苏林总书记：推进终身学习 胜利实现新阶段的要求、任务和重任

越南画报谨向读者介绍越南共产党中央委员会总书记苏林发表了题为《终身学习》的文章。下面是文章的主要内容：

越南共产党中央委员会总书记苏林在会议上发表住宅演讲。越通社记者 统一 摄

终身学习，从而敢想、敢说、敢担、敢负责、敢为公共利益而牺牲，成为对有益于社会的人。



科技革命在全球范围内蓬勃兴起，让社会生活发生巨大变革，在建设和捍卫社会主义国家的道路上，尤其是最大限度利用时机、机遇，走捷径，把国家稳步迈进发展、富强的纪元，与五大洲各强国并肩同行的征程上，对每个越南人，特别是政治体系中每个干部、党员提出新要求、新需求、新任务、新思路和新行动。为了胜利实现新阶段的要求、任务和重任，终身学习，从而敢想、敢说、敢担、敢负责、敢为公共利益而牺牲，成为有用的人正成为对每个人、每个公民，特别是政治体系中干部、工作人员的迫切要求。



终身学习不是新的问题。在八月革命取得胜利后，胡志明主席已发起全民、全军扫除文盲运动，胡志明嘱咐：“"想有知识，必须努力学习。学习是永无止境的。终身学习求终身进步。进步越多，越觉得需要继续学习。”；“社会越发展，工作越多，机器越精密。如果不愿意学习，就会落后，而落后就会被淘汰，自己淘汰自己”。在各革命阶段中，特别是实施革新的这些年里, 我们党始终关注并鼓励终身学习，把全国建设成为一个学习型社会。终身学习主张被纳入党的各项决议、指示和结论，如越共七届四中全会关于继续改革教育事业的决议，越共八届二中全会关于工业化、现代化时期教育培训战略方向和到2000年任务的决议，越共九届六中全会于2002年7月26日颁布关于继续实施越共八届二中全会的第14号结论，越共十大和十一大的决议，越共第十一届中央委员会于2013年11月4日颁布《关于推进教育培训根本、全面改革，满足社会主义定向市场经济及国际一体化条件下的工业化、现代化需求》的第29号决议，越共十三大的决议强调，“推进终身学习的学习型社会”，理由是“革命者需终身学习，向书本学习、互相学习和向人民学习”，“学海无涯”，永不会枯竭。

落实党的各观点和主张，终身学习的学习型社会建设工作已成为一种运动，成为需求，成为一种文化并取得许多重要的成果，包括形成统一性的国民教育体系，从幼儿园教育到研究生教育；学校类别、班级类型和培训类型多样化，给不同年龄段的人群带来学习机会；不同层级培训的供应和衔接方式得到改善；教育网络和规模扩展到全国各地区；各地的鼓励学习和人才的竞赛活动逐步深入，并变得更加实质性，各地方鼓励学习、激励人才等竞赛运动逐步走深走实；教育环境健康，学习与实习并行，与消除贫困、减少贫困、建设文化生活和文化家庭的运动相结合。许多家族、村庄和乡镇，学习竞赛活动蓬勃发展。终身学习的意识已经并正在渗透到每个家庭、每个居民小组、每个教育机构、每个地区等等。已经涌现出许多积极自学、劳动和工作中发挥创新能力，对社区做出巨大贡献的优秀农民、劳模、优秀干部和教师；应用先进科技领域也涌现出许多典范，他们已拥有多项在实践、生产和生活中拥有较强应用性的研究工程和有效解决方案；许多年纪大的人靠自学、自己研究将知识和经验应用于生产，帮助他们家庭摆脱贫困，建设新文化生活，为当地经济社会发展做出贡献。在各展现出学习用不晚精神的新模式和好榜样中，许多人年纪到70岁了，但仍就读研究生，撰写博士论文，目的只是为了为子孙树立榜样，激励子孙“学习，学习，再学习”；“学习是为了工作，为了做人和为了当干部，学习已服务团体、阶级、人民、祖国和人类”，为我国在实施革新近40年后取得各伟大的成就做出贡献。



除了取得的成果，实施终身学习的方针工作仍存在一些问题和局限性。培训和培养工作仍然注重数量，未真正关注质量；干部和党员的自学、实学及终身学习的成果未达到预期；还存在跟风学习、追求学历而没有真正根据实际需求来学习的情况，学习过程中存在畏难情绪，缺乏深入思考，未能努力突破，征服科学的高峰。 部分干部、党员存在专业能力不足、个人主义、经验主义等现状，影响到公务执行质量和服务人民的质量；影响到敢想、敢说、敢做、敢负责的精神；扼杀了创新和创造的动力，缺乏足够的知识基础和自信心，无法提出突破性的倡议和解决方案。部分干部、公务员、职员和劳动者满足于在学校、培训机构所学的知识，或仅追求获得足够的学历以满足晋升条件，而不愿继续研究和学习来提升专业水平、管理能力、提升知识水平、融入国际的技能及适应能力等等。部分人表现出学习畏惧感，缺乏经常性学习的概念，导致思想落后、保守，难以适应和跟上科学技术4.0及X.0时代高速发展的“飞速快节奏”生活。

