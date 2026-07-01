越南新纪元
苏林总书记、国家主席：推动对外工作更好服务国家发展
6月30日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在中央总部召开中央对外工作与融入国际事务指导委员会（以下简称指导委员会）第一次会议。
一同出席的有各位越共中央政治局委员：政府总理、指导委员会常务副主任黎明兴；国会主席、指导委员会副主任陈青敏；中央书记处常务书记、指导委员会副主任陈锦秀。
越共中央总书记、国家主席苏林在会上评价，自越共十四大以来，对外工作和融入国际事务取得了多项重要、实质性的成果，同时认为仍有大量工作需要推进。
苏林强调，世界形势变化快速复杂，对外工作和融入国际事务必须做到未雨绸缪、当好参谋助手、主动作为，同时更直接地服务于国家发展、战略自主和竞争力提升。
苏林要求，此次会议重点讨论指导委员会的功能、任务和权限；工作条例和工作关系；2026年工作计划草案；指导委员会成员的任务分工，以及指导委员会当前和长期需要集中领导和指导的重点问题。
政府总理黎明兴则强调，指导委员会的工作计划应优先关注维护传统市场、拓展新市场、推动高质量外资引进、保障国家能源安全和战略自主。黎明兴对越南驻外代表机构寄予厚望，对各驻外大使提出责任要求，建议进一步提升主动贡献精神，创造具体务实成果，切实服务于国家发展目标。
国会主席陈青敏高度评价近期对外工作和融入国际事务落实情况，并建议，在2026-2030年阶段，需要完善和颁布调整三大外交支柱（党际外交、国家外交和民间外交）活动的法律文件；同时推动发展各类外交形式；加强对国际条约和国际协议执行情况的监督。越南政府及其下属机构与国会下属机构密切合作，研究和修改法律法规，使其符合越南所加入的国际规则、通行标准和国际承诺，特别是越南所加入的新一代自由贸易协定（FTA）。
越共中央书记处常务书记陈锦秀高度评价外交部作为指导委员会常设机构的牵头协调作用时强调，需要提升对外工作和融入国际的成效，特别是在拓展国家发展空间方面。党际外交具有十分重要的作用，特别是在巩固政治互信、战略定向方面，进一步夯实国家对外关系基础。陈锦秀同时要求，应制定发展同各国执政党的关系的计划，并在党际外交方面取得具体成果。
外交部部长黎怀忠在会上发言时表示，自第59号决议颁布以来，融入国际工作已取得了显著进展，成为国家发展的驱动力，为宏观经济稳定、促进增长、增强竞争力、提高国家地位做出了贡献。外交部将继续发挥先锋作用，落实对外和融入国际事务的关键性、经常性任务，与各机关、部委、行业和地方密切配合进行战略参谋，有效组织落实党的主张，以满足国家的战略目标。
苏林在会议上发表总结性讲话时强调，指导委员会需要发挥战略领导、指导和协调机制的作用，处理超出单一部门职权范围的重大、新兴、跨部门、跨领域问题。
苏林指示常设机构—外交部吸收会议意见，完善文件，做到明确权限、明确流程、明确牵头单位、明确责任、明确跟踪检查机制，以"六个明确"方针（明确责任人、明确任务内容、明确完成时间、明确责任划分明确产出成果和明确权力范围）强化执行纪律。（完）