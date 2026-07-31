胡志明市：公交免费政策带动公交与地铁客流双增长

胡志明市实施公交免费乘车政策一个月以来，公共交通客流实现显著增长。其中，公交客运量同比增长39%，地铁一号线（滨城—仙泉）客运量同比增长约15%。上述数据由胡志明市建设局于7月30日在总结市人民议会免费乘车政策实施一个月情况的会议上公布。

胡志明市免费乘车首月公交乘客量增长39% 图自越通社

胡志明市实施公交免费乘车政策一个月以来，公共交通客流实现显著增长。其中，公交客运量同比增长39%，地铁一号线（滨城—仙泉）客运量同比增长约15%。上述数据由胡志明市建设局于7月30日在总结市人民议会免费乘车政策实施一个月情况的会议上公布。



公交与地铁客流同步攀升



自7月1日起，胡志明市在全市134条享受财政补贴及非补贴的公交线路上实施免费乘车政策。



胡志明市公共交通管理中心副主任黎还表示，2026年7月，全市公交系统累计运营近47.8万班次，运送乘客逾848万人次，同比增长39%。

值得关注的是，客流增长呈逐周攀升态势：首周同比增长33%，至第四周增幅已扩大至45%。其中，109条补贴线路客流增长38%，25条非补贴线路增长64%；连接原平阳地区的线路增长尤为突出，部分线路客流增幅高达72%至135%。



与此同时，MultiGo智慧出行应用活跃用户增长47%，突破10.5万人，累计下载量超过37.6万次。采用电子票务系统完成身份验证的乘客比例，亦由政策实施前的9%跃升至四周后的60%，为今年10月进入下一阶段运营奠定了坚实的技术基础。



黎还表示，目前公交车辆平均准点发车率达97%，高于此前设定的95%目标；乘客满意度持续保持在80%以上。市民普遍对驾驶员和乘务员的文明服务态度以及新技术应用带来的出行便利给予积极评价。



除公交客流明显增长外，滨城—仙泉地铁一号线客流持续攀升。胡志明市都市铁路一号线有限公司总经理黎明哲表示，今年7月地铁客运量超过180万人次，同比增长15%。随着公交站点、候车亭以及公交与地铁接驳设施的不断完善，市民换乘愈加便捷高效。





在胡志明市的公交车。图自越通社

胡志明市建设局副局长裴和安表示，公交客流增长39%，意味着越来越多市民减少私家车出行，说明免费公交政策已取得初步成效。不过，他强调，在保持97%准点发车率的同时，更应着力提升准点到站率——公交能否按时到站，直接关系到市民是否愿意长期选择公共交通出行。



运用人工智能优化公交运营



自2026年6月以来，胡志明市已完成13条重点公交线路共175辆传统燃油公交向现代电动公交的更新换代。环保公交的投运不仅改善了乘车体验、减少了碳排放，也进一步增强了区域交通互联互通能力。



与此同时，全市公交基础设施持续升级。目前已完成638个公交站点反光标识喷涂，在主要换乘枢纽安装LED信息显示屏，新建一批现代化候车亭，并增设连接公交站与地铁一号线车站的步行雨棚，为市民提供更加舒适的候车与换乘环境。

