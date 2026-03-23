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范明政俄罗斯之行：不断深化越俄全面战略伙伴关系
应俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京（Mikhail Mishustin）的邀请，越南政府总理范明政率领越南高级代表团3月22日至25日对俄罗斯进行正式访问。此次访问正值越俄关系在各领域持续得到巩固，两国刚刚庆祝建交75周年（2025年）的背景下进行，有助于推动双方各领域合作，在新发展阶段创造突破。
七十多年的传统友谊与高度互信
苏联是最早承认并于1950年1月30日与越南建立外交关系的国家之一，为越俄此后牢固的友谊和良好的合作关系奠定了基础。回顾过去七十多年，两国关系不断向纵深发展，取得引以为傲的成就。
在争取民族独立和国家建设事业过程中，越南党、国家和人民始终得到苏联及现在的俄罗斯联邦的有力支持与帮助。
1994年6月16日，两国签署了《越南社会主义共和国与俄罗斯联邦友好关系基本原则条约》。2001年两国建立了战略伙伴关系，2012年提升为全面战略伙伴关系。2021年，两国发表《关于2030年全面战略伙伴关系愿景的联合声明》。这些都是非常重要的里程碑，标志着两国关系进入新的发展阶段。
在此关系框架下，越俄合作在各个领域都取得了强劲发展。各级代表团互访频繁，为两国全面合作注入了强大动力。
2024年6月，俄罗斯总统弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京对越南进行了国事访问。2025年，两国举行了多项富有意义的活动庆祝建交75周年,其中包括俄罗斯总理米哈伊尔·弗拉基米罗维奇·米舒斯京2025年1月正式访越，越共中央总书记苏林和夫人2025年5月正式访俄并出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年活动，范明政总理2025年9月1日在中国天津出席上海合作组织峰会期间会见俄罗斯总统普京，国家主席梁强于2025年9月3日在中国出席世界人民反法西斯战争胜利80周年纪念活动期间会见俄罗斯总统普京；2026年1月24日，普京总统与苏林总书记通电话，祝贺苏林再次当选越共中央总书记，并祝贺越共十四大圆满成功等。
除了高层访问与接触外，两国还保持着政府间经贸与科技合作委员会的机制，该机制自1992年成立，2011年起提升至副总理级，每年举行一次会议。双方在联合国、亚太经合组织、亚欧会议等国际组织和多边事务中保持密切协调与配合。
各领域合作成效显著
两国经贸合作持续发展，尤其是在越南与欧亚经济联盟自由贸易协定于2016年10月正式生效后。2023年，越俄双边贸易额达36.3亿美元，2024年达45.8亿美元，2025年达47.7亿美元。越南主要对俄罗斯出口手机及零部件、电子产品、纺织品、鞋类、各类农林水产品等，并从俄罗斯进口煤炭、小麦、钢铁、化肥、汽车、机械设备等主要商品。
截至2025年12月，俄罗斯在越南有199个投资项目，注册资本总额达9.9亿美元，在147个对越投资的国家和地区中排名第26位。越南在俄投资项目有16个，注册资本总额达16亿美元。
油气能源是双边合作的重要支柱。此外，近些年来，两国在科技、教育培训等领域的合作不断扩大。数万名曾在俄罗斯学习的科技干部、工程师和技术人员正为越南经济作出了积极有效的贡献。自2019年起，俄罗斯给予越南的奖学金名额增至每年约1000个。目前约有超过5000名越南留学生在俄学习。旅俄越南人生活稳定，团结互助，积极融入当地主流社会，心系祖国家乡。
推动双边合作稳步发展
基于近80年的良好关系基础，范明政总理此次俄罗斯之行具有重要意义。越南驻俄罗斯特命全权大使邓明魁表示，此次访问在越南刚成功召开越共十四大并于3月中旬成功举行第十六届国会选举的特殊背景下进行。在此背景下，此访旨在巩固和加强越俄关系，特别是政治关系，同时进一步拓展双边在经贸特别是投资、能源和油气等领域的合作。
具体的是，邓明魁大使认为，此次访问有望为两国确定诸多重要发展方向。首先，进一步加强高层接触，使两国领导人既能回顾双边关系，又能为2026年及今后发展制定大方向。其次，进一步巩固和保持两国在安全、国防、外交等领域的全面战略伙伴关系。第三，加强经贸合作，使双边合作不断走深走实。
可以肯定的是，范明政此次访俄，充分体现了双方高度重视两国全面战略伙伴关系，为两国人民带来利益，为地区和世界和平、合作、稳定与发展贡献力量。（完）