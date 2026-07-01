苏林总书记、国家主席：推动对外工作更好服务国家发展

6月30日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在中央总部召开中央对外工作与融入国际事务指导委员会（以下简称指导委员会）第一次会议。



一同出席的有各位越共中央政治局委员：政府总理、指导委员会常务副主任黎明兴；国会主席、指导委员会副主任陈青敏；中央书记处常务书记、指导委员会副主任陈锦秀。



越共中央总书记、国家主席苏林在会上评价，自越共十四大以来，对外工作和融入国际事务取得了多项重要、实质性的成果，同时认为仍有大量工作需要推进。



苏林强调，世界形势变化快速复杂，对外工作和融入国际事务必须做到未雨绸缪、当好参谋助手、主动作为，同时更直接地服务于国家发展、战略自主和竞争力提升。

会议现场。图/越通社

苏林要求，此次会议重点讨论指导委员会的功能、任务和权限；工作条例和工作关系；2026年工作计划草案；指导委员会成员的任务分工，以及指导委员会当前和长期需要集中领导和指导的重点问题。



政府总理黎明兴则强调，指导委员会的工作计划应优先关注维护传统市场、拓展新市场、推动高质量外资引进、保障国家能源安全和战略自主。黎明兴对越南驻外代表机构寄予厚望，对各驻外大使提出责任要求，建议进一步提升主动贡献精神，创造具体务实成果，切实服务于国家发展目标。



国会主席陈青敏高度评价近期对外工作和融入国际事务落实情况，并建议，在2026-2030年阶段，需要完善和颁布调整三大外交支柱（党际外交、国家外交和民间外交）活动的法律文件；同时推动发展各类外交形式；加强对国际条约和国际协议执行情况的监督。越南政府及其下属机构与国会下属机构密切合作，研究和修改法律法规，使其符合越南所加入的国际规则、通行标准和国际承诺，特别是越南所加入的新一代自由贸易协定（FTA）。