范明政俄罗斯之行：不断深化越俄全面战略伙伴关系

应俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京的邀请，越南政府总理范明政率领越南高级代表团3月22日至25日对俄罗斯进行正式访问。此次访问正值越俄关系在各领域持续得到巩固，两国刚刚庆祝建交75周年（2025年）的背景下进行，有助于推动双方各领域合作，在新发展阶段创造突破。

应俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京（Mikhail Mishustin）的邀请，越南政府总理范明政率领越南高级代表团3月22日至25日对俄罗斯进行正式访问。此次访问正值越俄关系在各领域持续得到巩固，两国刚刚庆祝建交75周年（2025年）的背景下进行，有助于推动双方各领域合作，在新发展阶段创造突破。



七十多年的传统友谊与高度互信



苏联是最早承认并于1950年1月30日与越南建立外交关系的国家之一，为越俄此后牢固的友谊和良好的合作关系奠定了基础。回顾过去七十多年，两国关系不断向纵深发展，取得引以为傲的成就。



在争取民族独立和国家建设事业过程中，越南党、国家和人民始终得到苏联及现在的俄罗斯联邦的有力支持与帮助。



1994年6月16日，两国签署了《越南社会主义共和国与俄罗斯联邦友好关系基本原则条约》。2001年两国建立了战略伙伴关系，2012年提升为全面战略伙伴关系。2021年，两国发表《关于2030年全面战略伙伴关系愿景的联合声明》。这些都是非常重要的里程碑，标志着两国关系进入新的发展阶段。

2024年6月20日，越南国家主席苏林和俄罗斯总统普京在河内共同见证两国合作文件的交换。图自越通社

在此关系框架下，越俄合作在各个领域都取得了强劲发展。各级代表团互访频繁，为两国全面合作注入了强大动力。



2024年6月，俄罗斯总统弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京对越南进行了国事访问。2025年，两国举行了多项富有意义的活动庆祝建交75周年,其中包括俄罗斯总理米哈伊尔·弗拉基米罗维奇·米舒斯京2025年1月正式访越，越共中央总书记苏林和夫人2025年5月正式访俄并出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年活动，范明政总理2025年9月1日在中国天津出席上海合作组织峰会期间会见俄罗斯总统普京，国家主席梁强于2025年9月3日在中国出席世界人民反法西斯战争胜利80周年纪念活动期间会见俄罗斯总统普京；2026年1月24日，普京总统与苏林总书记通电话，祝贺苏林再次当选越共中央总书记，并祝贺越共十四大圆满成功等。



除了高层访问与接触外，两国还保持着政府间经贸与科技合作委员会的机制，该机制自1992年成立，2011年起提升至副总理级，每年举行一次会议。双方在联合国、亚太经合组织、亚欧会议等国际组织和多边事务中保持密切协调与配合。



各领域合作成效显著



两国经贸合作持续发展，尤其是在越南与欧亚经济联盟自由贸易协定于2016年10月正式生效后。2023年，越俄双边贸易额达36.3亿美元，2024年达45.8亿美元，2025年达47.7亿美元。越南主要对俄罗斯出口手机及零部件、电子产品、纺织品、鞋类、各类农林水产品等，并从俄罗斯进口煤炭、小麦、钢铁、化肥、汽车、机械设备等主要商品。

2024年9月20日晚，载有35吨人道主义援助物资的俄罗斯专机抵达河内内排国际机场，支持越南开展第3号台风（Yagi）灾后恢复重建工作。图自越通社

截至2025年12月，俄罗斯在越南有199个投资项目，注册资本总额达9.9亿美元，在147个对越投资的国家和地区中排名第26位。越南在俄投资项目有16个，注册资本总额达16亿美元。



油气能源是双边合作的重要支柱。此外，近些年来，两国在科技、教育培训等领域的合作不断扩大。数万名曾在俄罗斯学习的科技干部、工程师和技术人员正为越南经济作出了积极有效的贡献。自2019年起，俄罗斯给予越南的奖学金名额增至每年约1000个。目前约有超过5000名越南留学生在俄学习。旅俄越南人生活稳定，团结互助，积极融入当地主流社会，心系祖国家乡。



推动双边合作稳步发展



基于近80年的良好关系基础，范明政总理此次俄罗斯之行具有重要意义。越南驻俄罗斯特命全权大使邓明魁表示，此次访问在越南刚成功召开越共十四大并于3月中旬成功举行第十六届国会选举的特殊背景下进行。在此背景下，此访旨在巩固和加强越俄关系，特别是政治关系，同时进一步拓展双边在经贸特别是投资、能源和油气等领域的合作。

水产品是越南向俄罗斯出口的主要商品之一。图自越通社

具体的是，邓明魁大使认为，此次访问有望为两国确定诸多重要发展方向。首先，进一步加强高层接触，使两国领导人既能回顾双边关系，又能为2026年及今后发展制定大方向。其次，进一步巩固和保持两国在安全、国防、外交等领域的全面战略伙伴关系。第三，加强经贸合作，使双边合作不断走深走实。



可以肯定的是，范明政此次访俄，充分体现了双方高度重视两国全面战略伙伴关系，为两国人民带来利益，为地区和世界和平、合作、稳定与发展贡献力量。（完）