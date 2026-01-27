苏林总书记：广宁省逐步成为绿色、现代、创新及国际一体化的发展典范

1月27日下午，越共中央总书记苏林与中央工作组同广宁省委举行工作会谈。

会议上，越共中央委员、广宁省委书记管明强汇报了推进该省实现经济两位数增长、经济社会发展、国防安全保障、政治体系组织机构改革等措施，以及中央各项决议的落实情况。



苏林在发表指导性讲话中，肯定并高度评价了广宁省党委、政府和人民过去所取得的成果，并强调，这些成就并非短期成果，而是长期坚持不懈、持续创新的成果，体现了敢于思考、敢于行动、敢于为公共利益承担责任的精神，为提升广宁省在新发展阶段的品格、声望和地位奠定基础。



面对新时代的要求，苏林明确指出，广宁仍然面临一些战略上的局限性，若不及时识别和处理，将削弱引领作用，影响增长。因此，广宁省不仅要快速、可持续发展，更重要的是要主动承担在一些战略领域的试点、先锋和引领作用，从而为完善党和国家路线政策提供实践论据。



在全国致力于到2045年成为高收入发达国家的背景下，苏林要求，广宁省党委、政府和人民要深入贯彻十四大精神，并同步、坚决地实施核心战略方向，即制定促进广宁快速、可持续发展的行动计划。



苏林强调，首要任务是广宁要通过一个清晰、有效的行动计划来组织实施十四大决议。始终贯穿的精神是选对事，做出具体成果，避免决议多而行动分散。从而既推动本省发展，又为中央在全国范围内组织实施十四大决议提供实践论据。



苏林重申，广宁需要继续发挥先锋作用，主动提出并行动，同时，大胆实施关于土地、财政、投资、科学技术、海洋经济、边境经济和城市经济的特殊机制，以扩大增长空间，实现突破。各级政府必须实质性地从“管理”转向“建设、服务”，以服务效能和发展质量为衡量标准，以及大力推进行政手续简化、数字化、透明化和基于数据、分析、预测的治理。



苏林总书记同与会代表合影。图/越通社

