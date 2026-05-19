苏林：构建新增长模式，推动同奈传统产业转型升级

5月18日，越共中央总书记、国家主席苏林与中央工作代表团在同奈市与市委常委会举行工作会议，讨论落实越共十四大决议及若干重点任务。



采取行动迅速落实各项决议



同奈市共有95个乡、坊。2025年，该省经济保持良好增长态势，经济规模近678万亿越盾（折合人民币1784亿元），贡献全国GDP的5%以上，居全国第四位。



2025年同奈增长率达9.63%，在完成增长目标方面居全国首位，增速排名全国第七，创近10年来最高水平。2026年第一季度，同奈继续保持9.76%的高增长率，为南部地区最高。



会上，同奈市委常委会坦率指出了当前阻碍发展的一些瓶颈，并对下一阶段发展提出了若干建议和解决方案。



苏林总书记、国家主席在总结讲话中高度评价同奈市委、市政府和各界人民所作出的努力，赞同市委常委会确定的重点任务方向。他指出，面对重大发展机遇，同奈更要正视当前存在的瓶颈，以便在未来阶段采取更强劲、更根本、更有效的解决方案。

越共中央总书记、国家主席苏林与中央工作代表团在同奈市与市委常委会举行工作会议。图自越通社



苏林建议，今后同奈需要有效组织落实党的十四大决议、中央各项战略决议及该市第一次党代会决议，构建新的增长模式，推动同奈传统产业转型升级；必须依靠生产率、技术、知识含量、创新能力来发展，而非过度依赖工业用地、项目数量和廉价劳动力。



苏林指出，要以隆城国际机场为核心重构发展空间；尽早制定隆城机场、仁泽及周边地区的都市发展总体规划；与各部委协调，确保隆城机场二期工程、边和—头顿铁路、连接机场的线路及跨区域基础设施等项目的建设进度。



与此同时，提升规划水平，严格管理土地、资源和都市发展。规划必须具备长远眼光，具有同步性和可行性，足以引领未来发展。关于铝土矿、林地、农林场、吉仙国家公园等问题，必须审慎核查，在发展、保护、国防安全及人民正当权益之间取得平衡。



迈向现代、文明、深情、宜居的城市



苏林强调，同奈必须迈向一个现代、文明、深情、宜居的城市，经济增长必须与社会进步、民生改善、环境保护和文化传承相结合。



鉴于同奈是大型工业中心、工人和外来务工人员众多的特点，该市需要将保障性住房、工人住房、学校、医院、文化设施、公共空间及劳动者的生活条件视为可持续发展的必要基础，更好地关照偏远地区、少数民族地区和边境地区民众。



此外，需要大力推进数字化转型，确保两级地方政府顺畅、高效、有力运行。



苏林基本同意同奈提出的建议，并强调同奈要抓紧与职能部门协调制定到2035年、展望至2065年同奈市发展提案，为该市新阶段发展制定长期方向。 苏林建议，今后同奈需要有效组织落实党的十四大决议、中央各项战略决议及该市第一次党代会决议，构建新的增长模式，推动同奈传统产业转型升级；必须依靠生产率、技术、知识含量、创新能力来发展，而非过度依赖工业用地、项目数量和廉价劳动力。苏林指出，要以隆城国际机场为核心重构发展空间；尽早制定隆城机场、仁泽及周边地区的都市发展总体规划；与各部委协调，确保隆城机场二期工程、边和—头顿铁路、连接机场的线路及跨区域基础设施等项目的建设进度。与此同时，提升规划水平，严格管理土地、资源和都市发展。规划必须具备长远眼光，具有同步性和可行性，足以引领未来发展。关于铝土矿、林地、农林场、吉仙国家公园等问题，必须审慎核查，在发展、保护、国防安全及人民正当权益之间取得平衡。苏林强调，同奈必须迈向一个现代、文明、深情、宜居的城市，经济增长必须与社会进步、民生改善、环境保护和文化传承相结合。鉴于同奈是大型工业中心、工人和外来务工人员众多的特点，该市需要将保障性住房、工人住房、学校、医院、文化设施、公共空间及劳动者的生活条件视为可持续发展的必要基础，更好地关照偏远地区、少数民族地区和边境地区民众。此外，需要大力推进数字化转型，确保两级地方政府顺畅、高效、有力运行。苏林基本同意同奈提出的建议，并强调同奈要抓紧与职能部门协调制定到2035年、展望至2065年同奈市发展提案，为该市新阶段发展制定长期方向。

苏林与中央工作代表团在同奈市委园区的胡志明主席祠堂前进香，深切缅怀胡志明主席的伟大功绩，纪念他老人家诞辰136周年。图自越通社



此前，苏林与中央工作代表团在同奈市委园区的胡志明主席祠堂前进香，深切缅怀胡志明主席的伟大功绩，纪念他老人家诞辰136周年。随后，代表团一行进香缅怀武元甲大将和女英烈武氏六。（完）