苏林总书记：江山盛会与对人民的责任

越南画报谨向读者介绍越共中央总书记苏林的署名文章《江山盛会与对人民的责任》。

江山盛会与对人民的责任

越共中央总书记苏林

2026年3月15日，全国各地7600万选民参加了第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举。这是国家重大政治事件，是民族盛会，在越共十四大圆满成功后举行。此次选举具有特殊历史意义，延续了自1946年首次普选以来80年建设越南人民法治国家的传统。选民的每一张选票不仅体现人民当家作主权利，更寄托着对国家美好未来的信任和期待，同时确认越南国家的本质——"民有、民治、民享的国家"。

全国各地选举气氛热烈、振奋，如同节日一般。一大早，各地选民纷纷前往投票站，选择"德才兼备"的人，寄托对家乡和国家美好未来的信任和渴望。许多老年选民虽已历经多次选举，手执选票时仍难掩激动与自豪。选举气氛庄严且充满信任：全国选民欣喜地通过选票表达意志和愿望，信任地选择代表自己的优秀、称职的人。

"江山盛会"精神从平原到山区、从城市到边疆海岛广泛传播。在北部山区各省，尽管路途艰难，但选民仍踊跃早早投票，几乎全部完成投票。许多偏远地区主动将流动票箱送到年老体弱者、医院病患家中，确保每位公民都能行使投票权。军队、公安协助选举工作组在遥远岛屿和长期出海作业渔民中完成任务。在大城市，尽管选民数量庞大、地域广阔，各选举组织单位仍高度努力，使选民投票率达99.68%。没有一个地方投票流于形式——全国各地真正使选举日成为“江山盛会”、全民族共建自己政权的团结精神的节日。

2026年3月15日的选举在纪念首次普选（1946年1月6日）80周年之际举行，意义更加深远。当时，在独立初期万般困难中，越南国民举行了选举第一届国会。胡志明主席称那是"我国同胞欢乐的一天"，因为历史上首次，越南人民开始享受自己的民主权利。1946年普选的胜利坚定地肯定了人民的当家作主权利——"从奴隶身份站起来争取独立，组织自己的国家"，在东南亚建立了第一个人民民主国家。

80年来，历经国会15届任期，我们民族始终为人民爱国传统和主人翁意识而自豪。无论是在艰苦抗战还是和平建设国家时期，越南人民都一心信任党，积极参与选举，建设自己的国家机器。越南国会从第一届至第十五届始终是全民族大团结的化身，汇聚了来自各阶层、各民族、各宗教、不分社会成分的优秀代表。正是这种民主传统，铸就了今日选举日的精神——每一张选票都是人民当家作主权利的生动证明，是我们"由人民作主，一切国家权力属于人民"国家持续延续的明证。回望80年历程，我们更加珍视前辈为争取人民自由选举而作出的牺牲。延续光荣传统，2026年3月15日的选举再次肯定了越南民族在发展道路上的意志、毅力和民主渴望。

在此次"普选"中，选民投票率近乎100%，具有多重深刻意义。这正是公民政治意识和责任感、爱国心以及人民对党的领导信任的体现。每一张选票都是一张信任票——人民寄托着对选择称职代表的期望，从而确认对社会主义民主制度和国家发展道路的共识和强烈支持。近乎绝对的投票率也表明选举组织体系在动员、宣传方面做得好，为所有选民行使自己权利和义务创造了便利条件。

此外，选举结果还表明人民建设国家机器的意识日益提高。人民不仅踊跃投票，而且关心了解候选人履历和行动计划，以选择最优秀的代表。选举真正实现了民主、平等、依法、安全、节约——展示了一个近一个世纪践行民主的民族的胆识和民智水平。国内外舆论高度评价越南此次选举的组织工作专业、透明。

