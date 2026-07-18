苏林：搜寻、归集和确认烈士身份是对祖国和人民的神圣责任

在越南荣军烈士日79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）即将到来之际，7月17日下午，越共中央总书记、国家主席苏林专程前往胡志明市，敬献花圈、上香缅怀革命先烈，并看望慰问奋战在烈士遗骸搜寻、归集一线的全体人员。

在越南荣军烈士日79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）即将到来之际，7月17日下午，越共中央总书记、国家主席苏林专程前往胡志明市，敬献花圈、上香缅怀革命先烈，并看望慰问奋战在烈士遗骸搜寻、归集一线的全体人员。



苏林一行先后瞻仰陈富总书记纪念碑、1968年戊申春节总进攻和总起义牺牲烈士纪念碑，并赴烈士遗骸临时安放处、黎氏玲（Lê Thị Riêng）英雄烈士及陈文桥（Trần Văn Kiểu）英雄烈士祭祀场所敬献花圈、上香，随后在黎氏玲公园实地调研烈士遗骸搜寻归集工作进展。



在庄严肃穆的氛围中，苏林与全体代表肃立默哀一分钟，向陈富总书记以及所有为祖国独立、自由、领土完整和人民幸福英勇献身的英雄烈士，致以最深切的哀思与最崇高的敬意。



听取工作汇报后，苏林深情缅怀了在1968年戊申春节总进攻和总起义中为民族解放和国家统一事业浴血奋战的先烈们。他表示，58年过去了，无数解放军战士、城市别动队员和忠诚的革命志士，至今仍长眠于西贡这片热土。他们虽未能亲眼见证国家统一，未能看到今日和平、发展、深度融入国际社会的越南，但正是他们的鲜血与生命，换来了国家完整的版图，开启了民族光明的未来。



他强调，应进一步拓展国际合作，主动获取曾参与越南战争各国所保存的战争档案、地图、影像资料及历史见证人信息，为搜寻、归集和身份确认提供更丰富的佐证依据；同时，加大宣传教育力度，广泛传播寻找英烈的感人故事，点燃青年一代的爱国热忱，筑牢革命理想信念。



苏林强调，要以更大决心、更大规模、更务实成效，纵深推进“500个昼夜烈士遗骸搜寻、归集和身份确认行动”，并及时总结经验，逐步形成可在全国复制推广的成熟模式，最大限度找到每一位烈士、确认每一具遗骸，让英雄儿女早日魂归故里、安息亲人身边。同时，各级部门要重视保护具有典型意义的烈士遗骸发现地点，将其打造为革命传统教育和缅怀先烈的红色基地。



苏林深信，胡志明市、第七军区乃至全国范围内的“500个昼夜行动”必将取得更加丰硕的成果，为落实优抚政策、巩固全民大团结、凝聚民族精神力量，推动国家迈向新的发展阶段作出积极而深远的贡献。



当天，苏林还向参与黎氏玲公园烈士遗骸搜寻归集工作的全体人员赠送了慰问品。（完）