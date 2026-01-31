苏林总书记：继续加强团结、果断行动，建设更加快速且可持续发展的奠边省

在奠边省调研期间，越共中央总书记苏林及中央工作团1月31日下午与奠边省委执行委员会就政治任务执行情况举行工作会议。会议以线上方式举行，与全省45个乡坊进行视频连线。



奠边省的报告显示，该省已颁布行动计划，落实总书记在上次工作会议上的结论意见，将各项指导内容具体化为省党代会文件、行动纲领和各专题决议，力争到2030年将奠边省建设成为绿色、智能、可持续发展的经济体。



在听取报告及交换意见后，苏林总书记在会上发表结论性指导讲话时强调，此次会议旨在深刻贯彻越共十四大精神，回顾过去一段时间该省的发展情况，从而进一步明确战略选择和发展方向，让“奠边府精神”真正成为奠边省党部和各族人民发展的动力。



苏林总书记对奠边省党部、政府、武装力量、企业界及全体各族同胞过去一段时间展现出的责任精神、努力奋斗及所取得的成果给予认可和表彰。



苏林强调，奠边省正处于机遇与挑战并存的时期。他要求在未来阶段，该省需健全并提高乡级干部的活动能力，培养有能力水平、科技应用能力、热情、富有责任心的干部队伍。必须认真落实两级地方政府模式，让人民感受到地方政府真正亲民、贴近群众、解决群众的一切诉求。党的各项主张、路线和决议必须在基层、支部、党部、乡级和省级得到全面落实。



苏林要求，该省必须注重交通基础设施建设、数字基础设施建设、技术及数据的发展，必须加强对国家目标计划的有效管理与监督，将其落实到每一位民众手中，减少中间环节，让人民真正受益。



苏林总书记要求重点关注人力资源培训，特别是高质量人力资源。若想发展经济必须拥有人才，其中为教育培训工作配齐师生力量。该省需主动提高教育培训质量，尤其是要结合地方优先发展方向进行人才培养。



苏林总书记出席奠边省人委会与 Sun Group集团的合作协议仪式。图/越通社

关于国防、安全与外交，苏林总书记指出，必须稳固边境以促进发展，并通过发展来巩固牢不可破的边境。该省需注重建设精简、高效的党和政治体系，做到敢想、敢做、敢当，核心要求是提高执行组织能力，并与责任、效率和实际成果挂钩。



苏林总书记强调，奠边省是一片神圣的历史土地，这里凝聚了越南民族在巨大牺牲中竖起的独立意志、顽强精神和奋发向上的渴望。这一传统为当代和后代赋予了重大责任。



苏林坚信，通过深刻贯彻越共十四大精神和省第十五次党代会决议，凭借新的发展思维、正确的突破选择和严明的执行纪律，奠边省将在和平时代中有力地发扬“奠边府精神”，在未来阶段创造实质性的转变。