利益为指南针"的精神；继续努力奋斗，克服困难和挑战；出色完成党和国家交付的使命与任务，为奠定坚实基础、推动国家快速可持续发展、为人民带来幸福富裕生活作出贡献。