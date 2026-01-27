文化
苏林总书记：广宁省逐步成为绿色、现代、创新及国际一体化的发展典范
会议上，越共中央委员、广宁省委书记管明强汇报了推进该省实现经济两位数增长、经济社会发展、国防安全保障、政治体系组织机构改革等措施，以及中央各项决议的落实情况。
苏林在发表指导性讲话中，肯定并高度评价了广宁省党委、政府和人民过去所取得的成果，并强调，这些成就并非短期成果，而是长期坚持不懈、持续创新的成果，体现了敢于思考、敢于行动、敢于为公共利益承担责任的精神，为提升广宁省在新发展阶段的品格、声望和地位奠定基础。
面对新时代的要求，苏林明确指出，广宁仍然面临一些战略上的局限性，若不及时识别和处理，将削弱引领作用，影响增长。因此，广宁省不仅要快速、可持续发展，更重要的是要主动承担在一些战略领域的试点、先锋和引领作用，从而为完善党和国家路线政策提供实践论据。
在全国致力于到2045年成为高收入发达国家的背景下，苏林要求，广宁省党委、政府和人民要深入贯彻十四大精神，并同步、坚决地实施核心战略方向，即制定促进广宁快速、可持续发展的行动计划。
苏林强调，首要任务是广宁要通过一个清晰、有效的行动计划来组织实施十四大决议。始终贯穿的精神是选对事，做出具体成果，避免决议多而行动分散。从而既推动本省发展，又为中央在全国范围内组织实施十四大决议提供实践论据。
苏林重申，广宁需要继续发挥先锋作用，主动提出并行动，同时，大胆实施关于土地、财政、投资、科学技术、海洋经济、边境经济和城市经济的特殊机制，以扩大增长空间，实现突破。各级政府必须实质性地从“管理”转向“建设、服务”，以服务效能和发展质量为衡量标准，以及大力推进行政手续简化、数字化、透明化和基于数据、分析、预测的治理。
苏林认为，广宁需要早日将科学技术和数字化纳入管理和各行业的核心。数据平台、智慧运营、智慧旅游、遗产数字化需要整合成一个总体方案，为工业、旅游和公共治理创造新的生产力。同时，建立新的发展评价指标体系，以技术、环境、生产力和参与价值链能力等作为项目选择、资源配置的依据。另外，不以长期利益换取短期利益，杜绝任期思维，确保持续、可扩散的增长动力。广宁需定位为区域高质量人力资源中心，形成培训、研究、创新和创业的生态系统，发展高质量职业培训、研究中心和创新空间。
深入贯彻将私营经济作为最重要动力的精神：体制改革必须准且到位，真正疏通堵点，苏林要求，广宁需要将私营经济置于增长战略的中心，将其视为投资环境和施政成效的直接衡量标准，新阶段要求不能停留在面上的改革，而要转向深入、实质性的改革。
苏林补充说，广宁省需注重发展协调、平衡的经济，并将其与环境保护、遗产保护以及提升人民生活品质紧密结合起来。广宁需将绿色、可持续发展确定为长期竞争优势。广宁需要将文化和人视为可持续发展的最重要内生资源。塑造现代、有知识、有技能、守纪律、有创造力和有特色的广宁人，正是在知识经济时代和全球融合中提升竞争力的基础。
同时，广宁省应主动、积极融入国际经济一体化并深度参与区域及全球价值链，大力推动经济外交，推介形象和投资环境，逐步将广宁建设成为战略投资者的目的地以及区域级的旅游、服务和创新空间。
