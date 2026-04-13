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苏林总书记、国家主席访华有着深刻历史意义与长远战略意义
于淑惠说：“2024年8月，苏林同志当选越共中央总书记时，他就将首访选定中国。在广州，他接见了我们这些对越友好人士，并和我亲切握手，我至今记忆犹新，深切感受到他珍视中越友谊、共谋双方发展的诚意。”
于淑惠表示，作为中越友好的亲历者、见证者和传承者，她认为两次访问都有着深刻历史意义、现实价值与长远战略意义，充分彰显新时代中越“同志加兄弟”的深厚情谊。从历史维度来看，此次高层访问是对两国传统友谊的传承致敬。
苏林同志履新首站访华，正是对历史初心的铭记，对传统友谊的传承，让中越命运与共的纽带更加牢固。从现实层面来讲，这是深化两国政治互信的关键之举。中越同为坚持社会主义道路的邻国，彼此始终将对方视作周边外交优先方向。
此次访问开展深度战略沟通，坦诚交换发展共识，化解合作分歧，延续两党两国长期友好相处的优良传统，为当下双边各项合作稳步推进保驾护航，也印证中越关系的高水平与战略性。立足长远格局，此次访华有力推动中越命运共同体建设。
当前地区局势复杂多变，这次高层会晤凝聚双向共识，统筹经贸、民生、文旅等多领域合作方向，维护区域和平稳定，必将书写两国互利共赢崭新篇章，为地区繁荣发展注入持久动力。
对未来中越的关系有何期待，中国对越南友好人士认为，作为亲身参与在战争时期援越医疗救助、用热血守护越南伤病员的亲历者，在南溪山医院的八载岁月，是她一生难以忘怀的珍贵记忆。
我始终怀着对越南人民的深厚情谊，对中越两国继续睦邻友好、携手同行，满怀真挚期盼
于淑惠期待中越两国赓续患难与共的历史情谊，不断厚植民间友好根基；希望两国深化多领域务实合作，共促互利共赢、携手发展；期盼双方坚守初心、巩固高层互信，不断拓宽在医疗卫生、民生保障、经贸往来、文化交流等领域的合作路径；愿双方始终相互尊重、平等相待，坚守共同理想信念，秉持邻里相处之道，妥善处理分歧、凝聚合作共识；坚持推进具有战略意义的中越命运共同体建设，同向而行、共谋发展。希望中越两国必将长久和睦共处，传统友谊生生不息，携手奔赴繁荣美好的未来。（完）
1968年，受周恩来总理委派，于淑惠和来自北京各大医院的278名医护人员，跨越山海，奔赴广西桂林，组建起桂林南溪山医院，专门救治在战争中的越南伤病员。八年坚守，于淑惠和同事累计救治越南伤病员五千余名，完成手术两千多台，无偿献血近七十八万毫升，用医者仁心筑牢中越民间友谊根基。五十余载风雨兼程，当年，战火铸就的患难真情历久弥坚。
如今，南溪山医院继续发挥中越卫生健康合作交流的桥梁和纽带作用，持续深化对越医疗技术交流和人才培养合作，2025年9月，南溪山医院被授予越南社会主义共和国“友谊勋章”；广西与越南边境四省一市的医疗卫生合作不断升级，携手开辟了多个跨境抢救危重病人的生命通道，共同维护两国及地区公共卫生安全，守护生命、守护健康、守护人民幸福生活。