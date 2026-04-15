Báo Ảnh Việt Nam

人物

苏林总书记、国家主席访华具有重要而深远的战略意义

越共中央总书记、国家主席苏林访华，其中包括到访广西，具有重要而深远的战略意义。此访既是中越两党两国“同志加兄弟”传统友谊的传承与升华，也是双方巩固高层战略互信、凝聚发展共识、推动构建具有战略意义的中越命运共同体的重大举措。

这是广西民族大学越南语专业教授黎巧萍在越共中央总书记、国家主席苏林访华前夕接受越通社驻北京记者的采访时如是表示。

在华越侨和留学生在北京首都国际机场迎接越共中央总书记、国家主席苏林及夫人。图自越通社


黎巧萍教授指出，从国家层面看，此访为中越全面战略合作伙伴关系注入新动力，推动对接，促进经贸、互联互通、安全、人文等领域合作提质升级，为地区和平稳定与繁荣发展发挥重要作用。

从地方层面看，广西与越南陆海相连、人文相亲，是中国面向东盟开放合作的前沿窗口。苏林总书记、国家主席到访广西，既是对广西与越南各地方长期友好合作成果的充分肯定，也为双方加强各领域务实合作指明方向、提供契机，有利于推动合作成果更多惠及两国民众，促进边境地区繁荣稳定。
vnanet-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-den-bac-kinh-bat-dau-tham-cap-nha-nuoc-den-trung-quoc-86994151.jpg
越共中央总书记、国家主席苏林及夫人4月14日抵达北京国际机场。图自越通社

黎巧萍教授说：“作为长期从事越南语教学与区域研究的教育工作者，我深切感受到，此次访问为中越、广西与越南教育文化、语言交流、科技创新合作营造了更加良好的环境，也为我们培养适应新时代需求的国际化、复合型人才提供了重要机遇”。

关于对未来越南与广西以及中越关系的期待，黎巧萍教授强调，她对中越关系及广西与越南各地合作的未来充满信心与期待。

第一、期待双方持续巩固高层引领，深化政治互信，坚持相互尊重、平等相待、互利共赢，维护好中越传统友谊，推动中越命运共同体建设走深走实。

第二、期待广西与越南各地依托地缘优势，深化经贸物流、跨境产业、现代农业、文旅康养等务实合作，推动从通道经济向口岸经济、产业经济转型，实现更高质量的互利共赢。

vnanet-li-qiaoping.jpg
广西民族大学越南语专业教授黎巧萍。图自越通社

第三、期待双方在教育、科技、数字经济、医疗卫生等领域拓展新空间，以科技创新赋能合作，以人文交流夯实民心根基。

第四、期待两国青年交流更加密切，让中越友好在青年一代中薪火相传、代代延续。

在对越南各地与广西的合作潜力做出评价时，黎巧萍教授表示，结合区位条件、产业基础与时代趋势，广西与越南各地在多领域合作空间广阔，尤其在跨境医疗、教育交流、人工智能与数字经济等方面潜力巨大。

黎巧萍教授相信，在双方共同努力下，中越关系将持续健康稳定发展，广西与越南各地合作也将迎来更加广阔的前景。（完）

更多>>

苏林访华之行：为越中务实合作注入新动力

苏林访华之行：为越中务实合作注入新动力

越共中央总书记、国家主席苏林对中国进行的国事访问具有重要战略意义，同时在地区和国际形势复杂多变的背景下为两国开辟了诸多新的合作空间。这是中国人民大学国际关系学院教授崔守军在接受越通社驻北京记者采访时作出的评价。
更多

Top