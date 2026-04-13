苏林总书记、国家主席访华有着深刻历史意义与长远战略意义

应中共中央总书记、国家主席习近平和夫人的邀请，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人及越南高级代表团将于2026年4月14日至17日对中国进行国事访问。访问前夕，中国对越友好人士、原桂林南溪山医院医护人员于淑惠女士接受了越通社驻中国记者的采访，分享了她本人的深刻印象，并对两国关系给予了积极评价。

于淑惠说：“2024年8月，苏林同志当选越共中央总书记时，他就将首访选定中国。在广州，他接见了我们这些对越友好人士，并和我亲切握手，我至今记忆犹新，深切感受到他珍视中越友谊、共谋双方发展的诚意。”



于淑惠表示，作为中越友好的亲历者、见证者和传承者，她认为两次访问都有着深刻历史意义、现实价值与长远战略意义，充分彰显新时代中越“同志加兄弟”的深厚情谊。从历史维度来看，此次高层访问是对两国传统友谊的传承致敬。



我始终怀着对越南人民的深厚情谊，对中越两国继续睦邻友好、携手同行，满怀真挚期盼 中国对越友好人士、原桂林南溪山医院医护人员于淑惠



于淑惠期待中越两国赓续患难与共的历史情谊，不断厚植民间友好根基；希望两国深化多领域务实合作，共促互利共赢、携手发展；期盼双方坚守初心、巩固高层互信，不断拓宽在医疗卫生、民生保障、经贸往来、文化交流等领域的合作路径；愿双方始终相互尊重、平等相待，坚守共同理想信念，秉持邻里相处之道，妥善处理分歧、凝聚合作共识；坚持推进具有战略意义的中越命运共同体建设，同向而行、共谋发展。希望中越两国必将长久和睦共处，传统友谊生生不息，携手奔赴繁荣美好的未来。（完）