国家正站在机遇与挑战并存的新阶段，迎来崭新的发展契机，以实现与世界“比肩而立”的目标，正如胡志明主席的愿望和全民族的渴望。我们党没有任何其他利益，唯一的目标是带领国家和民族迈向繁荣富强，让人民安居乐业，享有自由、幸福与发展。在这一关键时刻，我们尤为需要具备思维前瞻性、远见卓识、敢于突破、敢想敢说敢做、敢于承担责任、勇于牺牲的干部队伍，特别是在推进机构改革、精简高效的组织结构建设工作中，以及实施越共中央政治局2024年12月22日出台关于科技突破性发展、创新创意和国家数字化转型的第57号决议。当下，第四次工业革命浪潮正以前所未有的规模和速度席卷全球，知识经济、数字化转型、数字经济和数字社会的快速发展，使得当今学校的部分教授内容可能在几年后就变得陈旧、过时。更重要的是，今天流行的许多事物在十年前尚未出现，而现有65%的工作岗位将在未来几年内被科技所取代。在这个复杂多变、充满不确定性的世界，知识需要不断更新，人的寿命延长，退休时间也随之拉长，迫使老年人必须不断学习和参与社会活动，以避免被现代社会淘汰。



这样的背景下，终身学习已成为一种生存法则，不仅帮助每一个人认知世界、适应变革、不落后于时代，还能丰富智慧、完善人格、战胜困难与挑战，使自己不断进步，在现代社会中确立自身定位。更重要的是，终身学习是提升国民素质、培养人才、推动经济社会发展的关键动力，是所有国家实现繁荣与可持续发展的唯一必经之路。终身学习使每位社会成员都具备条件和机会自我完善，提高自身、家庭、家族、村庄、社区乃至整个国家的生活质量，在党的领导下迈向富强、民主、公正、文明的社会主义国家。



只有真正推动终身学习，我们才能创造出丰富的思想、解决方案和创新举措，以应对现实中日益紧迫的问题和前所未有的挑战；彻底消除机制与政策上的“瓶颈”，克服自我批评与批评流于形式的问题；消除地方、机关、单位在工作推进中的拖延与困惑；培养出一批勇敢的干部，他们能正确认识客观规律，主动思考并掌控自己的思维，敢于直面实践与生活中的问题，回应改革的需求和人民的正当愿望；有了决心，敢于对所负责的工作、领域和行业承担责任，敢于承认错误、改正错误，对人民和党负责，善于掌控自身和工作；敢于抵制不正当的荣华富贵，甚至在必要时愿意牺牲个人利益，为党、祖国和人民奉献。只有这样，我们才能成功建设一支高素质、高能力、高道德修养，充满进取精神和发展渴望的干部队伍，使其敢想、敢做、敢于对自己的决策负责，以行驶革命使命，推动国家发展，为人民带来福祉。



构建学习型社会，实现终身学习的目标，唯有当每位公民都能深刻意识到自身对终身学习的责任，每位干部、党员始终清楚终身学习是革命任务，并以严肃态度和高度自觉来践行，方能取得成功。通过终身学习，增强对不同阶段、具体时间建设和保卫祖国的责任意识，提升自主能力和生活组织能力，不断进步，增强健康素质，提高生活质量；理解、传承并推动民族文化传统的发展；坚定对国家未来的信心，对党的正确路线和领导充满信任，怀有推动国家繁荣、幸福发展的愿景。每位公民应当不断学习政治理论、专业知识、业务技能、工作方法、实践经验以及团队协作能力，以提高组织纪律性、提升劳动生产率并发挥整体合力；每位干部、党员应学习革命干部的素质，向书本学习，向彼此学习，向人民学习；不断自学、自我更新知识，积极参与“数字学习”运动，普及和提升科技、数字知识；积极宣传、动员家人、亲属及社会成员进行终身自学。通过终身学习，才能完成党、革命和人民赋予的一切任务。

各级党委、政治社会组织及行业协会应清醒认识终身学习的核心目标是培养社会主义人，并据此明确干部、党员和成员的终身学习内容，并开展竞赛、评估、表彰奖励。党和国家将尽快总结经验、评估实践，研究制定相关法规和程序，创新评估方式，优化干部选拔和规划，致力于打造廉洁高效、坚强有力、全心全意为人民服务的干部队伍；同时，保护勇于担当、敢于突破，为公共利益“风雨无阻”的干部。

进一步完善教育体系，遵循开放、灵活、衔接的方向，为所有公民创造终身学习的机会，并推动符合劳动市场需求的培训体系。采取具体措施，提高社会对终身学习重要性及其对国家人力资源质量与竞争力提升的贡献的认识。跟踪、检查并监督各项创新改革试点的实施过程，主动发现问题，及时激励、支持并解决困难或障碍；根据实际情况进行调整，确保决策符合实际需求。同时，对试点过程中因客观因素导致未能实现全部目标或遭遇风险、损失的干部制定免责政策。