选举的成功还为国家机器进入新阶段奠定了坚实基础。2026年3月15日选举结果是人民的胜利，但同时也给刚当选的代表们肩负起重大责任。第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表正是人民信任托付的人。他们将在未来5年内代表所在选举单位乃至全国人民意志和愿望。代表们的角色和地位非常崇高：每一位代表是人民与权力机关的桥梁，参与决定国家和地方重大事务。因此，党和国家及全国选民要求每位代表深刻认识自己的荣誉和责任，不断努力锻炼，无愧于人民的信任。

2026—2031年任期正值国家迈入机遇与挑战交织的重要发展阶段。越共十四大已确定了各项国家战略目标，其中包括决心到2045年将越南建设成为高收入发达国家。为实现这一愿景，第十六届国会和2026-2031在各项工作中努力革新，大力创新。代表们需要紧密贴合革新事业的生动实践，为完善法律体系，强化最高监督效能，就经济社会、预算、国防、外交等重大问题作出正确决定，以应对新形势新要求等方面贡献智慧和力量。

在议会活动中履职尽责的同时，每位代表须与选民保持紧密联系，认真倾听民意诉求。这既是法律义务，也是人民代表应履行的道德要求。选民期待新一届代表更加贴近群众、深入基层，及时将生活中迫切的问题带入国会讨论并加以解决。同时，每位代表必须发扬表率作用精神，保持清正廉洁本色，时刻铭记并践行胡志明主席的教诲：“为国家利益忘却家利，为共同利益忘却私利”。这是对道德与担当的要求：被人民赋予权力的代表就必须全心全意为国家服务、为人民服务，坚决反对个人主义，远离权力与利益集团的诱惑。只有真正“将国家和人民的利益置于首位”，代表才能完成人民赋予的光荣使命。

另一方面，本届国会和各级人民议会中首次当选的代表比例较高（超过70%的国会代表候选人为首次参选者）。这是一股新风，有望为民选机构带来创造力和创新思维，但同时也要求年轻代表尽快掌握必要的技能和知识，以胜任自身岗位职责。每位代表都应主动向前辈学习经验，同时在国会事务中发挥自身专长和专业能力。国会的纪律与团结同样至关重要：代表们需要紧密配合，遵守规则，同时积极建言献策。唯有如此，国会和各级人民议会才能真正成为智慧、团结、为人民利益行动的领导集体。

本次换届选举的成功为全党、全民和全军稳步迈入新的发展阶段提供新前提，注入新动力。我们的当务之急是迅速稳定国会和各级政府组织，尽早将越共十四大决议落到实处。第十六届国会第一次会议即将召开，进一步健全国家关键领导职务，通过整个任期国会行动计划，这需要代表们团结一致并具备高度责任感。当选的代表应发扬为国家服务精神，以新的活力、新的决心立即投入工作，不辜负选民的期望。

未来五年对越南实现跨越式发展，实现到2045年成为发达国家的目标具有极其重要的意义。机遇与挑战交织，新时期要求全国人民比以往任何时候都更加团结一致。我衷心希望全国同胞、战士以及海外侨胞继续发扬爱国情怀和革命精神，支持并监督国会和各级人民议会的工作，积极参与爱国竞赛运动，为胜利实现2026—2031年经济社会发展目标作出贡献。

怀着对江山盛会胜利举办的喜悦，我们更加铭记敬爱的胡伯伯的教诲：“团结、团结、大团结——成功、成功、大成功”。全民团结精神曾帮助我们在过去创造显赫战功，如今也是征服新发展高峰的关键。基于对民族智慧与毅力的深厚信心，在党的英明领导下，我们决心建设一个强大、繁荣的越南，实现“民富、国强、民主、公正、文明”的目标。本次换届选举的成功为国会和各级人民议会高效运作奠定了坚实基础，充分发挥全国人民在革新与融入道路上的巨大力量。光明的未来就在前方，全体人民团结一心，将选举的喜悦转化为切实行动，共同建设日益繁荣幸福的越南，实现和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福、稳步迈向社会主义的越南愿景。（完）