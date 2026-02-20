胡志明市规划国际金融中心四大支柱产品

基于越南政府导向和现有优势评估，设于胡志明市的越南国际金融中心（VIFC-HCMC）被规划为围绕四大支柱产品发展，以逐步将该市建设成为具有区域和国际竞争力的金融中心。

基于越南政府导向和现有优势评估，设于胡志明市的越南国际金融中心（VIFC-HCMC）被规划为围绕四大支柱产品发展，以逐步将该市建设成为具有区域和国际竞争力的金融中心。

聚焦核心优势与市场需求

根据由VIFC-HCMC运营管理机构主持、波士顿咨询集团（BCG）提供咨询支持的《胡志明市越南国际金融中心发展战略（草案）》，四大支柱包括：国际资本市场；服务于国际贸易的金融服务；数字银行与金融科技；以及面向利基市场的新金融产品。其中，国际资本市场发挥基础作用，聚焦传统和高端金融服务；其余三大支柱旨在提升竞争力和融入全球金融的水平。

BCG执行总监阿诺迪·布洛林（Arnaud Ginolin）在1月28日举行的“胡志明市越南国际金融中心发展战略”研讨会上建议优先发展债券和股权资本市场，降低交易成本，减少对中介金融中心的依赖。同时，需要建设法律、税务和咨询等配套服务生态系统，以提升透明度并支持外国投资者。

在国际贸易融资领域，可及早推出的产品包括交易银行业务、跨境支付和供应链融资，服务在越FDI企业及越南企业拓展全球业务。

逐步将胡志明市建设成为具有区域和国际竞争力的金融中心。图自越通社

对于数字银行与金融科技，胡志明市被定位为国际银行数字平台的开发中心，结合沙盒机制测试新商业模式。针对商品金融（不含黄金）、绿色金融和海事金融等利基领域，建议在未来3至5年内推出。

根据BCG提出的路线图，初期应聚焦于债券、首次公开募股、跨境支付、数字交易和金融科技等核心产品；待市场信任度提升后，再逐步扩大产品组合。

需明确路线图，避免资源分散

越南投资与发展银行（BIDV）首席经济专家艮文力建议重新审视四大金融服务产品，优先发展可及早落地的传统产品。对于银行业，要求设立注册资本达3万亿越盾的子公司是一大挑战，尤其对中小银行而言，因此需要制定适宜的出资路线图。与此同时，证券和保险领域被评估为资本约束相对较小。他还强调了投资基金，特别是科技基金和创业支持基金，在弥补创新活动资金缺口方面的重要作用。

此外，发展绿色金融，如：绿色债券、绿色股票和绿色信贷，被视为重要方向，而中心将扮演市场连接者的角色。此外，建议考虑将贸易融资与胡志明市的自由贸易区相结合，并配套相应的优惠政策。

针对商品市场，专家提议逐步推出能源、成品油、天然气等部分商品的衍生品交易，同时为碳市场做准备并研究黄金交易所模式。

托尼·布莱尔（Tony Blair）研究所项目主任阮芳璃表示，胡志明市国际金融中心战略需明确分阶段的具体目标。短期来看，优先完善体制机构，吸引核心成员，并通过推出与实体经济实际需求相结合的金融产品来建立投资者信心。

她建议，中期内，胡志明市国际金融中心应定位为区域金融与资本市场中心；优先完善体制机制，提升市场开放度，发展服务于高净值投资者及跨境客户的深度金融产品，逐步成为区域性交易枢纽。待地位稳固后，胡志明市国际金融中心与越南将致力于建设完整的国际金融中心生态系统，并设定全球金融中心指数（GFCI）、资本规模、市场体量及投资者数量等方面的具体指标。（完）