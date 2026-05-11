胡志明市致力将美食打造成为旅游增长主引擎

拥有国际影响力的目的地

业内专家认为，游客日益倾向于寻找有趣的街头美食、富有传统价值的家传秘方以及现代的高端餐饮（Fine Dining）体验。越南美食具备从北到南的多样化优势，不仅吸引国内游客，更让众多国际游客对这个“S字型国家”心驰神往。

对于越南美食，游客偏爱从越南河粉（Phở）、越南面包（Bánh mì）等标志性菜肴，到顺化宫廷料理以及湄公河三角洲鲜美海鲜，无不喜爱。特别是，越南美食凭借其口味的平衡性、食材的新鲜度以及鲜明的地域多样性，征服了海内外游客。

在胡志明市，于2026年3月底举行的“2026年西贡旅游集团（Saigontourist Group）美食文化节”吸引了近8万人次，较2025年增加逾1万人次。这是越南唯一连续三年（2023、2024和2025年）荣获“世界最佳美食节”，并连续四年（2022至2025年）获得“亚洲最佳美食节”称号的大型美食文化盛会。该奖项由全球美食界最权威的年度盛典——世界美食大奖（World Culinary Awards）颁发。

文化节不仅让国内外游客体验到来自四、五星级酒店和度假村的数百道精美佳肴，更致力于弘扬越南饮食文化精华。除了美食，该活动还是一场文化盛宴，包含了传统艺术表演、民间游戏和越南传统手工艺村等一系列活动。

“ 2026年西贡旅游集团（Saigontourist Group）美食文化节不仅是美食爱好者的盛会，更是连接文化遗产、弘扬民族特色、确立越南美食在全球版图地位的旅程。组委会将继续研究并开发美食文化节的“国际版”，助力越南美食精华进一步走近国际社会和海外侨胞。 西贡旅游集团主席、2026年美食文化节指导委员会主任阮氏映花

除了西贡旅游集团美食文化节外，胡志明市其他多个美食节正逐步建立其国际品牌，诸如越南面包节、河粉节、越南米粉节等。其中，越南面包节举办了四年，由胡志明市旅游协会和越南美食保护与发展研究中心联合举办，旨在传递“越南面包：世界美食价值，传播五大洲”的信息。

胡志明市旅游协会主席阮氏庆指出，如今越南面包已超越了街头小吃的范畴，成为受国际友人喜爱的美食象征。为了向游客提供独特的美食文化体验空间，推崇越南美食的传统价值与独特创意，胡志明市旅游协会还首次举办了“越南米粉节”，并现场演示及确立了“100道米粉佳肴”的记录，汇集了从河粉、米线、粿条（Hủ tiếu）到蚕粉 （Bánh tầm）等琳琅满目的美食。在此活动中，游客既能品尝美味，又能了解传统米粉制作流程，与美食专家交流并参与丰富的文化活动。

以美食为主题的旅游线路

数字旅游平台安可达（Agoda）发布的《2026年旅游展望报告》显示，35%的越南游客将美食视为出行主要动机之一，使越南游客跻身亚洲领先的‘美食旅游信徒’群体。在探索美食的热情方面，越南游客位居亚洲前列；在选择目的地时，其对体验当地美食的重视程度高居地区第二。

越南处于地区领先群体，展现了饮食在文化中的重要地位以及越南人探索世界的方式。对许多人而言，无论是在国内探索各地的特色产品，还是在国外品尝标志性佳肴，只有体验到独特的本土风味，旅程才算真正圆满。 Agoda 越南国家总监武玉林

在越南，美食已深植于日常生活，成为文化不可分割的一部分。因此，若想留住国内游客或吸引国际游客，各目的地需将美食转化为旅游的“核心动力”。



胡志明市旅游局局长范辉平指出，胡志明市旅游业不仅在规模上有所发展，更正大力转向提升体验质量、增强连接性和辐射能力。胡志明市旅游业逐步定位为游客集散中心、目的地连接枢纽和市场组织者，并不断推出成为游客开启新旅程动力的产品。

胡志明市已成为一座超大城市。在此背景下，全市旅游业实施了多项战略行动计划，以推介当地形象、风土人情、文化特色、旅游服务及特色美食。

具体而言，旅游部门评估了美食旅游产品的开发潜力，目标是将该市成为国内外特色美食的聚集地。在此基础上，全市旅游业大力挖掘各地美食潜力，将其纳入主要旅游产品，以增强对国内外游客的吸引力。

每一项以美食为主题的旅游计划都是一次独特的体验，让游客有机会深入了解当地的文化、历史与人文故事。



年初至今，胡志明市旅游业换上了新面貌，其中美食成为一大亮点。如今来到这座城市，游客可以体验从现代都市到生态旅游或高端康养的跨区域线路，而每一站都拥有独具特色的美味菜肴。这增强了胡志明市旅游业今后刺激内需、拓展国际市场的信心。（完）